Elias Marcou/REUTERS Doppelt gefährdet: Frauen allein oder mit Kindern auf der Flucht (Lesbos, 16.9.2020)

Der Dachverband der Migrantinnenorganisationen lehnt das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) ab, weil es schutzsuchende Mädchen, Frauen, queere Menschen und andere vulnerable Gruppen nicht schützt, die Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt sein könnten. Dies widerspreche der Istanbul-Konvention, die die EU unterschrieben hat. Was ist zu befürchten?

Das Asylrecht ist ein Individualrecht. Das beinhaltet, jeden einzelnen Menschen, der aus welchen Gründen auch immer flieht, anzuhören und ihm Schutz zu gewähren. Das angedachte Asylverfahren mit Mauern an Grenzen macht das unmöglich. Wenn Frauen allein oder mit Kindern vor politischer oder geschlechtsspezifischer Verfolgung flüchten müssen, erfahren sie auf dem Fluchtweg oft Gewalt. Werden sie obendrein in Lagern an den EU-Grenzen festgehalten, verschlimmert das ihre Lage. Nach Artikel 61 der Istanbul-Konvention dürfen sie nicht in einen Staat zurückgewiesen werden, in dem ihr Leben gefährdet wäre oder sie der Folter oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden könnten.

Vulnerable Gruppen sollen weiterhin identifiziert werden, heißt es. Weshalb kritisieren Sie dennoch, es sei unrealistisch, dass die Betroffenen adäquat versorgt würden?

Selbst in den sogenannten deutschen Anker-Zentren (Ankunft, Entscheidung und Rückführungen, jW) ist das nicht gewährleistet. Die Organisation »Ärzte der Welt« zog sich 2019 aus dem Lager Manching/Ingolstadt zurück, weil es dort unzureichenden Schutz vor Übergriffen gebe, fehlende Privatsphäre, nächtliche Ruhestörung und unsichere Zukunftsperspektiven. Vor dem Hintergrund sind vermeintlich gutgemeinte Worte der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wenig glaubwürdig, beim EU-Verfahren tätige Beamtinnen und Beamten in der Hinsicht besser ausbilden zu wollen. Es ist schon in Deutschland trotz einer mehrheitlich gut informierten und empathischen Gesellschaft nicht möglich, vulnerable Gruppen zu schützen: Wie will man das an den Außengrenzen der EU hinbekommen?

Welche Erfahrung haben Sie mit einer solchen Praxis bislang gemacht?

Obgleich in großen Unterkünften das Recht von Frauen oft mit Füßen getreten wird und sie Gewalt erfahren, wurde unseren Mitgliedsorganisationen häufig der Zutritt verwehrt, wenn wir beraten oder unterstützen wollten. Und schon jetzt gibt es an den Grenzen ständig Menschenrechtsverletzungen. Allein die Sprache ist diskriminierend, wenn mit Begriffen wie reguläre und irreguläre Migration auf eine angebliche Gefahr verwiesen wird.

Gibt es insbesondere für aus dem Iran oder vor den Taliban in Afghanistan geflohene Frauen Probleme in sogenannten sicheren Drittstaaten, die auf ihrer Fluchtroute liegen?

Nur wenige dieser Frauen, die wegen der geschlechtsspezifischen Verfolgung in ihren Herkunftsländern ihr Hab und Gut verkaufen müssen, um fliehen zu können, schaffen es überhaupt so weit. Dann ist aber zu fragen: Sind etwa die Türkei, Marokko oder Tunesien für diese Frauen die »sicheren Drittstaaten«, als die sie von der EU bezeichnet werden? Viele müssen dort auf der Straße schlafen, sind rassistischen und sexistischen Übergriffen ausgesetzt.

Wer steht politisch in der Verantwortung, diese »Reform« zu stoppen?

Wenn es darum geht, die Werte in unserer Verfassung umzusetzen, müssen die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP zusammenstehen. Sich zu beglückwünschen, in der EU mit am Tisch zu sitzen, reicht nicht. Das angestrebte GEAS ist ein fauler Kompromiss. Stellen Sie sich vor, den Menschen, die einst während des deutschen Faschismus vor den Nazis hatten fliehen müssen, wäre es an den Grenzen so ergangen. Wir sehen aktuell den Rechtsruck in vielen Ländern, wo sich zeigt, wie als erstes die Rechte von Frauen, queeren Personen und Andersdenkenden eliminiert werden. Wir wenden uns vor allem auch an die Öffentlichkeit, damit diese reagiert. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. »Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Segelschiffe«, so ein chinesisches Sprichwort. Wir sollten letzteres tun.