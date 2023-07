Pollo al chilindrón

»Dieser Castro begann seine Revolutionärskarriere mit einer krachenden Niederlage und ließ sich überhaupt nicht beirren«. Udo ist beeindruckt. »Zeig mal!« Doris greift nach dem Hochglanzmagazin von 2016 mit Fidel ­Castro auf dem Cover. »Hübscher Mann.« – »Nicht schon wieder, Doris, ich kann das nicht mehr hören!« sagt Udo gequält. »Außerdem ist der schon tot.« – »Aber noch nicht lange!« – »Ist das denn die Möglichkeit?! Hier ist dein Held!« Er deutet mit allen zehn Wurstfingern auf seine Brust. »Udo, duuu hattest gerade von dem Wuschelbart geschwärmt, nicht ich.« – »Ja, richtig.« Udo fasst sich wieder. »Wer weiß denn, warum die Moncada-Kaserne vor 70 Jahren ausgerechnet am 26. Juli überfallen wurde? Na?!« Mit hochgezogenen Brauen schaut Udo in die Runde. »Weil der Castro grad’ Zeit hatte, ganz einfach«, antwortet Roswitha frech. »Sein Barbier hatte ihm abgesagt – Frau krank. Da hat Castro das Moviemento gefragt: Muchachos, wie wär’s? Am 26. Juli überfallen wir die Moncada-Kaserne. Der Laden geht uns schon lange auf den Keks, oder? Wir lassen die Bärte dran.« – »Und alle so: Jau, geile Idee!« Und Castro so: »Die Aktion startet im Morgengrauen, um fünf Uhr fünfzehn.« Udo stutzt. »Woher weißt du das mit der Uhrzeit?«

Das mit der Uhrzeit, und auch den wahren Grund für die Wahl des Datums, weiß Rossi aus Robert Merles »Moncada – Fidel Castros erste Schlacht«. Darin steht, dass Fidel den 26. Juli wählte, weil vom 25. bis 27. Juli in Kuba Karneval ist und es in dem allgemeinen Trubel leichter war, Waffen und 150 junge Kämpfer unkontrolliert von Havanna nach Santiago zu transportieren, wo die Kaserne steht. An dem Fest nahm nicht nur das Volk teil, sondern auch die Soldaten, deren Disziplin eine alkoholbedingte Lockerung erfuhr. Die Abwesenheit von Offizieren und diverse Beurlaubungen in der Kaserne sowie die Übermüdung der besoffenen Nachtwachen um fünf Uhr früh schienen Castro für seinen Überraschungsangriff günstig.

Am Vorabend kochte Haydée noch was Leckeres. Sie war zusammen mit Melba eine der beiden Revolutionärinnen, die sich als Krankenschwestern im nahegelegenen Hospital an der Aktion beteiligten:

Pollo al chilindrón – Paprikahühnchen

Den Backofen auf 220°C Ober- und Unterhitze vorheizen. 400 g rote Paprika­schoten halbieren, blanchieren und das Fruchtfleisch fein würfeln. Ein Hühnchen in acht Stücke teilen. Eine rote Chilischote fein hacken. Eine große Zwiebel und zwei ­Zehen Knoblauch schälen und fein hacken. 200 g Serrano-Schinken in feine Würfel schneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Hühnerteile von allen Seiten goldbraun anbraten, mit Salz und edelsüßem Paprikapulver würzen, dann aus der Pfanne nehmen. Schinken, Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne geben und dünsten. Paprikawürfel, geschälte Tomaten aus der Dose und die gehackte Chili zugeben, vorsichtig salzen, 125 ml Hühnerbrühe angießen und eine Handvoll Petersilie zugeben. Alles zehn Minuten köcheln lassen. Die Hühnchenteile wieder zugeben und das Ganze weitere 20 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Frisch gehackte Petersilie darüber streuen und servieren.