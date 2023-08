DARREN ENGLAND/IMAGO/AAP Die Welt von gestern: Die Dexys spielen bei der Schlusszeremonie der XXII. Commonwealth Games (2022)

Die Dexys – wie Dexys Midnight Runners früher liebevoll und heute offiziell genannt werden – sind vermutlich die legendärste Band mit dem niedrigsten Output. In den 43 Jahren, die seit dem Erscheinen von »Searching for the Young Soul Rebels« vergangen sind, ist »The Feminine Divine« erst das fünfte Album. Zwischen den Veröffentlichungen wachsen Generationen von potentiellen Hörern auf, gehen zur Schule und gründen Familien, ohne dass es ein Lebenszeichen von der Band um Kevin Rowland gibt. Dass sie trotzdem niemals ganz vergessen wurde und wie gesagt Legendenstatus hat, liegt zum einen an dem nachhaltigen Einfluss, die »Searching for the Young Soul Rebels« und »Too-Rye-Ay« während der 1980er hatten, zum anderen daran, dass die Dexys nie ein schwaches Werk veröffentlichten.

Der eher untypische Überhit »Come on Eileen« wurde 1982 von einem Video begleitet, in dem eine Horde junger Männer ein Mädchen ansingt und ihm hinterherläuft. Was damals als Verherrlichung der ruppigen, aber »ehrlichen« Working-Class-Lads durchging, sieht heute stark nach Belästigung und Group-Pressure aus. Und wenn wir ehrlich sind, tat es das damals schon. Auf dem neuen Album betet Rowland nun das göttliche Weibliche an. Oder das weibliche Göttliche. Die erste Hälfte (Rowland denkt eindeutig noch in den Vinylkategorien von »A-Seite« und »B-Seite«) von »The Feminine Divine« besteht aus älteren Songs, zum Teil noch gezeichnet von der alten Macho-Attitüde, die dann – quasi als Fußnoten – um Textzeilen ergänzt wurden, die Rowlands Läuterung verdeutlichen sollen.

Die B-Seite ist dann etwas, nun ja, sonderbarer. Das Pendel des Rowlandschen Frauenbildes tut, was Pendel so tun – es schlägt in die eine Richtung so weit aus wie in die andere (Reibungsverluste außer acht gelassen). Plüschige Schlafzimmerbeats unterlegen sadomasochistische Unterwerfungsphantasien. Nun liegt es mir fern, irgendeine Form von »Kinkshaming« zu betreiben. Alles, was einvernehmlich geschieht, soll bitte geschehen. Aber im Zusammenhang mit seinen alten Texten – einem Zusammenhang, den Rowland ja selbst bewusst herstellt – wirkt das etwas verstörend. Der Eindruck von tief verinnerlichter Christerei und »tätiger Buße« drängt sich auf. Als sei in der Welt von Kevin Rowland ein gleichberechtigtes, respektvolles Miteinander nach wie vor unmöglich. Und vielleicht ist das ja so. Vielleicht ist Kevin Rowland, der am 17. August 70 wird, tatsächlich kein Aufenthalt in temperierten Zonen möglich. Ich bin nicht Persönlichkeits-, sondern Musikkritiker, aber das sind nun mal die Texte, die Rowland schrieb. Ob wir sie eins zu eins lesen wollen oder als kunstvolles Rollenspiel, ist unsere Sache. In beiden Fällen wäre das Urteil »interessant, aber nicht optimal« vermutlich nicht falsch.

Da haben wir also eine A-Seite mit Soulpop innerhalb der erwartbaren Stil- und Qualitätsparameter der Dexys. Wenn man eine Linie von den drei Alben der 80er zum vierten Album »One Day I’m Going to Soar« von 2012 zieht, sie bis 2023 verlängert und die heisenbergsche Unschärfe berücksichtigt, landet man in etwa bei »The Feminine ­Divine«. In den besten Momenten (»The One That Loves You«, »I’m Going to Get Free«) ist es nostalgischer Pop, der den 80ern so nah ist wie die heutige Welt von ihnen fern. Der so gar nicht in die politische und kulturelle Welt des Jahres 2023 passen will, aber willkommenen Eskapismus bietet. Und eine B-Seite, die in ihrer Unausgegorenheit und Unbeholfenheit manchmal ganz anrührend ist. Perfektion ist eh der Tod der Kunst. Über den Festzeltstampfer »Coming Home« breiten wir Mantel des Schweigens und Decke der Taubheit. Es ist mit Sicherheit nicht das stärkste Album der Dexys, aber selbst wenn es das schwächste wäre, wäre es immer noch ganz gut.