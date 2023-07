Mit Vollgas in die Hungerkrise

Khalid Al-Mousily/REUTERS Im Irak wurde die Kartoffelernte durch Hitzewellen schwer beschädigt (Mossul, 15.7.2023)

Der ausgehende Juli war im globalen Maßstab der heißeste Monat seit Menschengedenken, wie von seiten des EU-Programms zur Beobachtung von Klima und Atmosphäre der EU »Copernicus« am Donnerstag gemeldet wurde. Die Folgen sind gerade überall auf der Nordhalbkugel zu spüren. Hitzewellen mit neuen Rekordtemperaturen, Waldbrände in Rekordzahl und extreme Niederschläge fordern zahlreiche Menschenleben und gefährden die Ernten.

Der 6. Juli war laut einem CNN-Bericht bereits der heißeste Tag auf der Erde seit 100.000 Jahren. Doch nicht nur der Juli hat neue globale Höchsttemperaturen gebracht. Auch für das ganze Jahr zeichnet sich bereits ab, dass es heißer als alle zuvor werden wird, seitdem Menschen in Mesopotamien, am Indus, am Jangtse oder an den Flüssen Perus auf die Idee kamen, gesammelte Getreidekörner nicht sofort zu essen, sondern wieder auszusäen.

In den kommenden Monaten wird sich das alle paar Jahre auftretende El-Niño-Phänomen im tropischen Pazifik voll entfalten und die globale Temperatur weiter nach oben treiben. Zugleich wird es den trockenen Küstenregionen Perus und dem noch mehr ausgetrockneten Horn von Afrika verheerende Niederschläge bescheren. Gleichzeitig werden die Philippinen, Indonesien, Australien – eine der Kornkammern der Welt, der Norden Indiens und Südamerikas sowie die afrikanische Sahelzone mit Dürren rechnen müssen.

Höchste Zeit also, sich Sorgen um die Welternährung zu machen, zumal der Ukraine-Krieg die Lage zu verschärfen droht, weil die mangelnde Verfügbarkeit ukrainischer Exporte die Preise auf dem Weltmarkt tendenziell in die Höhe treibt. Tatsächlich ist abgesehen von einigen lokalen Hungerkrisen meist der Preis das größte Problem. Die ärmeren Teile der Bevölkerung, immerhin über zwei Milliarden Menschen weltweit, wie die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO kürzlich feststellte, haben oft nicht genug Geld, um ausreichend Lebensmittel kaufen zu können. Doch natürlich spielen Mangel und Ernteausfälle dabei auch insofern eine Rolle, als dass sie Preise in die Höhe treiben.

Nahrungsmittel geraten auf dem Weltmarkt auch in den Sog der übrigen Rohstoffpreise und werden beliebtes Spekulationsobjekt an den Börsen, wie es Ende des vorletzten Jahrzehnts geschah. Seinerzeit war der starke Anstieg der Lebensmittelpreise der letzte Anstoß zu den Revolten und Revolutionen, die ab 2011 die arabische Welt und andere Länder erschütterten. Im letzten Jahrzehnt gingen die Preise dann wieder etwas zurück. Aktuell liegt der über alle Waren gemittelte FAO-Preisindex für Nahrungsmittel etwas unter dem des Vorjahres – doch war dies seinerzeit bereits auf einem historischen Höchststand. Vor uns liegen nun viele Monate mit kritischen Wetterlagen in wichtigen Anbaugebieten wie etwa Australien.

Hierzulande kann derweil fürs erste vorsichtige Entwarnung gegeben werden. Nach mehreren Dürrejahren mit regional zum Teil erheblichen Einbußen hatte der Deutsche Bauernverband (DBV) noch zu Monatsbeginn auch für dieses Jahr eher schwarzgesehen. In vielen Regionen Deutschlands waren Frühjahr und Frühsommer, die wichtigste Wachstumsperiode für Getreide, viel zu trocken ausgefallen. Doch inzwischen ist die Wintergerste, die für hiesige Landwirte nach dem Winterweizen zweitwichtigste Getreideart, eingefahren, und die Erträge sind erfreulich gut, so der Verband. Mit 7,4 Tonnen pro Hektar waren sie etwas höher als 2022.

Insgesamt, so der DBV in seinem ersten Erntebericht für das laufende Jahr, würden jedoch die Erträge seit Jahren sinken. »Die Landwirtschaft spürt die Auswirkungen des Klimawandels bereits deutlich. Die Zunahme von extremen Wetterlagen sorgt dafür, dass die Erträge rückläufig und schwankend sind«, so DBV-Präsident Joachim Rukwied. Und weiter: »Der starke Flächenverlust durch Siedlungsbau und Infrastrukturmaßnahmen sorgt zusätzlich für rückläufige Erntemengen.« Unterm Strich also auch in der BRD alles andere als rosige Aussichten für die Landwirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung.