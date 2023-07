»Thüringen hat ein Justizproblem«

Dirk Sattler/imago Ob hier auch Deals mit Neonazis erwogen werden? (17.4.2023)

Vor dem Amtsgericht Weimar findet an diesem Donnerstag ein Prozess gegen einen Neonazi statt, der Ende 2021 einen jungen Mann am Hauptbahnhof rassistisch beleidigt und dann brutal angegriffen haben soll. Was können Sie zum Ablauf der damaligen Situation sagen?

Der Betroffene besuchte an dem Tag mit Freunden den Rummel in Weimar. Als er auf dem Nachhauseweg in den Zug einsteigen wollte, wurde er von einem Mann aufgehalten. Vollkommen unvermittelt beleidigte der Angreifer den Betroffenen rassistisch. Der Betroffene versuchte, der Situation noch zu entgehen, als der Angreifer anfing, ihm ins Gesicht zu schlagen und ihn mit beiden Händen zu würgen. Erst durch das Eingreifen von mehreren Zeugen ließ der Angreifer ab. Der Betroffene erlitt einen Nasenbruch, der Hals war danach gereizt. Schwer wiegen auch die psychischen Belastungen, die bis heute andauern.

Der Angeklagte Florian R. ist Mitglied der braunen Splitterpartei »Neue Stärkepartei«, kurz NSP. Welche Rolle spielt diese Gruppierung bei rechten Straftaten in Thüringen Ihren Erkenntnissen nach?

Von Mitgliedern und Sympathisierenden dieser Partei geht ein erhebliches Gefahrenpotential aus. Erst im Mai dieses Jahres fiel das Urteil im sogenannten Herrenberg-Prozess am Landgericht Erfurt. Dabei handelte es sich um einen brutalen rassistischen Angriff auf drei junge Männer im Erfurter Stadtteil Herrenberg im Sommer 2020. Zu Beginn des Prozesses waren zehn Personen angeklagt, die der NSP zuzuordnen sind.

Im Sommer 2022 häuften sich rechte Bedrohungen und Angriffe im Erfurter Norden durch Neonazis aus dem Umfeld der »Neuen Stärkepartei«. Über Wochen und Monate kam es immer wieder zu Angriffen, die sich gegen vermeintlich Linke und Menschen mit Rassismuserfahrung richteten. Auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zeigt sich eine ähnliche Gefahrenlage. Dort treten Anhänger der extrem rechten Partei unter anderem mit Kundgebungen und Bedrohungen auf, die sich beispielsweise gegen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit richten. Im ­April und Mai 2022 kam es zu Angriffen auf junge Menschen in Rudolstadt. Die Vorfälle machen den Versuch der rechten Raumnahme deutlich. Für Betroffene entwickeln sich diese Räume zu No-Go-Areas.

Mit welcher Entschlossenheit gehen die Behörden gegen rechte Straftaten wie diese vor? Erkennen Sie da eine Entwicklung?

Thüringen hat ein Justizproblem. Immer wieder werden Fälle von rechter und rassistischer Gewalt über Jahre verschleppt. Häufig werden die Taten entpolitisiert, das rechte, rassistische Motiv nicht erkannt. Rechte und rassistische Gewalttäter bleiben häufig straffrei oder kommen mit milden Strafen davon. Das Skandalurteil im Fretterode-Prozess oder die Deals zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft im Ballstädt-Verfahren bilden hier nur die Spitze des Eisbergs.

Sie berichten von einer Immobilie im Erfurter Norden als Ausgangspunkt für rechte Aufmärsche, Bedrohungen, antisemitische Parolen und Angriffe. Können Sie das ausführen?

Die Wohnung von Florian R., der im vergangenen Jahr in den Erfurter Norden zog, diente seither als Treffpunkt gewaltbereiter Neonazis. Regelmäßig nutzten Faschisten der »Neuen Stärkepartei« die Wohnung als Treffpunkt und Ausgangspunkt, um im Stadtteil »Präsenz« zu zeigen, gemeinsam auf Demos zu gehen und letztlich wiederholt mit verbalen und körperlichen Angriffen gegen Menschen aufzufallen, die nicht ins Weltbild der Neonazis passen.

Sie rufen für den Verfahrenstermin zur Prozessbeobachtung auf. Warum ist diese aus Ihrer Sicht so wichtig?

Einerseits wünscht sich der Betroffene im Gerichtssaal Unterstützung. Zu wissen, dass im Zuschauerbereich solidarische Menschen sitzen, die einem wohlgesonnen sind, gibt Betroffenen oftmals Kraft und Sicherheit, den Prozesstag und die Aussage zu überstehen. Denn oft braucht es viel Kraft, dem Angreifer zu begegnen sowie auch die Tat noch einmal schildern und damit durchleben zu müssen. Dabei ist eine häufige Strategie von organisierten Rechten, selbst mit Unterstützung zum Prozess zu erscheinen. Deshalb sollten möglichst alle Plätze belegt sein. Es braucht aber auch einen kritischen Blick der Öffentlichkeit auf die Justiz.