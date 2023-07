Mit Militär eng verzahnt

»Zivil-militärische Zusammenarbeit« lautet das Schlagwort, mit dem die bayerischen Behörden über eine gemeinsame »Antiterror«-Übung von Polizei und Bundeswehr informierte. Bei der Übung der vergangenen beiden Tage im alpinen Raum rund um Füssen und Schwangau sollte es nach ersten Informationen der Nachrichtenagentur dpa um die Simulation eines Angriffs auf sogenannte kritische Infrastruktur gehen. Der genaue Inhalt der Übung blieb jedoch zunächst unbekannt, da auch die beteiligten Einsatzkräfte erst kurz vorher erfahren würden, worum es ginge.

Auf Nachfrage von junge Welt schilderte ein Polizeisprecher am Mittwoch die erprobten Szenarien. Man übe etwa »Angriffe auf die Trinkwasser- und Energieversorgung (Wasserkraft) von A-Stadt (…) durch eine bislang nicht zuordenbare Gruppierung«. Diese habe das Ziel, die Gesellschaft zu destabilisieren und das Vertrauen der Bürger in den Staat zu schwächen. Daher sei die Bundeswehr durch die bayerischen Behörden »um Hilfe beim Schutz der kritischen Infrastruktur, insbesondere der Quellfassungen im alpinen Raum sowie des Wasserkraftwerks von A-Stadt ersucht« worden. Geübt werden solle das »Retten von verletzten Beamten aus der Gefahrenzone« sowie »Aufklärung und Einschreiten gegen die Tätergruppierung«. Konkret gemeint sein dürfte in diesem räumlichen Kontext die zur Energiegewinnung und Hochwasserregulierung genutzte Lechstaustufe am nahegelegenen Forggensee.

Die Notwendigkeit dieser umfassenden Übung teils im öffentlichen Raum liege laut Polizei darin, dass Deutschland und Bayern neben anderen europäischen Ländern seit langem im Fokus des internationalen Terrorismus stünden. Daher bräuchte es eine enge Verzahnung und schnelle Abstimmung für entsprechende Terrorvorfälle, heißt es in einer Mitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Gestartet war das Manöver mit »praktischen Übungsszenarien« am Dienstag auf dem Gelände der Allgäu-Kaserne in Füssen, die bis 1995 noch den Namen Generaloberst-Dietl-Kaserne trug und damit Bezug nahm auf einen Gebirgsjägerkommandanten der Wehrmacht, der an Kriegsverbrechen beteiligt war. Zu einer sogenannten Leistungsschau auf dem Kasernengelände war etwa auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gekommen. Dieser wird von der lokalen Presse damit zitiert, dass es nicht darum gehe, bei der Polizei zu sparen, um öfter die Bundeswehr einzusetzen. Auf Pressefotos ist neben Rettungsfahrzeugen auch allerlei martialische Ausrüstung zu sehen. Militärische Panzerwagen, bis an die Zähne bewaffnete Polizisten in Kampfmontur sowie ein Polizist in einem mittelalterlich anmutenden Kettenhemd waren bei der »Leistungsschau« als Teil der Übung zu sehen.

Am Mittwoch weitete sich diese auch über das Kasernengelände hinaus aus. Es sei das erste Mal, seit es diese gemeinsamen Übungen von Polizei und Militär gibt, dass auch außerhalb von Bundeswehr-Liegenschaften geprobt werde, hieß es in der Pressemitteilung weiter. »Die Alpen und ihre Besonderheit eines herausfordernden und anspruchsvollen Geländes« seien maßgeblich in der Entscheidung für die Auswahl des Übungsortes gewesen, schreibt die Behörde weiter. Der Übungsort betrifft das Gelände rund um die Rohrkopfhütte am Tegelberg, unweit von Füssen und Schwangau, sowie der österreichischen Grenze. Zu diesem Zweck wurden insbesondere Wanderwege gesperrt. Auch im Straßenverkehr der touristischen Region rund um Schloss Neuschwanstein wurden durch Fahrzeugkonvois entsprechende Einschränkungen erwartet.

Da sich die Übung zusammen mit der Bundeswehr auch außerhalb der Kasernengelände abspielt, stellt sich durchaus die Frage, welche rechtlichen Grundlagen es dafür gibt. Auf jW-Nachfrage bei der zuständigen Polizeibehörde verwies der Sprecher auf die entsprechenden Einsatzmöglichkeiten der Armee im Innern bei Katastrophen. Hierzu kämen auch »terroristische Großlagen« in Betracht, bei der die entsprechenden Polizeibehörden Amtshilfe ersuchen könnten.