René Priebe/PR-Video /dpa Kein Einzelfall: Proteste nach dem Mord an A. P. (Mannheim, 2.5.2022)

Am 2. Mai 2022 starb der psychisch erkrankte A. P. in Mannheim, nachdem er von zwei Polizisten misshandelt worden war. Der Prozess gegen die Beamten soll erst im Januar 2024 beginnen, wie das Landgericht Mannheim angekündigt hat. Warum dauert das so lange?

Für das Umfeld von A. P. bedeutet die Verschleppung des Verfahrens eine ungeheure psychische Belastung. Wir vermuten, dass dadurch versucht wird, Gras über die Sache wachsen zu lassen, damit die Empörung über das Ereignis und das öffentliche Interesse am Prozess nicht mehr so groß ist. Wir wissen auch von einem Antrag eines Richters, das Verfahren zu beschleunigen. Der wurde offensichtlich abgelehnt. Gleichzeitig ist einer der Beamten bereits wieder im Innendienst tätig. Das wirkt so, als ob der Dienstherr einem Urteil vorgreifen wolle.

Was erhoffen Sie sich von dem Verfahren?

Wir fordern, dass das Gericht die Tat aufklärt und die Verantwortlichen für den Tod von A. P. klar benennt. Aktuell ist die Rolle des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, ZI, und des Arztes, der die Beamten begleitet hat, ungeklärt. P. ist selbstständig zum ZI gegangen, weil er Hilfe wollte. Leider kommen Polizisten in der Regel mit einem geringen Strafmaß auf Bewährung davon, das es ihnen erlaubt, weiterhin ihr Amt auszuüben. Das darf diesmal nicht passieren.

Einer der Beamten wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, der andere wegen Tötung durch Unterlassen. Sind das angemessene Strafmaße?

Das muss die Familie von A. P. beurteilen. Das Urteil bringt ihn nicht zurück. Für uns steht fest: Die beiden Polizisten haben ihn getötet. Und das Gerichtsurteil darf kein Ende der Auseinandersetzung mit dem Vorfall vom 2. Mai bedeuten.

Sie fordern Konsequenzen für die Polizei, die über die strafrechtlichen Ermittlungen hinausgehen. Was stellen Sie sich da konkret vor?

Laut dem Anwalt Engin Sanli wünscht sich die Familie, dass kein weiterer Mensch sterben soll. Eine Entschuldigung seitens der Polizei gibt es bis heute nicht. Es gab sehr viele Zeugen, die den Todeskampf mit ansehen mussten. Auf den Videos ist leider nicht zu hören, dass die Polizisten aufgefordert wurden, den Angriff zu beenden. Wir fordern auch gesellschaftliche Konsequenzen und eine Zukunft, die ohne Polizei und Strafe auskommt. Dafür gibt es auch schon Konzepte, wie beispielsweise »Community accountability« (Gemeinschaftsverantwortung, jW). Dabei geht es vor allem darum, die gesellschaftlichen Ursachen für Gewalt zu beseitigen und Maßnahmen so zu treffen, dass Betroffene von Gewalt geschützt werden können.

Es kommt immer wieder zu staatlicher Gewalt gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Worin sehen Sie die Gründe?

Die Aufgabe der Polizei ist es, die sogenannte öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, notfalls mit Gewalt. Damit richtet sie sich auch gegen Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Gewalt gegen marginalisierte Menschen mit Behinderung, chronischen und psychischen Krankheiten, die angeblich das Zusammenleben »stören«, hat in Deutschland seit der Nazizeit Kontinuität. Ob die Polizeibeamten A. P. als »minderwertig« ansahen, ist bisher nicht Teil öffentlicher Debatten. Wir brauchen sowohl eine Sichtbarkeit über A. P.s Erkrankung, als auch einen anderen Umgang damit in der Gesellschaft.

Beim Institut für Medienwissenschaft der Universität Paderborn gab es eine Studie zur Berichterstattung nach dem Tod von P. Können Sie schon Näheres dazu sagen?

Es ging darum, wie Medien in Mannheim über Polizeigewalt berichten. Es gibt drei zentrale Ergebnisse. Viele Artikel übernehmen unkritisch den Polizeibericht. A. P., sein soziales Umfeld und Zeugen bleiben im Hintergrund. Zweitens wird der Betroffene als kroatisch und psychisch krank beschrieben. Ob dies zur Legitimierung der Maßnahme dient, ist nicht eindeutig. Drittens wird die Tat als Einzelfall besprochen. Das war aber kein Einzelfall. Wir sehen einen Zusammenhang mit weiteren Fällen – zum Beispiel dem Tod des Jugendlichen Mouhamed Lamine Dramé am 8. August 2022 in Dortmund.