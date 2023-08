Jochen Tack/imago Ein letzter Bus: Auf Teilen der L 12 fährt kein Nahverkehr mehr (Lützerath)

Seit Dienstag darf der öffentliche Nahverkehr die Landstraße L 12 von Keyenberg nach Holzweiler nicht mehr nutzen, was wohl den geplanten Abriss der Straße bedeutet. Das Bündnis »L 12 muss bleiben« wirft dem Kohlekonzern RWE vor, den Abriss eigenmächtig zu veranlassen. Welche Rolle spielt die CDU-Grünen-Landesregierung in NRW dabei?

Die fünfte Leitentscheidung zum Kohletagebau und dem Wiederaufbau ist in der Debatte. Sie sollte den mit der 1,5-Grad-Grenze im Einklang stehenden Kohleausstieg bis 2030 definieren. Wir kritisieren, dass dabei bislang weder Betroffene im Rheinischen Braunkohlerevier noch Umweltverbände oder Klimaorganisationen umfassend beteiligt sind. Bei der vermeintlichen Fachdebatte der Landesplanungsbehörde schien der Kreis der Eingeladenen willkürlich, Sitzungsergebnisse wurden nicht protokolliert. All das droht zur »simulierten Demokratie« zu verkommen – ohne Möglichkeiten, zum Entwurf Stellung zu beziehen. Dessen Legitimation ist also fraglich. Genau das kritisieren auch Naturschutzverbände wie der BUND. Die Landesregierung will hierbei aber offenbar nur die im Deal mit RWE getroffenen Absprachen umsetzen und keine Änderungen zulassen. Sie folgt nur der kapitalistischen Logik und biedert sich dem Konzern an.

Das Bündnis argumentiert, eine Studie belege, dass ein Abriss gar nicht mehr erforderlich sei, um die noch angestrebte Menge Kohle zu erwirtschaften. Können Sie das erläutern?

Letztlich geht es nicht mehr darum, große Mengen Braunkohle für die Stromproduktion zu gewinnen, sondern vielmehr darum, Abraum in großem Umfang zu gewinnen, um das Restloch der Grube Garzweiler I zu verfüllen – also um den Sand und die Erde unter der Straße L 12. Allerdings ist es unsinnig, den Tagebau auf der einen Seite zu vergrößern, um ihn auf der anderen wieder zuzuschütten. Wir fordern, wertvolles Ackerland zu erhalten und statt einer Verfüllung ökologische Alternativen umzusetzen. Genau das schlägt auch ein im Auftrag der Landesregierung erstelltes Gutachten der AHU GmbH vor: eine sogenannte Arche-Lösung. Alternative Rekultivierung würde den Bedarf an Erdmasse so weit reduzieren, dass ein Abriss der L 12 nicht mehr notwendig ist.

Was bedeuten der Abriss der Straße und die aktuelle Sperrung für den Nahverkehr in den umliegenden Dörfern?

Es fahren keine Busse mehr zwischen Keyenberg und Holzweiler. Die Anwohner müssen einen großen Umweg über Erkelenz fahren. Die Menschen dort fühlen sich sowieso schon abgehängt; jetzt einmal mehr. Das facht den Widerstand gegen den Abriss der L 12 erneut an. Jahrelang hatte RWE die Menschen dort drangsaliert und Druck gemacht, dass sie von dort verschwinden sollen. Nachdem die Dörfer gerettet wurden, verärgert RWE sie erneut.

Welche klima- oder umweltpolitischen Folgen hat der erweiterte Kohleabbau?

Wir sind mitten in der Klimakrise, mit Dürre und Starkregen, vor allem im globalen Süden. Und obgleich wir längst auf erneuerbare Energien setzen müssen, heizt RWE das Klima weiter an.

Ist die Bewegung der Kohlegegner desillusioniert von der gewaltsamen Räumung des Ortes Lützerath durch die Polizei im Januar?

Die Polizeigewalt hat Menschen traumatisiert. Aber viele von ihnen werden jetzt erst recht signalisieren, dass sie dem zerstörerischen Treiben des Kapitalismus nicht weiter zusehen wollen. Es ist ein Kampf gegen eine große Macht von Konzernen, die in der Krise milliardenschwere Gewinne scheffeln und eine verantwortungslose Regierung, die das unterstützt.

Wird das Bündnis Widerstand organisieren?

Wir lehnen all das ab, was die Lobbyisten der fossilen Energien wie RWE veranlassen, womit sie dem Planeten schaden und ihn für Menschen zunehmend unbewohnbarer machen. Wir werden weiterhin jedes geplante LNG-Terminal oder jede Automesse bekämpfen – und uns für all das stark machen, was dem Braunkohletagebau geopfert werden soll.