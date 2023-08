Henning Kaiser/dpa Die Enthüllung eines von der VR China gespendeten Denkmals sorgte für großen Andrang in Wuppertal (11.6.2014)

Vor zwei Jahren wurde die jährliche Gedenkdemonstration für Friedrich Engels in Wuppertal gewaltsam durch die Polizei aufgelöst. Die Prozesse dauern bis heute an. Wie ist da der aktuelle Stand?

Bisher haben vier Prozesse stattgefunden, und zwar wegen tätlichen Angriffs, Gefangenenbefreiung, Widerstand im besonders schweren Fall und Vermummung. Zwei Fälle endeten mit einer Verurteilung zu sechs bzw. sieben Monaten auf Bewährung. Im Fall bezüglich der angeblichen Vermummung konnten wir vor Gericht jegliche Vorwürfe widerlegen, so dass Staatsanwaltschaft und Richterin für eine Einstellung mit Kostenübernahme durch den Staat warben. Zusammen mit dem angeklagten Genossen bestehen wir jedoch auf der konsequenten Verteidigung unserer demokratischen Rechte und einen Freispruch. Unsere Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf gegen den Polizeieinsatz läuft ebenfalls weiter. Im letzten Gerichtsprozess bezüglich tätlichen Angriffs konnten wir nun auch erfolgreich einen Freispruch erzwingen, indem wir per Beweisvideos die Falschaussagen der Polizei aufgedeckt haben.

Wie erklären Sie sich die teils sehr harten Strafen?

Wie auch den Angriff der Polizei auf die Engels-Demo werten wir den juristischen Angriff auf die Teilnehmer als Maßnahme gegen revolutionäre Organisationen. Zum einen soll in Engels’ Heimatstadt Wuppertal das revolutionäre Gedenken an ihn verhindert und in einen bürgerlichen Rahmen gezwungen werden. Zum anderen – und das ist der Hauptfokus von Polizeiapparat und Klassenjustiz – soll die linke und revolutionäre Bewegung schon heute im Keim erstickt werden, noch bevor sie erstarken kann.

Ereignisse wie die Engels-Demo sind ihnen ein Dorn im Auge, denn die Herrschenden erwarten mit Zunahme der Krisensituationen und Zuspitzung der Probleme in der kapitalistischen Gesellschaft bzw. im imperialistisch-kapitalistischen Weltsystem ein Wachsen der Proteste, der Widerstände und eine Radikalisierung der Arbeiterklasse. Kräfte, die in diesen Zeiten die revolutionäre Weltanschauung verbreiten, werden somit zu einer zu bekämpfenden Gefahr für die kapitalistische Ordnung. In der Hinsicht handeln die Herrschenden deutlich vorausschauender als die meisten linken Organisationen in Deutschland.

Dennoch gab es jetzt auch einen Freispruch. Wie erklären Sie sich das?

Unser Protest, die Öffentlichkeitsarbeit und der Druck durch Mobilisierungen bei Gerichtsverfahren haben mit Sicherheit dazu beigetragen. Auch die ständigen kurzfristigen Verschiebungen von Gerichtsterminen durch das Amtsgericht sehen wir teilweise als Hinauszögern von juristischen Siegen unserer Seite. Ohne den kollektiven Kampf gegen Polizeigewalt und Klassenjustiz würden viel mehr Verurteilungen und Geldstrafen folgen. Die Aufgabe unserer demokratischen Rechte wäre aber viel fataler. Diese können nur im Kampf verteidigt werden; ob auf den Straßen oder im Gerichtssaal.

Nimmt die Öffentlichkeit in Wuppertal und der Region überhaupt Notiz von dieser politischen und juristischen Auseinandersetzung?

Tatsächlich zeigt die bürgerliche Presse auch Interesse und berichtet von den Ergebnissen der Prozesse. Unsere Öffentlichkeitsarbeit wollen wir auf jeden Fall intensivieren, da Informationen zu Polizeigewalt und Angriffen auf demokratische Rechte besonders in Wuppertal viel mehr in die breite Masse getragen werden müssen. Schließlich ist die Rede von einer Stadt, in der sich die Polizei mit Gewalt gegen Versammlungen und dem Tod von Menschen in Gewahrsam einen Namen gemacht hat.

Am 12. August steht die nächste Engels-Demo an. Was haben Sie für diesen Tag geplant?

Wir werden erneut das Gedenken an Friedrich Engels in Wuppertal auf die Straße tragen und deutlich machen, dass sich ein Revolutionär und Mitbegründer des Marxismus nicht auf einen einfachen Philosophen und eine bürgerliche Darstellung reduzieren lässt. Wir werden zeigen, dass wir weder vor ihrer Polizeigewalt noch vor ihren Repressionen zurückschrecken. Es soll deutlich werden, dass die Lehren des wissenschaftlichen Sozialismus heute aktueller denn je sind.