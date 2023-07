»Wir betrachten die Historie und was wir lernen können«

Sabcat Media Szene aus »El Entusiasmo« von Luis Herrero aus dem Jahr 2018

Das globalisierungskritische Filmfestival »Globale« in Leipzig schließt an aktuelle Debatten an. Der Auftaktfilm »Wer weiß, wohin?«, der am kommenden Donnerstag läuft, zeigt etwa, wie libanesische Emanzen gegen testosterongesteuerte Männlichkeit agieren. Was können wir lernen?

Nadine Labakis Komödie aus dem Jahr 2012, in Arabisch mit deutschen Untertiteln, behandelt das Thema humorvoll: Im Film steigern sich die Männer in ihre jeweiligen Religionen hinein, ob christlich oder muslimisch. Die Frauen durchbrechen diese Spaltung auf lustige Art. Um den gesellschaftlichen Konflikt der Klassengesellschaft zu übertünchen, werden oft religiöse, rassistische oder geschlechtliche Differenzen mit Hassbotschaften darübergelegt. Doch auch unter Linken werden Auseinandersetzungen mitunter mit zuviel Härte geführt: Menschen ausgeschlossen, weil sie etwa in der Coronakrise eine vermeintlich falsche Position vertraten oder zum Ukraine-Krieg nicht die Regierungsmeinung teilen. Wenn wir uns zu einer befreiten Gesellschaft verändern wollen, muss Grundvoraussetzung sein, dass das bessere Argument zählt und nicht moralisches Niedermachen. Auch in der Linken müssen wir einen solchen Umgang überwinden.

Geht es auch um den Umgang mit anderen Kulturen?

Die »Globale« läuft in mehreren Städten. In Bremen zeigte sich im letzten Jahr, dass diese Komödie auch bei arabischstämmigen Menschen gut ankam, weil kaum arabischsprachige Spielfilme im Original gezeigt werden. Deshalb bewerben wir ihn extra auch mit einem Plakat in arabischer Sprache. Der Film ist ein guter Einstieg, um Menschen zusammen und ins Gespräch zu bringen. Bei uns laufen alle Filme kostenlos.

Der spanische Dokumentarfilm »El Entusiasmo« zeigt, wie die anarchosyndikalistische Gewerkschaft Confederación Nacional del Trabajo, CNT, einst den Franquismus bekämpfte. Gibt es Erklärungen, weshalb eine historisch relevante linke Bewegung dort aktuell wieder mit dem Rechtstrend zu kämpfen hat?

Luis E. Herreros Film von 2018, in Spanisch/Katalanisch mit deutschen Untertiteln, zeigt, wie stark die CNT, unterstützt von den Internationalen Brigaden, einstmals war. Nach dem Tod des Diktators Francisco Franco 1976 formierte sie sich neu, konnte aber an ihre vorherige Bedeutung nicht anknüpfen: Einerseits zerlegte sich die Linke untereinander selber; was wir leider auch kennen. Andererseits spielten die Geheimdienste ihre Rolle dabei. Über Fehler in der Übergangsphase zur Demokratie wollen wir im Anschluss an den Film mit dem damals in der CNT aktiven Felipe Orobón und der jungen Aktivistin Sara Méndez diskutieren.

Welcher rote Faden durchzieht Filme und Debatten?

Wir betrachten die Historie und was wir für die Gegenwart daraus lernen können, etwa am Beispiel der Erfolge und Brüche in Befreiungsbewegungen, ob in Burkina Faso oder Chile. Mit dem Streifen der KO-Filmkooperative Berlin/Jena/Leipzig »Das andere Leben« eröffnen wir die Debatte, wie das Ende der DDR mit dem deutschen Kriegskurs zusammenhängt und welche Perspektiven sich für den Kampf gegen Krieg, Aufrüstung und Sozialabbau ergeben.

Auch Hubert Saupers Dokumentarfilm »Epicentro« von 2021 wird gezeigt. Ist Kuba noch immer ein Lichtblick für sozialistische Utopien?

Der Film ist auch Sprachrohr von Kindern des Inselstaats. Er zeigt, wie stolz sie auf die Kubanische Revolution sind. Aber im Großteil der Welt herrscht Kapitalismus und mit der Wirtschaftsblockade der USA steht Kuba mit dem Rücken zur Wand. Dennoch: Mit dem Einsatz von Ärztebrigaden und diplomatischen Anstrengungen in andere Länder setzte Kuba schon immer auf internationale Solidarität und hat Erfolg.

Kann in Zeiten von Inflation, Bellizismus und dem Aufstieg rechter Ideologen ein Filmfestival beitragen, wieder Hoffnung zu stiften?

Es deutet sich an, dass viele Menschen im Osten enttäuscht sind, weil die Linkspartei klassische linke Positionen geräumt hat, sich Mächtigen anbiedert. Mit unseren Filmen und Debatten in Leipzig wollen wir ein lokales Forum bieten, damit Linke sich gesellschaftlich neu formieren und organisieren können.