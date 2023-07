Wunden, die Fortuna schlägt

Splitter Verlag Nur ein kleiner Schauer: Manchmal hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu

François, Anfang 50, kettenrauchender Auslieferungsfahrer der Wäscherei Bianca, fristet einen grauen Alltag. Es ist Mitte der 70er – im Kino läuft Martin Scorseses »Taxi Driver« –, eine Zeit, in der überall hemmungslos gepafft wurde. Und gleich zu Beginn von »Das große Los« rutscht François’ Zigarettenmarke Fortuna wie unbeabsichtigt ins Bild. Ein Hinweis darauf, dass Fortuna, die launische Schicksalsgöttin, noch einiges mit ihm vorhat.

Autor Joris Mertens arbeitete zuvor bei Film und Fernsehen als Set Designer und Storyboarder, bevor er seine erste Comicgeschichte vorlegte. »Beatrice« erhielt auf Anhieb 2021 in Frankreich und Belgien zwei renommierte Preise und soll diesen Herbst bei uns erscheinen. Die Verzögerung ist kaum mit der Zeit für eine Übertragung ins Deutsche zu erklären, schließlich kam sein Debüt ganz ohne Worte aus. Nicht so »Das große Los«, allerdings sind auch hier die Dialoge aufs Nötigste reduziert. Erzählt wird mit dem Zeichenstift, expressiv, realistisch und detailreich.

Panels, die sich teilweise über zwei Seiten des großformatigen Albums erstrecken, zeigen eine Großstadt im Dauerregen. Doch die Regentrübnis wird aufgebrochen: Reklametafeln, Schaufenster, Lichter von Autos, hell erleuchtete Cafés. Das urbane Leben strahlt Farbe aus. François bemerkt sie nicht. Schlechtes Wetter, schlechte Laune. Und seinen Regenschirm hat er am Vortag auch wieder in der Wäscherei vergessen. Erst als er bei der Kioskbetreiberin Maryvonne einen Lottoschein kauft, hellt sich seine Miene auf. Seit Jahren tippt er stets dieselben Zahlen: 5–8–24–12–10–52. Die ersten drei stehen für sein Geburtsdatum, die anderen für das Sterbedatum eines Nachbarn, der ihm gehörig auf den Senkel ging. Mit dem Hauptgewinn von zehn Millionen Francs (heute knapp zwei Millionen Euro, jW), träumt der schüchterne François, könnte er Maryvonne und ihrer kleinen Tochter ein besseres Leben bieten.

In seinem abgetragenen dunklen Anzug trifft er klitschnass in der Wäscherei ein, wo ihm sein Vorgesetzter eröffnet, dass es mit der lang erwarteten Lohnerhöhung wieder nichts wird. Zu allem Überdruss muss er noch einen neuen Kollegen, Alain, den trotteligen Neffen der Inhaberin, einarbeiten.

Bei einer Auslieferungsfahrt in eine abgelegene Gegend am Stadtrand haben die beiden eine Reifenpanne. Alain kümmert sich um den Platten, François macht sich zu Fuß auf den Weg zur Kundschaft. Dort angekommen, öffnet niemand. François bemerkt die offene Eingangstür der herrschaftlichen Villa und tritt nach mehrmaligem Rufen ein. Als er auf der Suche nach Bewohnern durch die Zimmer streift, findet er neun Leichen, alle regelrecht hingerichtet. Dann bemerkt er eine Tasche voller Banknoten. Ist das die Chance seines Lebens, das große Los, von dem er immer geträumt hat? Der schüchterne Traum verwandelt sich in blanke Gier. Ohne zu überlegen, packt François die Tasche, verlässt das Haus und versteckt das Geld, bevor er sich auf den Rückweg zu seinem Kollegen macht, der schon ungeduldig auf ihn wartet.

Für die Fortsetzung des Plots bedient sich Mertens bei dem Filmklassiker »Lautlos wie die Nacht« (Henri Verneuil, 1963), in dem Jean Gabin und Alain Delon die Hauptrollen spielen. Die hätten nach einem gelungenen letzten Coup die Gangsterkarriere beenden und sich zur Ruhe setzen können. Doch beim Film noir gehen die Geschichten für die Protagonisten selten gut aus. Und auch bei Mertens’ Graphic Novel mischt Fortuna die Karten niederträchtig neu, wenn François buchstäblich im Geld schwimmt, während ihm das Wasser bereits bis zum Hals steht.