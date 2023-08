Jochen Tack/imago Konzerneigentum antasten zu wollen, gilt den Behörden nicht als Kriterium für Gemeinnützigkeit (Düsseldorf, 22.10.2022)

In einer Studie, die Sie aktuell erstellen, konstatieren Sie, dass neoliberale und konservative Vereine wie das Prometheus-Institut oder die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik die Regeln des Gemeinnützigkeitsrechts brechen können, während progressiv ausgerichtete Vereine häufiger bedroht sind, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren. Woran liegt das?

Grundsätzlich ist diese Inkonsistenz möglich, weil keine zentrale Behörde für die Gemeinnützigkeit zuständig ist, sondern Hunderte regionale Finanzämter. Durch die Medienberichterstattung zum ­ATTAC-Urteil des Bundesfinanzhofs und dem darauf folgenden Entzug der Gemeinnützigkeit sowie wegen der Angriffe der CDU in Richtung Deutsche Umwelthilfe entstand der Eindruck, dass nur linkes oder progressives Engagement betroffen sei. Da auch Finanzbeamte Zeitungen lesen und Nachrichten hören, wurde dies sukzessive zur selbst erfüllenden Prophezeiung.

Selbstverständlich sollten die gesetzlichen Einschränkungen politischen Engagements im Rahmen der Gemeinnützigkeit aber unabhängig von der politischen Ausrichtung angelegt werden: Wenn man sich also nicht für Steuern engagieren sollte wie ATTAC, etwa für höhere Erbschaftssteuer oder eine Sondersteuer auf spekulative internationale Devisentransaktionen, sollte es auch nicht in Ordnung sein, gegen diese Steuern zu agieren, wie beispielsweise das Prometheus-Institut. Das geriet aber völlig aus dem Blick.

Welche Formulierungen im Gesetz bedingen dies?

In der Abgabenordnung gibt es eine Liste von als gemeinnützig anerkannten Zwecken, dazu gehören etwa Umweltschutz oder Völkerverständigung. Das Eintreten für Steuergerechtigkeit, Demokratie, Menschenrechte oder soziale Gerechtigkeit sind darin nicht aufgeführt. Der Katalog müsste also zur Förderung weiterer Zwecke ergänzt werden. Von einer solchen reformierten Gesetzgebung würden allerdings nicht nur linke Vereine profitieren, sondern auch solche mit rechter politischer Ausrichtung.

Davon, dass letztere befürchten müssten, nicht mehr als gemeinnützig zu gelten, hört man allerdings kaum.

In der Tat. Und das kritisieren wir. Im Grundsatz aber geht es um die theoretische Ausgestaltung des Gesetzes: dass es allen zugute kommen müsste!

Was müsste am Gemeinnützigkeitsrecht geändert werden, so dass linke Vereine sich nicht zunehmend aus der politischen Arbeit im öffentlichen Leben zurückziehen, um nicht in finanzielle Probleme zu geraten?

Es müsste klar sein, dass ein Umweltverein, solange er parteipolitisch neutral ist, zugunsten der eigenen Zwecke zu Demonstrationen aufrufen, Kampagnen organisieren, Lobby- und Bildungsarbeit machen kann – egal, in welchem Umfang, und ohne Angst haben zu müssen, so etwa Spenden zu verlieren, weil diese sonst nicht mehr von der Steuer abgesetzt werden dürfen.

In welcher Weise sind die FDP und Bundesfinanzminister Christian Lindner daran beteiligt, dass das Gesetz nicht verändert wird – und wie könnte das »einen Rechtsruck der Gesellschaft«, wie Campact es formuliert, mitprägen?

Die Ampelkoalition hat sich darauf geeinigt, die Abgabenordnung zu reformieren. Doch das dafür zuständige Bundesfinanzministerium ist entweder bisher nicht in der Lage oder nicht willens, einen Vorschlag dazu zu unterbreiten. Uns drängt sich der Eindruck auf, dass das Ministerium das bislang nicht angeht, eben weil neoliberalen und konservativen Vereinen bislang keine Probleme mit den engen Grenzen der Abgabenordnung gemacht wurden.

Auch extrem rechte Parteien wie die AfD sind sich dieser Lage bewusst. Sie gehen auf die Finanzämter zu, um diese zu überzeugen, ihnen politisch missliebigen Vereinen die Gemeinnützigkeit zu entziehen, wie etwa auch in unserem Fall. So verlor Campact aufgrund der Kampagne einer bayerischen AfD-Bundestagsabgeordneten die Gemeinnützigkeit. Deshalb thematisieren wir in unserer Studie, dass auch rechte Vereine sich im Rahmen der Gemeinnützigkeit nur sehr eingeschränkt politisch betätigen dürfen. Wir fordern, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und mit einer Gesetzgebung Schluss zu machen, bei der der Eindruck entstehen muss, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird.