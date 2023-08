jW Archiv Broschüre der KPD nach dem Parteieintritt von Erwin Eckert

Friedrich-Martin Balzer lässt seit Jahrzehnten nicht davon ab, darauf zu bestehen, dass es für die Kirche einen »unerledigten Fall Erwin Eckert« gibt. Seit er von Wolfgang Abendroth im Jahr 1965 auf das Schicksal des Pfarrers der badischen Landeskirche aufmerksam gemacht worden war, forscht und publiziert er zum Thema, das dazugehörige kirchengeschichtliche und gesellschaftspolitische Umfeld eingeschlossen.

Was ist das »Unerledigte« an dem »Fall Erwin Eckert«, den Balzer nun erneut aufgerollt hat? Im Jahr 1912 trat Eckert in die SPD ein. 1931 wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Der Grund: Eckerts kompromissloser Kampf gegen den aufkommenden Faschismus und die Ignoranz seiner Partei: »Die SPD, meine Partei, versagte völlig (…) Sie lehnte es ab, mit den Kommunisten zusammen eine Einheitsfront gegen den Nationalsozialismus zu bilden. Sie schloss die Mitglieder aus, die versuchten, die Wände des Misstrauens zwischen SPD und KPD niederzulegen, und die von der SPD eine entschiedene demokratische und sozialistische Politik forderten.«

Dem Parteiausschluss vorausgegangen waren Auseinandersetzungen auch innerhalb des Bundes der Religiösen Sozialisten, dessen geschäftsführender Vorsitzender Eckert seit 1926 war. Auch hier gab es neben linken Theologen auch eine rechte Strömung. Sie tolerierte die Kriegsvorbereitungen, den Nationalismus, die Faschisierung der Gesellschaft. Und sie gewann im Bund der Religiösen Sozialisten die Oberhand. So kam es, dass Erwin Eckert aller seiner dortigen Ämter enthoben wurde. Einen Tag nach seinem Parteiausschluss im Oktober 1931 trat Eckert in die KPD ein.

Damit fühlten sich die Kirchenführer der Landeskirche endgültig disziplinarisch gefordert. Sie – und mit ihnen die Mehrheit der deutschen Protestanten – waren antidemokratisch, patriarchal, autoritär, antirevolutionär. Balzer: »Während es zur Zeit des Staatskirchentums für die evangelischen Kirchen selbstverständlich war, ihre kirchlichen Gebäude mit der Fahne des Staates zu flaggen, erfanden sie nach 1918 die Fahne mit dem violetten Kreuz auf weißem Grund, um nicht das Symbol der verhassten Republik – die Farben Schwarz-Rot-Gold – hissen zu müssen.« 1934 wurde die Kirchenfahne zugunsten des neuen Staatssymbols, der Hakenkreuzfahne, wieder abgeschafft.

Diese evangelische Kirche nun saß im Dezember 1931 über Erwin Eckert zu Gericht und sprach ihn schuldig. Eckert hatte schon zwei kirchliche Disziplinarverfahren mit Geldstrafen, eine fünfmonatige Amtsenthebung und ein Redeverbot wegen seiner politischen Haltung als religiöser Sozialist über sich ergehen lassen müssen. Nun aber wurde ein Dienststrafverfahren eröffnet, das auf Eckerts Weigerung fußte, den »politischen Kampf gegen die Nationalsozialisten, zu dem ich aus der innersten Not meines Gewissens gezwungen bin, aufzugeben«. Auf den Vorwurf, dass er mit seinem Kampf in unbotmäßiger Weise die Kirche politisiere, antwortete Erwin Eckert: »Die Kirche sollen wir politisieren? Wir? (…) Diese Kirche ist durch und durch politisiert, und zwar bürgerlich, kapitalistisch, nationalistisch! Wir wollen dafür sorgen, dass in dieser Kirche wenigstens auch die Heimatrecht haben, die sozialistisch denken und kämpfen.«

Eckert wurde aus dem kirchlichen Dienst entlassen, mit der Wirkung des Verlustes der Amtsbezeichnung, des Einkommens, des Anspruchs auf Ruhegehalt und der Hinterbliebenenversorgung. Eckert seinerseits trat aus der Kirche sowie aus dem Bund der Religiösen Sozialisten aus.

Nur ein Bruchteil des Lebensweges von Erwin Eckert, den Friedrich-Martin Balzer rekonstruiert hat, kann hier wiedergegeben werden. Zu diesem Lebensweg gehören: eine mehrmonatige Gefängnishaft nach 1933 – die Düsseldorfer Gefängniszelle teilte er mit Wolfgang Langhoff –, die illegale Arbeit für die Rote Hilfe, vier Jahre Zuchthaus, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Arbeitsverbot, schwere Erkrankungen (die seine Einlieferung in ein KZ verhinderten), Arbeit als Angestellter bis 1945, danach KPD-Abgeordneter in den Landtagen Badens bzw. Baden-Württembergs, Mitglied des Weltfriedensrates, Vorsitzender der »Westdeutschen Friedenskomitees«, 1960 Verurteilung zu neun Monaten Gefängnis auf Bewährung wegen »Rädelsführerschaft in einer verfassungsfeindlichen Organisation«. Das Leben eines Kommunisten in Deutschland.

Für Balzer gehört der Name Erwin Eckert in der deutschen Kirchengeschichte neben die Namen Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer. Er bezeichnet Eckerts Theologie als Befreiungstheologie und nennt den Theologen einen Thomas Müntzer seiner Zeit. Eckert ist für ihn eine Jahrhundertgestalt. Er habe – so wie Thomas Müntzer – die Frage des Klassenkampfes in der Kirche aufgeworfen. Und das ist für Balzer das Entscheidende.

Denn Erwin Eckerts Eintritt in die KPD war ja nicht der eigentliche Grund für dessen kirchenamtliche Verurteilung. Zum Vergleich: Nach Kriegsende verblieben 56 badische Pfarrer, die bereits vor 1933 Mitglied der NSDAP geworden waren, im kirchlichen Dienst. Der wahre Grund für Eckerts Verurteilung liegt in der Ablehnung der Kirche, auf diese prophetische Stimme zu hören, die im Sinne des Darmstädter Bruderratsworts (»Wir haben das Recht zur Revolution verneint«) zur Reformation der Kirche aufrief.

Deshalb kann es auch nicht um eine bloße Entschuldigung der badischen Kirchenleitung gehen, die schließlich im Jahre 1993 erfolgte. Damals sprach der amtierende badische Bischof und Ratsvorsitzende der EKD, Klaus Engelhardt, davon, dass mit Eckert »kurzer Prozess gemacht wurde, zu kurzer Prozess. (…) Unser Bruder ist das Warten auf das Reich Gottes nie losgeworden.« Nicht um eine Entschuldigung geht es, betont Balzer. Es muss um den Widerruf eines Fehlurteils durch die Kirchenleitung und damit um eine Rehabilitierung und juristisch wirksame Entschädigung für erlittenes Unrecht gehen.

Friedrich-Martin Balzer kann nicht genug dafür gedankt werden, Eckert in jahrzehntelanger Forschungsarbeit der kirchenamtlichen Vergessenheit und Selbstgerechtigkeit entrissen zu haben. Sein Buch über den »unerledigten« Fall Erwin Eckert liest sich wie ein Kompendium deutscher Geschichte.