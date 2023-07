Nachschlag: Fördermaßnahme für Rich Kids

Brian Snyder/TREUTERS Win-Win: Reiche Eltern kaufen ihren Kindern einen Eliteabschluss, die Universität bindet die herrschende Klasse an sich (Cambridge, 26.5.2022)

In den USA akzeptieren die Eliteuniversitäten deutlich mehr Studierende aus den Familien des reichsten Prozents der Gesellschaft als Erstsemester aus weniger vermögenden Verhältnissen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, wie die New York Times am Montag berichtete. Brian Becker, Gastgeber des marxistischen Podcasts »The Socialist Program« hat den Bericht mit Interesse gelesen. In der Ausgabe vom Mittwoch fragte er seinen wöchentlichen Gast Richard Wolff, seines Zeichens marxistischer Professor in New York, was es damit auf sich hat.

Wie Wolff ausführt, war schon ihm als Sohn von Einwanderern aus Europa in seinem ersten Jahr in Harvard klar, dass dort eine Zweiklassengesellschaft existiert. Es gibt diejenigen, die sich von dem breiten Bildungsangebot einen sozialen Aufstieg versprechen. Und dann gibt es die Kinder reicher Eltern, die kein Interesse am Lehrinhalt haben. Sie seien nur aus einem Grund dort: Ihre Eltern zahlen viel Geld, und sie selbst würden später auch viele Dollar an die Universität überweisen. (mb)