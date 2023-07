Anmut und Mühe

Der Zeitzeuge, sagen Historiker, sei ihr größter Feind. Also keine Hemmungen: Was blieb von den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1973 in der DDR-Hauptstadt in Erinnerung? Die Heiterkeit von Hunderttausenden Besuchern. Hat es ein Zusammentreffen dieser Dimension fast ohne Gewalt, ernster politischer Debatten und eines alles bestimmenden Internationalismus – mehr als 25.000 Delegierte aus rund 140 Ländern – woanders je gegeben? Ich lasse mich gern belehren, aber mir scheint es nicht schöngefärbt zu behaupten: So etwas konnten damals nur DDR und FDJ auf die Beine stellen.

Vom 28. Juli bis 5. August war Tag und Nacht zwischen Brandenburger Tor und Alexan­derplatz kein Durchkommen wegen der Lust auf Feiern (alle) und Diskussion (sehr viele). In den »Trauben«, die sich auf dem Alex täglich gefühlt 24 Stunden lang bildeten, traten die jungen Leute aus der DDR derart für ihren Staat und für den Sozialismus ein, dass es einigen heute noch im Magen liegt. Wikipedia hat das Geheimnis dieses kommunistischen Verbrechens gelüftet: Die FDJ-Mitglieder waren »ideologisch geschult«. Deswegen hatten Durchschnittswestdeutsche keine Chance. Sie kamen zu Zehntausenden über die Grenze, 800 davon in der ersten offiziellen BRD-Delegation mit Junger Union, Jusos und Trotzkisten. Zu den »Trauben« eilten wir vom FDJ-Stab der Humboldt-Universität, der eigentlich rund um die Uhr für Verpflegungsbeutel, Getränke, Unterkünfte und Luftmatratzen zu sorgen hatte, bei jeder Gelegenheit. Meist gelangte ich nur an den Rand der Stehdebattenkreise bei der Weltzeituhr, das Interesse war zu groß. Der Eindruck war: Egal, ob beim Thema Reisefreiheit, Grenze, Presse usw. – die DDR-Jugendlichen waren meistens mit freundlicher Entschiedenheit Debattensieger. Die sind jetzt 50 Jahre älter, aber manchmal scheint es: Beim Stand von 1973 blieb es.

Woran lag’s? Die kleine DDR war ein großes internationalistisches Land, in dem fast niemand an der Weltlage, d. h. am Weltdrama, das zwischen Imperialismus und Sozialismus bis 1991 ausgetragen wurde, vorbeikam. DDR-Leser wussten von Tatsachen, die Politprofis im Westen am liebsten wegließen. Damals etwa: Die USA hatten im Januar 1973 ihren Völkermord in Vietnam beenden müssen, ließen aber noch ihre Marionetten kämpfen. Die vietnamesischen Delegierten zu den Weltfestspielen waren vielleicht die am meisten umjubelten. Oder: In Chile regierte Salvador Allende mit Unterstützung der Kommunisten, aber in der DDR sagten viele: Die USA werden das nicht hinnehmen. Tausende hörten Gladys Marín, die Vorsitzende des kommunistischen Jugendverbandes Chiles, auf dem Rosa-­Luxemburg-Platz. So wie Angela Davis auf dem Bebel-Platz – entkommen der Todeszelle, in die sie der faschistische Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, bringen wollte. Oder wie Jassir Arafat, der die gegen das Kolonialregime Israels kämpfenden Palästinenser anführte.