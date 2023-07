Zurück in der Hölle

2023 Blizzard Entertainment »Da begannen sich die Früchte des Baumes des Todes zum Kampfe gegen das Licht zu rüsten. Mit dem Feuer bewaffnet stützten sich die Heerscharen der Finsternis empor.« – O. G. v. Wesendonk, »Die Lehre des Mani«, 1922

Im Juni ist der vierte Teil eines der berühmtesten Computerspiele aller Zeiten erschienen: Diablo. Als der erste Teil 1997 veröffentlicht wurde, begeisterte er Millionen mit seiner düsteren Geschichte: Die Welt »­Sanctuary« wird von Monstern heimgesucht, der Sohn des Königs ist verschwunden und der darüber verrückt geworden. Der Protagonist soll den Sohn finden. Dabei steigt er bis in die Höllen hinab und gerät in deren ewigen Krieg gegen den Himmel. Der Ursprung des Krieges erinnert stark an sumerische Schöpfungsmythen, in denen eine Urgottheit aus sich die Erde schuf, und kombiniert diese mit manichäisch-zoroastrischen Traditionslinien, in denen der Kampf Gut gegen Böse im Mittelpunkt steht.

Weil er den Krieg angeblich nicht hart genug geführt hat, wird der Erzdämon Diablo, der der Reihe ihren Namen gibt, auf die Erde verbannt, wo er versucht, die Menschheit zu verderben. In Teil eins scheiterte man daran, ihn zu vernichten. In Teil zwei tötete man seine Brüder, und in Teil drei verfolgte man ihn bis in den Himmel. Teil vier dreht sich nun um die Dämonin Lilith, die die Welt Sanctuary schuf, um dem ewigen Krieg zu entkommen, und dort die Menschheit zeugte. 2022 veröffentlichte Blizzard Entertainment eine Diablo-Handyversion, die scharf für ihren integrierten Shop kritisiert wurde. Man musste dort in Glücksspielmanier Boxen mit Zufallsinhalt kaufen, um in angemessener Zeit bestimmte Spielfortschritte machen zu können. Dementsprechend misstrauisch wird der In-Game-Shop bei »Diablo IV« von der Spielergemeinde beäugt. Prinzipiell soll jeder Nutzer die gleichen Chancen haben, Fortschritte zu machen und sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich gibt es die Möglichkeit, zusammen die Spielwelten zu erkunden oder sich zu duellieren, wo der unterschiedliche Entwicklungsstand besonders ins Gewicht fällt.

Der Spaß bei »Diablo« besteht vor allem in der etwas skurrilen Mischung aus imaginiertem Blutrausch, die Spielfigur durch »Aufleveln« und neue Ausrüstung stärker zu machen und die Gegner auf verschiedenste Arten zu zerhacken, in Flammen aufgehen zu lassen oder zum Explodieren zu bringen. Denn: Massenhaft wilde Tiere, Skelette und Dämonen aller Couleur bevölkern die grafisch aufwendig und effektreich gestaltete Spielwelt. Besonders das Aufleveln hat es in sich. Durch die verschiedenen hochkomplexen Talent- und Fähigkeitsbäume, die unterschiedliche Attacken und Synergien ermöglichen, lassen sich die Helden spezialisieren. Diese Spezialisierung muss in Einklang mit den verschiedenen Boni der gefundenen Waffen und Rüstungen gebracht und auf den eigenen Spielstil abgestimmt werden: Drischt man sich als Barbar, eine riesige Axt um sich wirbelnd, durch die Monsterhorden oder beschwört man lieber als Zauberin feuerspuckende Hydras?

Zu guter Letzt lassen sich das Aussehen des Spielerhelden und die Ausrüstung gegen echtes Geld nahezu unendlich anpassen. Der Zweck: Die möglichst große Identifikation der Spieler mit »ihren« Helden, damit sie bereit sind, die kommenden Erweiterungen und Angebote zur Individualisierung zu bezahlen. Zwar ist der Kaufpreis mit knapp 70 Euro für die PC-Version bereits stattlich, aber Blizzard Entertainment ist dafür bekannt, unter anderem mit seinen Warcraft- und Starcraft-Spielen minutiös Nutzerdaten zu sammeln, um ihre Gewinnmarge zu erhöhen. Diese Tendenz dürfte durch den Aufkauf durch Microsoft für fast 69 Milliarden US-Dollar – es ist die bislang teuerste Übernahme eines Spieleherstellers der Geschichte – in Zukunft noch verschärft statt gemindert werden.

Bemerkenswert an der Diablo-Reihe ist ihr düsterer, regelrecht blutrünstig-romantischer Flair – hierin dem Kriegerkult des Faschismus nicht unähnlich. Alle handelnden Figuren, sogar die Engel, sind immer im Krieg und bereit, auch über ihresgleichen herzufallen, um ihre jeweilige höhere Mission zu erfüllen. Hier löscht ein Engel ein Viertel der Menschheit aus, weil diese auch von Dämonen abstammt und damit »unreines Blut« habe, dazu kommt allseitiger Verrat, ob in Familien oder unter Liebenden. Nun sind leidenschaftliche Diablo-Zocker nicht gleich Faschisten, eher im Gegenteil, schaut man sich die Spielergemeinde an. Aber die Reihe ist durchaus dazu geeignet, eine gewisse Lethargie gegenüber dem im Spiel als natürlich und ausweglos dargestellten alltäglichen Krieg auch im realen Leben zu befördern – bis hin zu gänzlicher politischer und gesellschaftlicher Passivität. Das Spiel ist aber auch nicht entwickelt worden, um zum Kampf gegen das Böse in der Welt zu animieren, sondern um bei Blizzard und Microsoft die Kassen klingeln zu lassen. Nach Herstellerangaben hat »Diablo IV« allein im Juni zehn Millionen Spieler erreicht. Die Suchtgefahr ist eingepreist.