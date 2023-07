imago/United Archives »Wer mich beleidigt, entscheide ich« – Klaus Kinski

Der steile Aufwärtstrend bei den Podcasthörerzahlen ist im ersten Halbjahr dieses Jahres zum Stehen gekommen. Nach den Ergebnissen einer Erhebung des Digitalverbands Bitkom mit 1.159 Befragten haben 43 ­Prozent der Deutschen ab 16 Jahren zwischen Januar und Juni hin und wieder einen ­Podcast gehört, das entspricht ziemlich genau dem Wert aus dem Vorjahr. Von 2020 bis 2022 hatte es einen starken Anstieg von 22,8 auf 30 Millionen gegeben. Ein Blick auf die Altersverteilung zeigt, dass das ­Podcasthören kein Kinderkram ist: Auch 40 Prozent der 50- bis 64jährigen tun es, und bei den über ­65jährigen sind es noch 32 Prozent. Insgesamt kommt der Durchschnittsnutzer auf 2,6 Stunden pro Woche. ­Auffällig ist die Tendenz zu ausführlichen Hörstücken. Auf die Frage nach der ­idealen Länge für eine Folge ­ergab sich ein Durchschnittswert von 31 Minuten, 2019 waren es nur acht.

Die drei sächsischen Freien Sender Coloradio (Dresden), Radio Blau (Leipzig) und Radio T (Chemnitz) haben einen blauen Brief von der dortigen Landesmedienanstalt bekommen. Ihnen ist rückwirkend zum 1. Januar die Förderung ihrer Koordinationsstellen gestrichen worden. Zu den Hintergründen und ­Konsequenzen berichtet die junge Welt auf ihrer Medienseite am ­Donnerstag.

Im Dampfradio diese Woche: Die Meistersingerinnen und Meistersinger auf dem Hügel nehmen die zwei Jahre alte Inszenierung von ­Wagners »Der fliegende Holländer« wieder auf, übertragen wird zeitversetzt und roichswoit (Di., 20 Uhr, auf fast allen ARD-Kulturwellen). Immer mehr junge Frauen lassen beim Plastikdoktor Körperteile aufspritzen, wegschneiden oder straffen, um sich einen Body überzuziehen, wie sie ihn auf Tik Tok oder Pornhub bewundern. Diesen Schluss zieht eine Befragung, die in der »SWR-2-Wissen«-Ausgabe »Schönheits­ideale junger Menschen« behandelt wird (Mi., 8.30 Uhr). In den Konserven, die die ARD-Sender über den Sommer bringen, stecken nicht nur saure Gurken. Erstes Beispiel ist die 13teilige zweite Staffel der Krimisatire »Neues von Dickie Dick Dickens!« von Alexandra und Rolf Becker (BR 1959, ab Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2). Der Titel der Reihe »Tatort Geschichte – Verbrechen aus der Vergangenheit« klingt nach Guido Knopp, aber das täuscht. Es geht um den vergessenen »Aufstand der Sokehs« in »Deutsch-Neuguinea«, die sich gegen immer härtere Zwangsarbeit wehrten und von den Kolonialherrenmenschen 1910 niederkartätscht wurden (Fr., 15.30 Uhr, und Sa., 14.30 Uhr, Bayern 2). Die »Gesichter Europas« lassen es »Mit Pauken und Trompeten« krachen und Eindrücke vom Fest der Blechbläser im serbischen Guca hören, einem alljährlichen Wettkampf bei Spanferkel und Schnaps um die goldene Trompete (DLF 2015, Sa., 11.05 Uhr). Etwas enthemmter fällt der Vorschlag für den Opernabend aus: Es gibt »Nixon in China« von John Adams, aufgezeichnet im März in der Pariser Opéra Bastille (Sa., 19.05, DLF Kultur). »So funktioniert unser Gedächtnis«, erklärt die Neurowissenschaftlerin Hannah Monyer am Sonntag morgen denen, die da schon denken können (So., 8.30 Uhr, SWR 2). Die zweite Edelkonserve der Radiowoche ist Alfred Brauns »Romeo und Julia« mit dem blutjungen und längst schon irren Klaus Kinski, der aus einer der zwei Titelrollen herausfällt (Berliner Rundfunk 1949, So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Frisch Gebackenes zum Schluss: Teil eins von zweien der »Ballade einer vergessenen Toten« von Liza Cody, die für die Romanvorlage den Radio-Bremen-Krimipreis bekommen hat (NDR 2023, Ursendung, So., 19.30 Uhr, NDR Kultur).