»Dieser Gedanke ist wichtiger denn je«

Ina Sembdner/jW Statement vor dem Auswärtigen Amt in Berlin: Frieden zwischen den Völkern statt Kriegstreiberei (19.7.2023)

Sie befinden sich gemeinsam mit Ihrer Frau auf »Friedensfahrt« mit dem Ziel Hongkong. Was hat Sie darauf gebracht?

Es wissen leider nicht mehr viele, aber vor 75 Jahren ist die Friedensfahrt das erste Mal gestartet – zwischen Warschau und Prag. Da ich in dem Alter bin, wo ich nicht mehr unbedingt Friedensfahrten mit dem Rad mache, habe ich gedacht, ich mache eine mit dem Auto. Aber mit dem Gedanken, der dahinterstand: Völkerverständigung und Völkerfreundschaft. Und ich denke, dass es heute wichtiger denn je ist, dass dieser Gedanke wieder aufgegriffen wird.

Wann und wo haben Sie die Tour begonnen?

Gestartet sind wir vergangene Woche auf dem Marktplatz in Arendsee. Da kamen der Bürgermeister und viele Freunde, die ich auf den Friedensmahnwachen in den vergangenen Wochen und Monaten kennengelernt habe. Meine ukrainische Gastfamilie, die aus Mariupol geflohen ist, hat sich bei mir verabschiedet. Es war ein sehr emotionaler Abschied. Am Magdeburger Landtag vorbei ging es dann nach Berlin, wo wir einen Stopp beim Auswärtigen Amt eingelegt haben. Wir suchen immer Eckpunkte, an denen vielleicht Einfluss genommen werden kann. Und die Fahnen, also die chinesische, die deutsche und in der Mitte die Friedenstaube, sorgen dafür, dass Leute erst mal gucken. Auf dem Auto stehen die Ziele der Friedensfahrt in Deutsch, in Russisch, in Chinesisch und in Englisch: Völkerverständigung, Völkerfreundschaft, Frieden zwischen den Völkern.

Hatten Sie bislang Probleme?

Ja, zunächst einmal hat das Visum, was ich sonst in vier Tagen kriege, diesmal über drei Wochen gedauert, weil sich die gesamte Bearbeitung in der russsichen Botschaft dadurch verzögert, dass die ganzen Leute ausgewiesen wurden. Und ich habe kein Geld in Russland. Meine EC- oder Kreditkarte gilt dort nicht, und man darf von Litauen und Lettland aus nur begrenzt Euro für den unmittelbaren Bedarf mitnehmen. Ich habe jetzt trotzdem 1.000 Euro dabei, damit ich die erste Runde überstehe und dann bin ich gespannt.

Danach gab es Probleme an der Grenze zu Russland. Weil in Lettland sehr lange Wartezeiten angesagt waren, sind wir nach Estland gefahren. Dort kam vom Zoll die Info, dass seit mehreren Wochen eine Onlinevoranmeldung für den jeweiligen Grenzübergang nötig ist. Wir wissen aber definitiv, dass zwei Bekannte von uns vor ca. zehn Tagen über diesen Übergang gefahren sind, ohne Anmeldung. Sie kamen innerhalb kurzer Zeit über die Grenze. Bei uns bewegte sich nichts, und uns wurde der Vorschlag gemacht, uns dort anzumelden. Dann hätten wir allerdings sechs Tage warten müssen. Also sind wir zurück nach Lettland und standen dort den ganzen Dienstag, es ist nicht ein einziger Pkw abgefertigt worden, lediglich Lkw. Die russische Seite fertigte nach unseren Informationen normal ab. Die baltischen Staaten verstoßen damit eindeutig gegen europäisches Recht.

Wie geht die Tour weiter, wenn Sie es über die Grenze schaffen?

Über Kursk und Wolgograd geht es zu den Nachbarorten Marx und Engels, wo wir gemeinsam mit russischen Studenten einen alten Friedhof pflegen wollen. Dann fahren wir weiter nach Georgien, über Tbilissi und dann an der Schwarzmeerküste entlang bis Istanbul, und dort lasse ich mein Auto bei Freunden. Von Istanbul aus fliegen wir dann nach Hongkong. Denn ich habe das Problem noch nicht gelöst, wie ich das Auto nach China bekomme und man braucht eine chinesische Fahrerlaubnis. Der internationale Führerschein gilt dort nicht.

Was erhoffen Sie sich von dieser Reise?

Als ich meine Friedensmahnwachen begonnen habe, hatte ich gehofft, ich könnte irgend etwas erreichen. Aber es ist immer schlimmer geworden, anstatt besser. Was ich bis dato erreicht habe – und das macht mich schon zufrieden – ist, dass ich Menschen ansprechen konnte und von vielen positive Rückmeldungen bekommen habe. Leute, die auch sagen, es kann so nicht weitergehen, der Krieg muss endlich mit Verhandlungen beendet werden. Die Völker sind alle miteinander auf Verständigung aus. Es geht nur um geopolitische Fragen, die da eine Rolle spielen.