Daniel Bockwoldt/dpa Nehmen es selbst in die Hand: Teilnehmende des Protestcamps in Hamburg (9.8.2022)

Mehr als 1.000 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimagerechtigkeitsbewegung haben beim vom »Ende Gelände« organisierten »System Change Camp« in Hannover vergangene Woche gemeinsame Strategien diskutiert, um einen »radikalen Systemwandel« zu erkämpfen. Was verstehen Sie darunter?

Wir wollen eine Welt schaffen, in der alle gleichberechtigt sind und Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben. Wir brauchen eine klimagerechte Umwelt, die mit den Mitteln des Kapitalismus nicht zu erreichen sein wird. Unser Bündnis »Ende Gelände« geht an die Orte, wo mit Kohle oder dem Aufbau von LNG-Terminals die Umwelt zerstört wird, um dort aufzuzeigen, wie die Profitlogik über das sinnhafte Zusammenleben der Menschen gestellt wird. Wir thematisieren unsoziale und umweltschädliche Vernetzungen der Energiekonzerne und fordern deren Vergesellschaftung.

Welche konkreten Vorschläge gehen vom Camp für ein künftiges gemeinsames Vorgehen aus?

Verschiedene Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen debattierten in 150 Workshops: Zum Beispiel ging es um »Care-Revolution«, damit wir im Gesundheitsbereich Verbesserungen erreichen. Auch internationale Mitstreiterinnen und Mitstreiter beteiligten sich an den Debatten: etwa von den indigenen Sámi-Gemeinschaften in Skandinavien, die dort versuchen, die Natur zu schützen, oder unsere Freundinnen und Freunde aus Argentinien, die gegen das Fracking kämpfen. Wir konnten viel voneinander lernen, um unsere Kämpfe miteinander abzustimmen.

Wie setzen Sie Prioritäten?

Wir finden es wichtig, die vielfältigen Problemlagen gleichzeitig in verschiedenen Regionen anzugehen. Wir können nicht entscheiden, ob wir unsere Waldbesetzung mit dem Baumhausdorf Tümpeltown unter dem Slogan »Leinemasch bleibt« gegen den Autobahnbau bei Hannover durchsetzen oder etwa gegen eine Mine zum umweltschädlichen ­Lithiumabbau in Chile protestieren. Bei Grundstoff für Akkus, Smartphones bis zu Elektroautos geht es um vermeintlich umweltfreundliche Energie. Chilenische Aktivistinnen und Aktivisten berichteten im Camp aber von der Verknappung des Wassers und Ausbeutung durch diese neuen Technologien. Wir müssen uns überall auf der Welt gegen die Wasser-, Boden- und Luftverschmutzung und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen einsetzen.

Ihr Slogan lautet »Solidarisch, entschlossen und ungehorsam«. Auf welche gemeinsamen Erfahrungen kann die Bewegung zurückblicken?

Wir haben den Hambacher Wald gemeinsam gerettet und aufgezeigt, wie problematisch die Braunkohleindustrie ist. Auch wenn sich unsere Aktionen im Protest gegen etwas richten, versuchen wir zugleich, ein anderes Miteinander zu leben, wie jetzt auch wieder im Camp: Wir teilen die Care-Arbeit untereinander auf, versuchen Entscheidungen im Konsens zu treffen, passen aufeinander auf. Es ist schön, andere Menschen zu treffen, die genauso denken und die Zukunft gemeinsam gestalten wollen.

Weltweit findet Klassenkampf von oben, von neoliberalen Konzernlobbyisten und extrem Rechten statt. Welche Möglichkeiten gibt es, dem Widerstand entgegenzusetzen?

Unser Kampf ist von unten gegen die herrschende Klasse und das kapitalistische System gerichtet. Dem können sich viele Menschen anschließen: die vom Patriarchat Unterdrückten, also mindestens mehr als die Hälfte der Menschen, oder – ebenso zahlreich – die zur Lohnarbeit Gezwungenen sowie die von kolonialer Ausbeutung Betroffenen.

Welche europäischen und US-Konzerne stehen dabei im Fokus?

Wir richten uns gegen RWE mit seiner Zerstörung der Landschaften und Dörfer durch den Kohletagebau, gegen die Öl- und Gaskonzerne Shell und Wintershall Dea und kooperieren mit dem Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« gegen die todbringende Waffenproduktion, die massiv das Klima schädigt.

Auf der Insel Rügen will das Bündnis vom 22. bis 24. September mit Aktionen zivilen Ungehorsams den geplanten Bau des LNG-Terminals verhindern. Weshalb wollen Sie Ihre Kräfte dort bündeln?

Unsere Aktion planen wir, um die Lüge zu enttarnen, es gäbe angeblich grünes Gas. Dieses wird mit Fracking aus tiefen Erdschichten in anderen Ländern zutage gefördert. Was hier in der BRD aus gutem Grund verboten ist. Diese Ausbeutung von Natur und Mensch wollen wir verhindern.