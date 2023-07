»Es braucht eigentlich eine Nichtwählerkampagne«

foto2press/imago Tobias Bank ist Bundesgeschäftsführer von Die Linke (Erfurt, 26.6.2022)

Die hohen Umfragewerte der AfD und deren jüngste kommunale Wahlerfolge haben zu einer anhaltenden Diskussion über die Ursachen geführt. Wie setzt sich Die Linke mit dem Rechtstrend auseinander?

Auf vielerlei Weise. Um ein Beispiel zu nennen: Gerade ist der Abschlussbericht unserer Arbeitsgruppe Strukturreform vorgestellt worden. Da spielen auch Maßnahmen gegen die Deindustrialisierung insbesondere des Ostens eine große Rolle, aus der sich viele Probleme der Gegenwart ergeben. Wir haben immer das Nichtanerkennen von Lebensleistungen thematisiert, das Abwandern von Wertschöpfung, das große Defizit an betrieblicher Mitbestimmung und die geringere soziale Sicherheit. Man muss grundsätzlich darüber sprechen, was in den Jahren nach 1990 falschgelaufen ist. Auch deshalb gibt es in Thüringen einen Untersuchungsausschuss zur Treuhand. Abgesehen davon finde ich es schon auffällig, dass die Umfrageergebnisse für die AfD gerade dort durch die Decke gehen, wo die CDU sehr lange regiert hat.

Sicher lässt sich nicht bestreiten, dass die jahrzehntelange Regentschaft einer dezidiert rechtskonservativen CDU in Sachsen günstige Bedingungen für die AfD geschaffen hat. Aber in Thüringen regiert seit 2014 ein Ministerpräsident von Die Linke. Umfragen sehen die AfD dort bei 30 Prozent. Wie hilfreich ist da der Verweis auf die CDU?

In Thüringen ist es meiner Ansicht nach so, dass sich ein großer Teil der Wählerklientel, die lange CDU gewählt hat, jetzt bei der AfD sammelt. Aber natürlich sind die Gründe vielschichtiger. In Sonneberg verdienen 44 Prozent der Beschäftigten lediglich den Mindestlohn, und viele von ihnen befinden sich in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Die Bundesregierung ist nicht aktiv genug, um diese Situation zu verbessern. Aber in Thüringen schöpft die Linke ihr Potential immer noch vergleichsweise gut aus. Weil wir dort real etwas bewegen, was direkt den Menschen zugute kommt.

Auch Sie kommen beim Thema AfD wie selbstverständlich auf »den Osten« zu sprechen. In der aktuellen Debatte gibt es einmal mehr die offensichtliche Tendenz, die AfD zu einem »Ostproblem« zu erklären. Sie gehen da mit?

Nein, überhaupt nicht. Das ist eine völlige Verengung des Blicks. Ob das Absicht ist oder nicht, sei dahingestellt. Auch in westdeutschen Ländern ist die AfD in Umfragen deutlich zweistellig. Das wird medial nur eben nicht so stark abgebildet. Mit Blick auf die früheren Erfolge der Republikaner oder der Schill-Partei oder der sogenannten Bürger in Wut soeben in Bremen funktioniert die Universalerklärung »der Osten« sowieso nicht. Abgesehen davon sind rechte Wahlerfolge ein europäisches Thema. Da muss man nur nach Italien, Frankreich, Schweden, Spanien, Polen oder Ungarn schauen.

Stichwort »Ostproblem«: Gerade hat ein Leipziger Institut wieder eine Studie zu »rechtsextremen Einstellungen in den ostdeutschen Bundesländern« vorgelegt. Die darin ermittelte Verbreitung dieser »Einstellungen« ist seit vielen Jahren in der Hauptsache stabil. Die Umfrage- und Wahlergebnisse sind es aber nicht. Wie lässt sich das erklären?

Das Potential ist zweifellos seit Jahrzehnten da. Der AfD gelingt es recht gut, langjährige Nichtwähler zu mobilisieren. Es gibt eine Unzufriedenheit mit allen anderen Parteien. Dazu kommt das Problem, dass sich etablierte Parteien aus der Fläche zurückziehen. PDS und später Die Linke waren im Osten vielerorts lange die einzige Partei, die zwischen Wahlterminen wirklich aktiv war und sich, wenn man so will, gekümmert hat. Die dafür nötigen Strukturen sind aber in Teilen weggebrochen. In dieses Vakuum stößt die AfD. Sie trifft auf ein aus unterschiedlichen Gründen stark gewachsenes Protestwählerpotential.

Die Menschen im Osten verdienen im Schnitt immer noch weniger als im Westen, müssen aber mit den gleichen Preissteigerungen klarkommen. Sie haben wenig oder gar kein Vermögen, vererben also auch nichts oder sehr wenig. Dadurch fehlen soziale Sicherheiten. Ich habe Bekannte, die nie neben dem Studium arbeiten mussten und mit 30 eine Eigentumswohnung in Berlin von den Eltern geschenkt bekommen haben. Das sind nicht zufällig durchweg Westdeutsche. Zum Vergleich: Ich habe sechs Jahre gekellnert und ein Viertel meines Lohns zu Hause abgegeben. Ostdeutsche im Berufsleben sind seltener durch Tarifverträge abgesichert, die innerbetriebliche Interessenvertretung funktioniert nur schlecht. Sie stoßen in allen Lebensbereichen immer noch vielfach auf Westdeutsche in Führungspositionen.

Das Paradox ist, dass die AfD das entstandene Protestpotential zum Teil abrufen kann, obwohl sie inhaltlich für eine Politik steht, die direkt gegen die Interessen dieser Menschen gerichtet ist: Die AfD lehnt, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die Grundrente ab, höhere Freibeträge für Alleinerziehende, den Kitaausbau, die Mindestvergütung für Auszubildende, Investitionen in die Ganztagsbetreuung und so weiter. Kurzum: Alles, was mit Umverteilung und Sozialleistungen zu tun hat, wird von der AfD bekämpft. Das wissen aber viele Menschen nicht. Viele denken sogar, es sei genau umgekehrt.

Stefan Sauer/dpa Protest gegen eine AfD-Demonstration in Greifswald (10.11.2018)

Sieht man sich Wahlergebnisse in Ostdeutschland mal im Detail an, dann fällt allerdings auf, dass ein beträchtlicher Teil der AfD-Wählerschaft gar nicht zu denen gehört, die nach 1990 von der Deindustrialisierung besonders hart getroffen wurden. In den berühmten Plattenbauvierteln ist der AfD-Stimmenanteil auch hoch, aber die Wahlbeteiligung ist extrem niedrig. In den Reihenhaussiedlungen, wo die »Wendegewinner« leben, ist der Anteil der Wahlberechtigten, die AfD wählen, größer. Die Niedriglöhner und Erwerbslosen gehen oft gar nicht mehr wählen. Das ist aus der Perspektive einer linken Partei doch vermutlich sogar der interessantere Befund, oder?

Das ist völlig richtig. Wenn man sich die Mitgliedschaft der AfD ansieht, dann sind das überproportional Gutverdiener. Ärzte, Polizisten, leitende Angestellte, Beamte, kleine Unternehmer. Auch wir haben einen Teil dieser Menschen früher besser erreicht. Wir waren auch für die da, die ein mühselig zusammengespartes Häuschen und trotzdem Existenzängste hatten. Hier müssen wir wieder mehr drauf achten, dass die Konfliktlinie zwischen oben und unten, zwischen Arm und Reich verläuft. Und nicht zwischen Menschen in vergleichbar bescheidenen Lebenssituationen. Zu dem Punkt der geringen Wahlbeteiligung von Armen und Abgehängten: Ja, das ist eine unserer großen Herausforderungen. Es braucht eigentlich eine Nichtwählerkampagne, und wir müssen wieder zugespitzter formulieren: Das Problem heißt Kapitalismus, egal wie grün man ihn anstreicht. Er geht immer zu Lasten von Menschen und Natur.

Einen Aspekt der angesprochenen Studie fand ich auffällig: Die Studienautoren verknüpfen die bei zwei Dritteln der Befragten festgestellte »Sehnsucht nach der DDR« wie beiläufig mit einem angeblichen »Wunsch nach einer Einparteiendiktatur«. Was halten Sie von solchen Überlegungen?

Ich halte das für eine im Kern falsche These, die von den eigentlichen Problemen der Gegenwart ablenkt. Der Ruf nach einer »Diktatur« wird bei Umfragen Jahr für Jahr leiser. Und zeitgleich gewinnt die AfD an Stimmen. Die festgestellte Sehnsucht nach der DDR ist meines Erachtens eine Sehnsucht nach sozialer Sicherheit. Diese Menschen erinnern sich daran, dass die Sorge vor Erwerbslosigkeit und Verarmung in der DDR kein täglicher Begleiter war. Die Miete hat nicht ein Drittel oder die Hälfte des Einkommens aufgefressen. Konsumgüter des täglichen Bedarfs waren billig. Frauen wurden breit gefördert. Die Ausbildung oder Meisterprüfung wurde bezahlt. Eine positive Erinnerung daran würde ich nicht unbedingt als »Wunsch nach einer Einparteiendiktatur« verstehen.

An einer Stelle halten die Studienmacher fast erstaunt fest, dass die »Herabsetzung und Entwertung des Lebens in der DDR« im politisch-medialen Diskurs nur von sieben Prozent derjenigen geteilt wird, die mindestens zehn Jahre in der DDR gelebt haben. Überrascht Sie das?

Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass niemand sich gerne herabsetzen und als Mensch und Bundesbürger zweiter Klasse einordnen lässt. Auch Menschen nicht, die ansonsten mit der DDR überhaupt nichts anfangen können.

Die verbreitete Ablehnung der Politik der Ampelregierung zahlt derzeit fast ausschließlich auf das Konto der AfD und der Union ein. Die Partei Die Linke stagniert seit 2021 in bundesweiten Umfragen bei vier bis fünf Prozent. Warum ist das so?

Ich denke nicht, dass das an unseren inhaltlichen Angeboten liegt, die ganz eindeutig der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung zugute kommen würden. Ein Grund ist sicher, dass wir nicht mehr als Protestpartei wahrgenommen werden. Allerdings war auch das Außenbild der Partei in der Vergangenheit nicht ideal. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Partei in ihrer Existenz in Frage gestellt wird. Das lähmt uns, und das zeigt sich in diesen Umfragen.

Nun ist die Niedergangstendenz aber ein bisschen älter als die Debatte über eine mögliche Spaltung. 2019 nahm der Absturz auf 5,5 Prozent bei der Europawahl das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 im Grunde vorweg.

Das ist richtig. Aber der öffentlich ausgetragene Streit und die Drohung mit einer Abspaltung helfen natürlich nicht dabei, diesen Trend umzukehren.