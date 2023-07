Kein Job für Trinker

Splitter Verlag »Um in New York durchzukommen, braucht man einen ganzen Panzerschrank voll Glück, und das hatte ich nicht.« – Charles Bukowski

Man kann die Bücher von Charles Bukowski, dem schmutzigen alten Mann der US-amerikanischen Literatur, wie Reiseführer durch die ­Unterschicht lesen, als Aufklärungsbücher über die USA hinter dem Schein der Film- und Werbewelt und späte ­Ergänzungen zu Romanen von John Steinbeck, John Dos Passos oder ­Upton Sinclair. Die schlimmsten Jahre sind vielleicht vorbei, aber ein auskömmliches Leben in Frieden mit den Mitmenschen und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist für die meisten Besitzlosen immer noch unerreichbar. Organisation, ­Rebellion? Nirgendwo zu finden. Es bleiben Saufen, Rauchen, Vögeln und, weil man davon nicht leben kann, irgendwelchen elenden Jobs nachzugehen.

Wie das jüngste Gericht

Matthias Schultheiss, 1946 in Nürnberg geboren und in Frankreich bekannter als hierzulande, hat einige von Bukowskis Geschichten ­ausgewählt, szenarisiert und grandios gezeichnet. Der ziselierte Schraffurstil erinnert an Jean Giraud, der tagelang mit einer Wüstenlandschaft ­seiner Comicserie ­»Blueberry« zubringen konnte und unter dem Namen Moebius die ­gezeichnete Science-Fiction revolutionierte. Farblich und im Spiel mit dem Licht ist Schultheiss ihm mindestens ­ebenbürtig.

Die dunklen Kaschemmen, die brennende Sonne bei der Arbeit in Kalifornien, der verschmierte Boden im Schlachthaus, die Dämmerung auf dem Güterbahnhof – alles ist hier atmosphärisch eingefangen. Nichts muntert auf. Der Titel »Kaputt in der City« ist dennoch etwas ­unglücklich gewählt. Hinüber sind Bukowski und die Figuren seiner ­Geschichten allesamt, aber nur eine davon spielt in der »City« New York. Der ­namenlose Ich-Erzähler kommt mit einem ­Pappkoffer in die Stadt, trinkt erst mal einen in der Bar, bevor er mit einer Flasche Fusel seine Herberge aufsucht. Dort merkt er, warum das ­Zimmer so billig ist: Die Hochbahn fährt direkt vor seiner Nase. »Jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifuhr, wurde es taghell im Zimmer, und ich hatte eine ganze Wagenladung Gesichter vor mir – Huren, Orang-Utans, Bastarde, Irre, Killer. Sie hockten da und starrten mich an wie das jüngste Gericht. Ich hatte den Wein wirklich nötig.« Nach einem Tapetenwechsel heuert er bei einer kleinen Firma an, die nachts die Werbeplakate in den Zügen der Hochbahn austauscht. Ein gefährlicher Job, weil man ­zwischen den Planken durchfallen oder auf die Stromleitung zwischen den ­Schienen treten kann. Die erfahrenen Arbeiter scheint es nicht zu stören, aber ­Bukowski bzw. sein ­Alter Ego schmeißt noch in derselben Nacht hin: kein Job für Trinker. »Ich verließ New York wenige Tage später und bin nie wieder ­hingegangen. Es gibt Städte, die einem Glück bringen, und es gibt Städte, die einen killen. Die zweite Sorte ist in der Überzahl. Um in New York ­durchzukommen, braucht man einen ganzen ­Panzerschrank voll Glück, und das hatte ich nicht.« Viel besser geht es ihm freilich in den anderen Städten auch nicht.

Aus dem Sumpf

»Kaputt in der City« ist gewiss kein Kindercomic – trotzdem kein Warnhinweis von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Vielleicht, weil das Buch ebenso Lust macht zu trinken wie mit dem Trinken aufzuhören? Es ist auch moralisch nicht korrekt. Sein ihm so ähnlicher Antiheld zahlt für Sex – in vielen europäischen Ländern heute ein Verbrechen. Dass eine der Damen, die »Drei-Zentner-Hure«, das Geld nicht annimmt, weil sie endlich mal wieder Spaß gehabt hat, tut rechtlich nichts zur Sache, auch nicht, dass die, die es annehmen, damit gut verdienen. Der Sexkauf ist aus einem anderen Grund verzeihlich. Kunde und Dienstleisterin sind hier auf Augenhöhe. Bukowski verachtet nicht die Frauen oder übt Macht über sie aus, er begehrt sie und ist bereit, sein hart erarbeitetes Geld für einen kurzen Moment mit ihnen auszugeben: »Um das zu verdienen, was sie in zehn Minuten anschaffte, musste ich einen ganzen Tag malochen und noch ein paar Überstunden anhängen«, sagt er über eine Mexikanerin, der ein Prostitutionsverbot nicht automatisch neue Lebenswege eröffnen würde.

Im echten Leben war Bukowski auch durchaus zu Liebe und ­Freundschaft fähig und zog sich mit Glück und durch das Schreiben über den eigenen Sumpf aus eben diesem heraus. Das kann nur wenigen gelingen.