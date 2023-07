Antifaschisten feiern Mussolinis Sturz

United Archives International/stock&people/imago König Viktor Emanuel III. und Pietro Badoglio (r.) im Sommer 1943

In diesen Tagen begeht das antifaschistische Italien in zahlreichen Veranstaltung den 80. Jahrestag des Sturzes des faschistischen Diktators Benito Mussolini. In Rom haben unter anderem Antifaschisten und Linke verschiedener Gruppen zu einem Abend mit Lesungen und Musik in den Monterotondo-Park eingeladen, bei dem der als »Künstler des Volkes« gefeierte Schauspieler und Sänger Danilo Fatur mit der Musikgruppe Zona Utopica Garantita, einem Punk-Elektronik-Team, auftreten wird.

Der 1922 von führenden Kapitalkreisen, dem König und dem Vatikan an die Macht gehievte »Duce« wurde am 25./26. Juli 1943 von denselben Kreisen in einer Palastrevolte gestürzt. Vittorio Emanuele III. ließ den Diktator verhaften, übernahm den Oberbefehl über die Armee und beauftragte Marschall Pietro Badoglio mit der Bildung einer Militärregierung, die Verhandlungen mit den Alliierten über einen Waffenstillstand aufnahm.

Äußere Triebkraft war das Scheitern der deutschen Aggression bei Stalingrad. Bis auf wenige tausend Mann wurde am Don auch die 230.000 Soldaten zählende »Armata Italiana in Russia« rücksichtslos verheizt, was zur wachsenden Antikriegsstimmung beitrug. Stalingrad begünstigte die Siege der angloamerikanischen Truppen in Nordafrika. Am 9. Mai ergaben sich bei Tunis die 250.000 Mann starken deutsch-italienischen Verbände. Als die Westalliierten am 9. Juli auf Sizilien landeten, brach die Krise des Faschismus offen aus. Maßgebliche innere Bedingung waren die antifaschistischen Kräfte mit der Kommunistischen Partei (PCI) an der Spitze, die zum Sturz der Diktatur ansetzten. Im Herbst 1942 hatten sie ein »Komitee der nationalen Front« gebildet. Antikriegsstreiks zeigten die wachsende Rolle der Arbeiterklasse.

Das Ende des Mythos von der »Unbesiegbarkeit« der Wehrmacht ließ die Träger der faschistischen Diktatur erkennen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Bereits im November 1942 war Marschall Badoglio in Mailand mit dem Schwergewicht der Eisen- und Stahlindustrie, Enrico Falck, und anderen führenden Größen der Wirtschaft zusammengetroffen, um ein Ausscheiden Italiens aus der faschistischen Achse zu erörtern. Badoglio war nach dem Kriegseintritt am 10. Juni 1940 im Dezember als Generalstabschef zurückrückgetreten. Zu den Teilnehmern des erwähnten Treffens gehörten auch Alcide De Gasperi von der oppositionellen Democrazia Cristiana (DC) und Mussolinis Schwiegersohn, Außenminister Graf Galeazzo Ciano, der beauftragt wurde, die Haltung der US-Amerikaner und Briten sowie des Vatikans zur Neutralisierung Italiens zu sondieren. Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI. , signalisierte Zustimmung, wenn »die innere Ordnung« beibehalten werde. Die US-Zeitschrift Life vermerkte am 14. Dezember 1943, dass es den Palastverschwörern darum ging, »sich von Mussolini und den Deutschlandfreunden zu befreien«, um »einen Wandel vom prodeutschen zum proalliierten Faschismus« herbeizuführen.

Die antifaschistischen Kräfte durchkreuzten diese Pläne. Nach der Kapitulation Italiens bildeten am 9. September 1943 die Oppositionsparteien (Kommunisten, Sozialisten, radikaldemokratische Aktionspartei, Christdemokraten und Liberale) ein »Komitee der Nationalen Befreiung«, das zum Kampf gegen die deutschen Okkupanten aufrief. Über 200.000 Soldaten und Offiziere leisteten der Wehrmacht Widerstand, erste Partisaneneinheiten entstanden.

Trotz der reaktionären Ziele leisteten die Vertreter realistisch denkender Kreise der Bourgeoisie objektiv einen Beitrag zum Sieg über den Faschismus. Ein Kommandounternehmen Hitlers zur Liquidierung der Badoglio-Regierung scheiterte in letzter Minute. Graf Ciano wurde am 11. Januar 1944 hingerichtet. Die Tochter des Königs, Mafalda von Savoyen, war ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt worden, wo sie schließlich starb.