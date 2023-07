»Die DDR wollte sich weltoffen und international zeigen«

Günter Bratke/dpa Kämpfen, diskutieren, feiern: Der Alexanderplatz als Treffpunkt fortschrittlicher Jugendlicher aus aller Welt (Berlin, 29.7.1973)

Beginnen wir mal mit dem Ende: Unmittelbar nach der Abschlusskundgebung der Weltfestspiele der Jugend und Studenten auf dem Marx-­Engels-Platz am 5. August 1973 begann die Demontage der Tribüne, weil an dieser Stelle der Palast der Republik errichtet werden sollte – Grundsteinlegung sollte bereits am 2. November sein, so hatte es das Politbüro im März beschlossen.

Ich glaube, dass die Gerüstbauer noch in der Nacht mit dem Abbau begannen. Es war alles knapp kalkuliert. Davon bekamen die meisten Gäste des Treffens jedoch nichts mit: Für sie ging eine schöne Zeit in der DDR-Hauptstadt zu Ende.

Auch für Sie?

Natürlich war’s auch für mich eine schöne Zeit. Das sage ich auch heute noch ohne jede Einschränkung.

Sie waren damals Abteilungsleiter des »Org.-Büros« und dort speziell verantwortlich für das Tribunal »Die Jugend und die Studenten klagen den Imperialismus an«. Wie kamen Sie in diese Funktion?

Ich war seit 1970, seit dem Besuch der Jugendhochschule Bogensee, im FDJ-Zentralrat bei der ZAG, der Zentralen Arbeitsgruppe. Die war für die sogenannte Westarbeit zuständig und unterstand Erich Rauh, einem Sekretär des Zentralrats. Für die Funktion hatte mich zunächst der Vizechef der ZAG, Gunter Rettner, gewinnen wollen, obgleich ich darauf hinwies, dass meine Mutter in Westberlin lebte – was üblicherweise bei derartigen Kaderentscheidungen immer ins Gewicht fiel. Das störte leider nicht. Übrigens starb nicht nur Walter Ulbricht während der Weltfestspiele: Auch meine Mutter ging.

Wieso sträubten Sie sich gegen die Funktion?

Ich wollte in Bautzen bleiben, in meiner Heimat. In der dortigen FDJ-Kreisleitung war ich Sekretär für Kultur, Sport und Touristik. Das machte mir Spaß. Außerdem war ich mit einer Lehrerin verheiratet und hatte zwei kleine Kinder. Schließlich kam Hans Jagenow aus Berlin, der Leiter der ZAG. Er sprach mit dem Ersten Sekretär der FDJ-Kreisleitung: Kurt Kranke fiel nach zehn Minuten um. Dann ging er zu Heinz Körner, dem Ersten der SED-Kreisleitung, der stimmte sofort zu. Meine letzte Hoffnung war meine Frau. Jagenow sagte: Hör mal, Genossin, ihr kriegt eine schöne Wohnung am Leninplatz in Berlin – da fiel auch sie um.

Ich vermute: Aus der schönen Wohnung am Leninplatz – jetzt Platz der Vereinten Nationen – wurde auch nichts.

Nee, ich pendelte drei Jahre lang zwischen Berlin und Bautzen. Nach den Weltfestspielen bekamen wir aber eine Wohnung in der Blumenstraße unweit des Strausberger Platzes. Es war die von Hans Jagenow.

Veranstalter der Weltfestspiele war der Ende 1945 in London gegründete Weltbund der Demokratischen Jugend, kurz WBDJ. Für die UNO war das eine nichtstaatliche Vereinigung, der Millionen Jugendliche aus einigen hundert Organisationen auf allen Kontinenten angehörten, für den Westen war’s eine »kommunistische Frontorganisation«. Und so wurde sie auch behandelt: Es tobten der Kalte Krieg und der Klassenkampf. Der WBDJ rief die Jugend der Welt regelmäßig zu Weltfestspielen; die III. erfolgten 1951 in Berlin, 1973 sollten die X. erneut in der DDR-Hauptstadt stattfinden. Wann kam die Idee auf?

Anfang 1972 im Politbüro. Dann wurde ein Nationales Festivalkomitee der DDR berufen. Dem gehörten 120 DDR-Prominente an, und Erich Honecker, seit einigen Monaten Erster Sekretär des ZK der SED, wurde dessen Präsident.

Was hat Honecker veranlasst, dem WBDJ diesen Vorschlag zu machen?

Ich denke, dass da mehrere Faktoren zusammenkamen. Da war einmal die internationale Politik – die DDR fuhr jetzt die Ernte von Ulbrichts Außenpolitik ein, es rollte die Anerkennungswelle, die Entspannungspolitik führte zur Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO 1973 und zum KSZE-Prozess. Da wollte die DDR sich weltoffen und international zeigen.

Zum anderen sollte man Honeckers sentimentale Jugenderinnerungen nicht ignorieren – er war 1951, bei den III. Weltfestspielen, FDJ-Vorsitzender gewesen. Er vertrat die durchaus nachvollziehbare Auffassung, dass jede Jugendgeneration ein prägendes, lange nachwirkendes Erlebnis brauche. Das waren in den 20er, 30er Jahren die Reichsjugendtreffen des Kommunistischen Jugendverbands Deutschlands, das waren nach 1945 die Deutschlandtreffen, die Pfingsttreffen der FDJ und später die Nationalen Jugendfestivals 1979, 1984 und 1989. Und schließlich war auch ein machtpolitisches Kalkül dabei: Der 60jährige Honecker wollte sich von seinem greisen Vorgänger absetzen und profilieren.

Die Kirche hält Kirchentage ab, die Bischöfe haben davon wenig.

Das stimmt, aber der Hinweis ist gut: Solche Massentreffen sorgen dafür, dass die Teilnehmer die Kraft der Gemeinschaft verspüren. Was sehr wichtig ist, wenn die Gesellschaft zu zerfallen droht. Eine solche Heerschau vermittelt den Beteiligten Zuversicht und Optimismus: Wir sind viele.

Uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut, heißt es im Weltjugendlied.

Genau. Diese Gemeinschaftserfahrung, und das meine ich nicht negativ, hat Honecker geprägt. Und deshalb wollte er die Weltfestspiele nach seinem Machtantritt wieder nach Berlin holen. Er war, was man nicht unterschätzen sollte, organisationserfahren. Er wusste, wie man die Macht erringt und verteidigt, wie man sie psychologisch ausbaut. Kurzum, und auch das kritisiere ich nicht, sollten die Weltfestspiele nach außen eine freundliche, moderne, aufgeschlossene DDR zeigen und nach innen mit Offenheit für gute Stimmung sorgen. Und es hat ja auch funktioniert. Selbst jene, die mit der DDR seit Jahren nichts mehr am Hut haben, sagen heute auf die Frage nach den 73er Weltfestspielen, so sie damals dabei waren: Das war toll.

Heute behaupten diverse (West-)Quellen wie die Bundeszentrale für politische Bildung, es seien acht Millionen gewesen.

Das halte ich für übertrieben. Acht Millionen bedeutete ja, dass die halbe DDR in Berlin gewesen sei. Wo hätten wir die alle unterbringen sollen, wie sie versorgen können? Maximal eine halbe Million, davon 100.000 aus Berlin, die hier lebten. Wir nutzten Schulen, Turnhallen und, was unbedingt herausgestellt werden muss: Sehr viele Festivalteilnehmer wurden in Berliner Gastfamilien aufgenommen. Das war wirklich einmalig. Und die Jugendlichen aus der DDR blieben ja nicht durchgängig, es wurde nach Tagen gewechselt. Der Rahmen war preußisch organisiert, während auf den Straßen und Plätzen die Gängelei völlig fehlte. Es war organisierter Selbstlauf, buntes Treiben.

Die Reporter des Tagesspiegels rieben sich damals die Augen: »Verwunderung löste auf dem Alexanderplatz und anderswo die Offenherzigkeit der diskutierenden FDJler aus, die sich auch kritisch zu DDR-Fragen und dem System im Ostblock überhaupt äußerten, sich aber ebenso entschieden mit dem kapitalistischen Westen auseinandersetzten. Als die gastgebenden DDR-Funktionäre nach den ersten Tagen registrierten, mit welchem Selbstbewusstsein ihre FDJler diskutierten, unterließen sie auch den Versuch, die Diskussionen durch besondere Linientreue unter Kontrolle zu bekommen.«

Die SPD-Zeitung Vorwärts schrieb: »Die Organisationskunst ist wahrhaft perfekt«, um anschließend den Kritikern rhetorisch mit Fragen den Wind aus den Segeln zu nehmen. »Lassen sich so viele Menschen wirklich dazu missbrauchen, auf den Straßen Berlins bis spät in die Nacht zu hören, zu tanzen, zu singen, zu diskutieren, sich kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, als seien sie Marionetten? Lässt sich auch ihre Freundlichkeit kommandieren, ihr Spaß dabei zu sein?« Die ZAG, also auch Sie, war vermutlich zuständig für die Einladungen an westdeutsche und Westberliner Jugendorganisationen.

Das trifft zu, wir hatten eine besondere Verantwortung. Es gab im Vorfeld eine Unmenge an Kontakten und wechselseitigen Besuchen, auch um herauszubekommen, wo die einzelnen Organisationen, von rot bis schwarz, standen. Natürlich auch, um auszuloten, ob sie die Veranstaltungen eventuell als Tribüne für Provokationen nutzen würden. Ich greife mal vor: Aus Westberlin kam auch die Junge Union mit Eberhard Diepgen (Regierender Bürgermeister von Berlin 1984–1989 sowie 1991–2001, jW) und Klaus-Rüdiger Landowsky (Vorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus 1991–2001, jW), damals so um die 30, die auf Krawall gebürstet waren, aber sich erst einmal gegen ihre eigenen Kalten Krieger durchsetzen mussten, die sie nicht fahren lassen wollten. Sie agitierten in grellgelben T-Shirts und fielen schon dadurch auf. Aber: Zu ihrer Verblüffung passierte gar nichts, es gab weder Agitatoren noch Stasi-Leute, die sie mundtot gemacht hätten. Ehrlicherweise räume ich ein: Sie reisten mit 40 Kisten an, in denen sie 20.000 Flugblätter hatten. Ihr Quartier befand sich in einem Neubau in der Mellenseestraße in Lichtenberg. In der elften Etage. Leider ging der Fahrstuhl an jenem Tag kaputt …

Selbst Rudi Dutschke soll dagewesen sein.

Zweimal hatte er Anlauf genommen, beim dritten Mal ließen ihn die Grenzer durch. Der Vorwärts in Bonn schrieb verwundert, dass der Westberliner Studentenführer die ganze Nacht unbehelligt auf dem Marx-Engels-Platz habe diskutieren können. »Ihm gelang zum Festival, wo Tausende von jungen, wissbegierigen Menschen versammelt sind, was dem Trotzkisten Mandel (der belgische Ökonom Ernest Mandel hatte Einreiseverbot in der BRD, jW) in der Bundesrepublik und in anderen Ländern bisher verwehrt wurde. Die Frage ist, wem die Diskussionen und das Festival überhaupt mehr Stoff zum Nachdenken gegeben haben – den Angehörigen der FDJ oder ihren Gästen aus der Bundesrepublik.«

Wolfgang Kumm/dpa Wolfgang Berghofer (21.2.2023)

Die ZAG hatte Sie ins »Org.-Büro« der Spiele abkommandiert.

Ja, mit dem Auftrag, eine der politischen Hauptveranstaltungen des Festivals vorzubereiten.

»Tribunal – Die Jugend und die Studenten klagen den Imperialismus an«?

Genau. Auf einem öffentlichen Tribunal, so die Idee von Werner Lamberz, der aus der FDJ kam und jetzt Politbüromitglied war, sollten namhafte Vertreter der internationalen Jugendbewegung auftreten – von Gladys Marín (Generalsekretärin des Kommunistischen Jugendverbandes und später der Kommunistischen Partei Chiles, jW) aus Chile über die in den USA freigekämpfte Kommunistin Angela Davis bis hin zu der 19jährigen Vietnamesin Tran Thi Nhi, der eine US-amerikanische Rakete auf dem Reisfeld beide Füße abgerissen hatte.

Die weiblichen Ikonen des antiimperialistischen Kampfes jener Zeit.

Ja. Sie sollten von der Tribüne die Verbrechen und die Menschenrechtsverletzungen des Imperialismus benennen, und dazu sollten auf eine dreißig Meter große Weltkugel, die über dem Bebelplatz schwebte, mit modernster Kommunikationstechnik Dokumente und Filme als Beweise projiziert werden. Dazu brauchte man einen Eidophor-Projektor, den es in der DDR nicht gab. Das System konnte man in den Niederlanden für einige Millionen mieten, Werner Lamberz (Mitglied im Politbüro des ZK der SED, jW) sagte: kaufen, was ungefähr dreimal soviel kostete, und Alexander Schalck-Golodkowski (Leiter des Bereichs für Kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel, jW), zu dem ich einen guten Draht hatte, bereitete den Deal vor und bestellte bei Philips das Gerät.

Ihr Auftrag bestand also darin, ein Kollektiv zu leiten, das diese Idee künstlerisch, technisch und organisatorisch realisieren sollte. Wer gehörte dieser Gruppe an?

Karl-Eduard von Schnitzler (Journalist und Kommentator im DDR-Fernsehen, jW), Lutz Köhler, Direktor der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg, Chefchoreograph Tom Schilling von der Komischen Oper, Martin Hattwig, Unterhaltungschef vom Rundfunk, Hanns Anselm Perten, Intendant des Rostocker Volkstheaters, der bekannte Architekt Hermann Henselmann und noch einige andere gestandene Persönlichkeiten.

Und Sie waren der einzige im Blauhemd, mit Abstand der Jüngste und deren Chef?

Hohe Ehre. Aber bei unserer ersten Zusammenkunft im Herbst 1972 im Partykeller im Friedensweg 1 in Zeuthen – da wohnte Schnitzler – machten mir die Genossen klar, wo Barthel den Most holt, auch wenn wir Bier tranken, das Marta Rafael (Schauspielerin und Ehefrau von Schnitzler, jW) brachte. Aber Werner Lamberz hatte mir vorher eingeschärft: Alles machen, was sie vorschlagen. Es geht nicht – gibt’s nicht!

In der Folgezeit wurden Unmengen von Filmen und Dokumente gesichtet, ausgewählt, zusammengeschnitten … Eine Rechnung nach der anderen kam und wurde bezahlt.

Veranstalter aber war doch der WBDJ.

Das genau erwies sich als der springende Punkt. Der Franzose Dominique Vidal, der Koordinierungssekretär des WBDJ für die Weltfestspiele, reiste im späten Frühjahr 1973 an. Und nachdem ihm das Konzept des Tribunals vorgestellt worden war, sagte er: Non, das sei ihm zu viel Theater, zu gewaltig, das wolle er nicht.

Womit sich das Tribunal erledigt hatte.

Nein, keineswegs, denn das Thema blieb ja. Vidal hatte sich nur gegen die propagandistische Aufblähung gewandt. Wir – Zentralrat der FDJ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Politik und Wirtschaft – haben darum das vorliegende Material in eine Broschüre gepackt, die unmittelbar vor den Weltfestspielen herauskam: »Die Jugend klagt den Imperialismus an«. Und am 3. August fand dann am Abend ein weniger bombastisches internationales Tribunal im Friedrichstadtpalast statt. Es sprachen dort Vertreter von antiimperialistischen Bewegungen. Angela Davis, die auch zugegen war, ließ Namenlosen den Vortritt.

Mit anderen Worten: Diese Veranstaltung ordnete sich bescheiden ein in die Reihe der politischen Appelle, Kundgebungen, Seminare, Meetings und Demonstrationen, von denen es unzählige in dieser Festivalwoche gab. Was behielten Sie davon?

Neben der Erinnerung einige in Rindsleder gebundene Ehrenurkunden mit der Unterschrift Erich Honeckers.

Wieso einige?

Ich bekam den Auftrag, allen Aktiven des Tribunalgestalterkollektivs ein solches Papier zu überreichen – anstelle der versprochenen Orden. Das war mir dann doch etwas zu doof. Bis auf die von Karl-Eduard von Schnitzler habe ich die Mappen ins Archiv gegeben.

Und noch eine Überlegung ging nicht auf.

Nun bin ich aber gespannt …

Es gab im Vorfeld heftige Diskussion, welches die Hymne des Festivals werden sollte. Am Ende musste man entscheiden zwischen zwei Liedern des Oktoberklubs: »Ja, ja, wir treffen uns auf jeden Fall, Sommer ’73, Festival« und »Wir sind überall, auf der Erde«. Man entschied sich für das erste Lied, weil, so fürchteten einige, der zweite Titel missverständlich sein könnte: »Wir sind überall …« Wer ist »wir«?

Als wir nach der Abschlusskundgebung den Marx-Engels-Platz verließen und die Monteure die Gerüste abzubauen begannen, was dröhnte da aus allen Boxen?

Ich vermute: Hartmut Königs »Wir sind überall«.

So ist es. Auch wenn das wie vieles andere eine Illusion blieb – schön war’s trotzdem.