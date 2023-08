Arnulf Hettrich/imago Blöder Slogan inklusive fehlerhafter Kommasetzung am Stuttgarter Flughafen

Für seine peinlichen PR-Attacken ist Baden-Württemberg längst berühmt-berüchtigt. In »The Länd« mögen die Menschen vieles können – Hochdeutsch und intelligente Reklame gehören gewiss nicht dazu. Den neuesten Beweis liefert eine von der Landesregierung initiierte Aktion zur Anwerbung von Lehrkräften. Hingucker wie »Meegaaa!«, »Niiiice!!« oder »Whoop! Whoop!« verweisen dabei auf unterschiedliche Appelle, schleunigst den Dienst im Klassenzimmer anzutreten. Allerdings hat der Vorgang einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Für Ärger sorgt vor allem ein Motiv am Flughafen in Stuttgart. Dort werden Heimgekehrte dieser Tage mit dem Slogan (inklusive fehlerhafter Kommasetzung) empfangen: »Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Hurraaa! Mach was Dir Spaß macht und werde Lehrer*in.«

Beim Realschullehrerverband des Landes kommt das gar nicht gut an. »Man wusste vor der Kampagne nicht, wieviel Blödheit auf ein einziges Plakat passt«, bemerkte dessen Vorsitzende Karin Broszat in einer Stellungnahme vom Dienstag. Mit der Botschaft werde suggeriert, »dass es Lehrkräften nur um die Ferien geht! Vielen Dank für diese Unterstellung, die unseren Berufsstand in ein unglaubliches Licht rückt!« Mit dieser Einschätzung steht sie nicht allein. Lehrerinnen und Lehrer, »die trotz massiver Belastungen allwöchentlich mit Nacht- und Sonntagsarbeit ihr Bestes geben, fühlen sich durch diese Kampagne nach Strich und Faden verhöhnt«, findet man beim Philologenverband. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch verdiene das Ganze nur einen Kommentar: »Null Bock auf Arbeit? – Dann geh ins Kultusministerium! Da genügen hohle Sprüche!«

Wie überall in Deutschland herrscht auch im Südwesten ein drastischer Mangel an Pädagogen. Laut einer Forsa-Umfrage fürchten vier von fünf Schulleitungen (81 Prozent), in Zukunft »stark« oder »sehr stark« von dem Problem betroffen zu sein. Berechnungen zufolge drohen bis 2035 an den Schulen des Landes 27.000 Beschäftigte zu fehlen. Ausbaden müssen dies die bestehenden Kollegien: mit noch mehr Arbeit, noch mehr Stress – und das alles zum Schaden der Gesundheit. Vor diesem Hintergrund wirken die durch Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) zu verantworteten Botschaften mindestens missglückt. »Beleidigt« würden damit alle, die in drei Jahren Corona »bis zur Erschöpfung« gearbeitet und die sich »in 60-Stunden-Wochen« um die Beschulung Tausender Flüchtlingskinder aus der Ukraine, Syrien und anderen Staaten gekümmert hätten, monierte der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand. Eine großangelegte Werbeoffensive für den Beruf begrüße man ausdrücklich, erklärte er am Mittwoch. Das Resultat bewege sich jedoch auf »unsäglichem Niveau«, und »dies ist eine Unverfrorenheit, die uns schlicht sprachlos macht«.

Die geforderte Entschuldigung blieb Schopper bis Donnerstag schuldig. Vor einer Woche noch hatte sie geschwärmt: »Wir haben großes Lob aus Bayern bekommen von offizieller Stelle, dass wir eine richtig coole, erfolgreiche und tolle Kampagne aufgestellt haben.« So kann man sich täuschen. Gerade in den ach so »coolen« sozialen Netzwerken ist die Aufregung groß. »Ist das ätzend!«, »Wie furchtbar, Wertschätzung gleich null!« oder »Katastrophe! Wer kommt auf so etwas?«, lauten etwa Wortmeldungen auf Instagram. Dazu der Rat einer Userin: »Geht doch mit Lehrkräften in den Dialog, statt mit einer Marketingagentur.« Ersonnen wurde die Kampagne durch eine PR-Kette namens Thjnk. Ihr Motto: »Freies Denken führt zu kreativen Lösungen.«

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat in dieser Hinsicht mehr zu bieten. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch regte die Landesverbandschefin Monika Stein an, Referendare ab den nächsten Sommerferien nicht mehr in die Erwerbslosigkeit zu schicken, alle Grund- und Hauptschullehrer endlich gerecht und auskömmlich zu bezahlen und ausreichend Studienplätze zu schaffen. »Da wären Steuergelder deutlich besser angelegt« als in missverständlichen Plakate, die Vorurteile gegenüber Lehrkräften bedienten. Ein Sprecher des Kultusministeriums wies die Kritik zurück und beharrte gegenüber dem Südwestdeutschen Rundfunk auf der Wirksamkeit der Slogans. Die Zahl der Rückmeldungen sei überdurchschnittlich, schon eine Woche nach Start der Werbekampagne in den sozialen Netzwerken habe man 8.000 Interessenten gezählt. »Die Kampagne spricht also an, und man redet über sie. Das ist wichtig, weil wir Aufmerksamkeit benötigen.« Das hat fraglos hingehauen.