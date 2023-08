Federico Gambarini/dpa Der Chefin des Gewerkschaftsbundes ist aufgefallen, dass die Reichen besteuert werden könnten

Das soll wohl der Beitrag zum angekündigten »Jahr der Verteilungsgerechtigkeit« werden. Nachdem sie im vergangenen Jahr die Ausschüttung von Boni und Dividenden an Manager und Aktionäre als normale Marktmechanismen verteidigt hatte, schlug die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von derzeit 42 auf 49 Prozent vor. Zugleich solle der Steuerfreibetrag von 10.908 auf 14.500 Euro heraufgesetzt werden. Menschen mit geringeren Einkommen würde das entlasten.

Die SPD-Politikerin und Gewerkschaftschefin benennt in der aktuellen Debatte um Haushaltskürzungen, »Schuldenbremse« und Wirtschaftshilfen damit eine (bereits hinlänglich bekannte) Geldquelle: Einkommen der Spitzenverdiener. Der Spitzensteuersatz gilt ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von 62.810 Euro. Denn für die soziale Infrastruktur seien Milliardeninvestitionen erforderlich: »Wir sind im Pflegenotstand, wir laufen auf eine Bildungskatastrophe zu, wenn nicht endlich mehr investiert wird. Im Gesundheitswesen klappen uns die Krankenhäuser zusammen, wenn jetzt die Weichen nicht richtig gestellt werden.« In den genannten Bereichen bestehe zudem extremer Fachkräftemangel.

Wie schon bei der »Konzertierten Aktion« geht’s um eins: »In der Folge zerreißt es uns auch im sozialen Zusammenhalt« so die DGB-Vorsitzende, die aus der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) kommt. Investitionen in die soziale Infrastruktur seien daher »existentiell – auch für unsere Demokratie«. Die Krisenbewältigung habe bislang so ausgesehen, »dass immer mehr Menschen an der Armutsgrenze leben und einige wenige Menschen immer reicher werden«. Die Anhebung von Steuersatz und Freibetrag solle nun »Spitzenverdienern einen höheren Beitrag zum Gemeinwohl« abfordern. Nach knapp anderthalb Jahren verschärfter Umverteilung und Gewinninflation ist dieser Appell also wohl eher als Beitrag zum Erhalt des Status quo zu verstehen.

Denn die Zwischenbilanz der Ampel könne sich sehen lassen, findet die Gewerkschaftschefin. Die Energieversorgung im vergangenen Jahr sei sichergestellt und hohe Milliardensummen in Entlastungspakete investiert worden. Analog zu den Milliardenaufwendungen des vergangenen Jahres müsse nun »die gleiche Entschlossenheit und Dynamik in der Zukunfts- und Transformationsgestaltung« folgen. Insgesamt sei die Regierung danach zu beurteilen, ob sie zentrale Sachthemen voranbringe: den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, öffentliche Investitionen in Verkehr, Energie und Digitalisierung, »aber genauso« den Ausbau der sozialen Infrastruktur, »die Stärkung der Familien und des gesellschaftlichen Zusammenhalts«, so Fahimi. Das könnte so in jedem Wahlprogramm der Regierungskoalition stehen.

Trotzdem Kritik: »Mitten in der Transformation auf die Schuldenbremse zu pochen« sei falsch. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte Fahimi bereits Ende Juli darauf hingewiesen, dass »im vergangenen Jahrzehnt zuwenig investiert und zuviel gespart wurde«. Das komme die Gesellschaft inzwischen teuer zu stehen. Den Fehler falscher politischer Prioritäten solle man nicht wiederholen. Dass der größte Batzen Geld, den die »Fortschrittskoalition« in die Hand nimmt, in Aufrüstung – also Rüstungsindustrie – gesteckt wird, erwähnte die DGB-Vorsitzende nicht. Geschweige denn, dass sie es kritisiert.