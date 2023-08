IMAGO/Müller-Stauffenberg Palästina-Flaggen sind bei den Protesten von Fridays for Future Deutschland nicht zu sehen (Berlin, 3.3.2023)

Seit Anfang August erscheinen in verschiedenen überregionalen Tageszeitungen Artikel, die von einer »Unterwanderung« der Gruppe Fridays for Future International schreiben und ihr vorwerfen, in den sozialen Medien antisemitische Äußerungen getätigt zu haben. Wie in weiten Teilen des bürgerlichen Mainstreams üblich, wird die positive Bezugnahme auf den Widerstand der palästinensischen Bevölkerung gegen die israelische Besatzung, die Thematisierung von Gedenktagen oder die schlichte Erwähnung von Menschenrechtsverletzungen durch die Armee als Antisemitismus verkannt.

In den meisten Beiträgen wird allerdings darauf hingewiesen, dass damit nicht die gesamte Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) gemeint sei, sondern nur ein kleiner Teil mit wenigen Personen, die die Inhalte auch in der eigenen Chatgruppe in der Vorbesprechung undemokratisch bestimmen würde.

Nun häufen sich Artikel über den Aktivisten Hasan Ö. aus Rheinland-Pfalz, der eine tragende Rolle bei den Äußerungen in den sozialen Netzwerken spielen soll. Hasan Ö. war 2021 wegen Differenzen in der Solidaritätsarbeit zu einem Gerichtsprozess gegen eine Klimaaktivistin aus der Social Media AG von FFF ausgeschlossen worden und warf dem Leitungsteam der AG seinerseits Rassismus vor. Es entbrannte eine kontroverse Debatte innerhalb der Jugendbewegung rund um das Thema Rassismus. Als ein Resultat wurde ein BIPoC-Plenum (BIPoC ist eine Selbstbezeichnung und steht für Black, Indigenous and People of Color, jW) eingerichtet, das die Aufarbeitung der Vorkommnisse forderte und sich mit Ö. solidarisch erklärte. Im April 2022 protestierte das BIPoC-Plenum in einer Erklärung gegen seine Auflösung durch die Bundesebene von FFF und forderte erfolgreich seine Rechte als offizieller Teil der Organisation zurück.

Ö. trat nach dem Eklat der seit 2018 existierenden Gruppe Fridays for Future International bei und setzte dort seine Öffentlichkeitsarbeit fort. Im Gespräch mit junge Welt schilderte Ö. seine Einschätzung des Konfliktes. Demnach seien die Verantwortlichen innerhalb der Strukturen von FFF Deutschland nicht willens, ihr Verhalten zu ändern. Grundsätzliche Entscheidungen würden von sehr wenigen Personen getroffen, dazu gehöre eben auch das Vermeiden der Thematisierung des Nahostkonfliktes, so der Aktivist am Sonntag.

Auf internationalen Zusammenkünften der Klimabewegung sei es hingegen gang und gäbe, dass als Zeichen der internationalen Solidarität auch die palästinensische Fahne getragen werde. Als Reaktion auf die Artikel hatte Ö. auf der Sozialmedia Plattform X (ehemals Twitter) ein entsprechendes Bild einer Klimademonstration veröffentlicht und dieses kommentiert. Auch die Beschreibung der Chatgruppe von FFF International sei schlicht gelogen. Dort seien Aktivistinnen und Aktivisten aus über 40 Ländern aktiv und würden die zu veröffentlichenden Inhalte vorher beraten, ohne dass es zu Streitereien oder großen inhaltlichen Konflikten käme.

Wie Ö. in den Fokus dieser Anschuldigungen geriet, kann er sich selbst nicht erklären. Eine Möglichkeit sei die Vorgeschichte bei FFF Deutschland, eine andere, dass sein X-Account gut laufe und er deswegen stellvertretend angegriffen würde, obwohl FFF International sich bereits vor seinem Beitritt solidarisch mit der palästinensischen Bevölkerung gezeigt habe. Ein Blick auf seinen Account verrät, dass er rund 143.000 Follower hat. Neben zahlreichen Beiträgen zu verschiedensten Klimakampagnen vor allem aus afrikanischen Ländern finden sich dort auch vereinzelt Statements zum Nahostkonflikt, wie Kritik gegen die Verbote der Nakba-Demonstrationen in Berlin. Ein retweetetes Video zeigt die brutale Festnahme eines Aktivisten. Den Vorwurf, der Nahostkonflikt habe nichts mit dem Klima zu tun, weist Ö. zurück. Er argumentiert, was mit der Frage des Trinkwassers in den palästinensischen Gebieten sei und verweist auf die systematische Naturzerstörung, etwa die Zerstörung von Millionen Olivenbäumen in den letzten Jahrzehnten.