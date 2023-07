Braune Überfallkommandos

Christian Ditsch »Terrorcrew kommt«: Militante Neonazis trauen sich offenbar mittlerweile mehr zu als nur verbale Drohungen (Wittstock, 1.5.2012)

Die rassistische Sommerlochhetze scheint ihre Wirkung zu entfalten: In Sachsen ist es am Wochenende zu zwei Gewalttaten mit rechtem Hintergrund gekommen. In Sebnitz im Erzgebirge drangen vier Männer in eine Unterkunft von Geflüchteten ein und attackierten zwei Bewohner der Einrichtung. Von den beiden afghanischen Jugendlichen wurde einer leicht verletzt. In Görlitz griff derweil eine Gruppe von vier Männern und einer Frau ein Pärchen in seiner Wohnung an und bedrohte später auch die Polizei. Wie in Sebnitz grölten die Täter auch hier rechte Parolen. Andrea Hübler, Fachreferentin der Opferberatung von RAA-Sachsen (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e. V.), erklärte am Montag gegenüber junge Welt, zwei Angriffe »mit potentiell rechtem und rassistischem Motiv« an einem Wochenende seien »besorgniserregend«.

Der Überfall in Sebnitz ereignete sich am Samstag abend. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, traten vier teilweise maskierte Männer die Hintertür eines von Geflüchteten bewohnten Hauses ein. Zwei der Täter schlugen demnach auf einen Bewohner der Unterkunft, einen 18 Jahre alten Afghanen, ein. Er erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Zudem warfen die Eindringlinge Gegenstände auf den 18jährigen und einen 16 Jahre alten Afghanen.

Die Täter hätten »fremdenfeindliche Parolen« gerufen, so die Polizei. Als weitere Bewohner der Einrichtung herbeigeeilt seien, hätten die Angreifer von ihnen abgelassen und seien geflohen. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs. Montag mittag teilte die Polizeidirektion Dresden mit, dass ein erster Tatverdächtiger ermittelt worden sei, ein 20 Jahre alter Deutscher. Er soll die beiden Jugendlichen in der Unterkunft mit einer Stange attackiert haben.

Der 20jährige sei »aufgrund einer markanten Personenbeschreibung« sowie eines Videos der Tat ins Visier der Ermittler geraten. Am Sonntag abend durchsuchte die Polizei seine Wohnung in Sebnitz. Dabei stellten die Ermittler Beweismittel sicher. Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine weitere Straftat bekannt. Demnach sind die beiden betroffenen 16- und 18jährigen afghanischen Jugendlichen drei Stunden vor dem Übergriff von zwei Unbekannten in der Bahnhofsstraße rassistisch beleidigt worden.

Auch bei dem Angriff in Görlitz ist davon auszugehen, dass die Täter aus der rechten Szene kommen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten die vier Männer und eine Frau am Freitag abend einen 34 Jahre alten Mann und eine 27 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung zusammengeschlagen und waren geflüchtet. Als die Polizei die Tat aufnahm, kehrten die Täter zurück. Aus der Gruppe sei »Sieg Heil!« gerufen und der Hitlergruß gezeigt worden, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber dpa. Die Polizei konnte die Identität von vier Männern respektive Jugendlichen im Alter von 13, 16, 18 und 35 und einer 39 Jahre alten Frau feststellen. Gegen den 35jährigen, der als einer der Rädelsführer gilt, wurde Haftbefehl erlassen. Laut Polizei kannten sich die Gruppe und die Opfer untereinander.

Gegenüber jW erklärte RAA-Sachsen-Fachreferentin Hübler, in Sachsen würde zwar alle ein bis zwei Tage ein rechtsmotivierter Angriff registriert. »Aber die Art und Weise, mit Gewalt in eine Wohnung bzw. Geflüchtetenunterkunft einzudringen und dort die Bewohner zu attackieren, zeugt von besonderer Brisanz«, so die Expertin mit Blick auf den Überfall in Sebnitz. Der Ablauf spreche »für das gezielte Vorgehen von Neonazis«.

Seit Wochen gehe es in der Debatte um die Aufnahme Geflüchteter in Europa nur darum, »möglichst viele Menschen davon abzuhalten, hier anzukommen«, so Hübler. Die CDU habe sich jetzt gar für die gänzliche Abschaffung des – individuellen – Rechts auf Asyl ausgesprochen. »Dass sich Rassisten, extreme Rechte und Neonazis davon angespornt sehen, ist bekannt und alles andere als neu«, so Hübler. In beiden Fällen werde man den Betroffenen »unsere Unterstützung anbieten«. Vor Ort sei es wichtig zu zeigen, »dass solche Taten nicht geduldet werden und dass die Betroffenen nicht allein gelassen werden«.