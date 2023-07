IMAGO/Kyodo News US-Unterhändler John Kerry (l.) bei Gespräch mit Chinas Premier Li Qiang (r.) am 18. Juli in Beijing

Kommen sich die beiden größten Treibhausgasemittenten in Sachen Klimaschutz näher? Vergangene Woche besuchte John Kerry, der US-Sondergesandte für Klimaschutzverhandlungen, die Volksrepublik China. Gespräche mit Wang Yi, Beijings höchstrangigem Außenpolitiker, standen auf dem Programm. Auch Premierminister Li Qiang und Xie Zhenhua, Kerrys chinesischer Amtskollege, trafen sich mit dem Gast.

Nötig wären eine klimapolitische Annäherung und gemeinsamer Klimaschutz allemal. Die USA und China sind jeweils für 25 beziehungsweise 12,7 Prozent des Kohlendioxids verantwortlich, das sich in den vergangenen 250 Jahren in der Erdatmosphäre angereichert hat. Aktuell gehen 14 (USA) und 31 Prozent (China) der globalen Emissionen auf das Konto der beiden ökonomischen Schwergewichte. Doch auch andere Industriestaaten haben erheblich zum Problem beigetragen, namentlich Deutschland, das umgerechnet auf die Bevölkerung einen wesentlich größeren Anteil als China an den historischen Emissionen hat.

Die Folgen der Treibhausgase in der Lufthülle des Planeten sind heute beim besten Willen nicht mehr zu übersehen: Temperaturen von über 50 Grad Celsius am Persischen Golf, im chinesischen Xinjiang und im Süden der USA, eine nie gesehene Dürre in Uruguay, die die dortige Trinkwasserversorgung gefährdet, Hitzealarm in den meisten Städten Italiens, schwere Waldbrände in der Nähe Athens und seit Monaten brennende Wälder in Kanada. Zur Zeit sind es 887 Brandherde, die immer wieder New York und andere Städte in Rauch hüllen. Das Land erlebt die schlimmste Waldbrandsaison seiner Geschichte, und der Ruß wird auf den grönländischen Gletschern zum beschleunigten Eisverlust beitragen.

Allenthalben neue Allzeittemperaturrekorde, aber zugleich ein zerstörerischer Monsun in Indien, der Flüsse über die Ufer treten und Hänge abrutschen lässt, schwere Überschwemmungen im Innern Chinas und an dessen südlicher Küste, tödliche Überschwemmungen und Hangrutsche auch in Kolumbien, im Süden Brasiliens, in Südkorea und im Nordosten der USA. Alles innerhalb von nur zwei Wochen, und alles mit zahlreichen Todesopfern verbunden, insbesondere auch die Hitze. Im vergangenen Sommer starben in Europa vermutlich über 60.000 Menschen an zu hohen Temperaturen, wie spanische und französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor zwei Wochen im Fachblatt Nature Medicine vorrechneten.

Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich zu begrüßen, dass Washington und Beijing ihre Gespräche über Klimaschutz wieder aufnehmen. Die chinesische Seite hatte sie im August 2022 aus Protest gegen den Besuch der seinerzeitigen Parlamentssprecherin Nancy Pelosy in Taiwan unterbrochen. Nun hieß es nach den Gesprächen mit Kerry aus dem Außenministerium in Beijing, dieser habe versichert, dass seine Regierung das Ein-China-Prinzip anerkenne. Danach handelt es sich im Konflikt zwischen Beijing und Taipeh faktisch um einen eingefrorenen Bürgerkrieg und um ein gemeinsames Land, auf das beide Seiten Anspruch erheben.

Aber diese Frage spielte beim Besuch des US-Gesandten nur am Rande eine Rolle. Ansonsten blieb dieser allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Nicht einmal eine gemeinsame Erklärung gab es. Laut Kerry, der von der US-Plattform Climate Wire zitiert wird, ging es darum, durch persönlichen Kontakt die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Immerhin wurde sich darauf geeinigt, in den nächsten Wochen über Fragen der Vorbereitung der diesjährigen UN-Klimakonferenz zu reden. Dabei sollen Wege erkundet werden, wie der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger beschleunigt und der Einsatz von Kohle schneller reduziert werden könnte.

Chinas Stromversorgung basiert noch immer zu etwas mehr als der Hälfte auf Kohle, deren Anteil in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen ist. Das Land hat sich verpflichtet, das weitere Anwachsen seiner Treibhausgasemissionen noch vor 2030 zu stoppen und noch vor 2060 klimaneutral zu sein. Tatsächlich ist der Anteil der Kohle in den letzten Jahren bereits etwas zurückgegangen. Aktuell gibt es aber das Problem, dass wie schon im vergangenen Jahr eine Dürre im äußersten Süden Chinas die dortigen Stauseen leert und entsprechenden Anlagen daher zu wenig Strom liefern. Die Lücke wird von den ohnehin chronisch schlecht ausgelasteten Kohlekraftwerken gefüllt.

Gleichzeitig baut China aber auch im großen Maßstab die Nutzung von Solar- und Windenergie aus und ist auf diesen Gebieten weltweit führend. Nirgendwo sonst werden so viele Solaranlagen und Windräder errichtet, aber nun soll das Tempo noch einmal erhöht werden (siehe unten). Zugleich ist das Land der mit großem Abstand wichtigste Hersteller von Solarpaneelen. Die USA belegen allerdings deren Einfuhr aus der Volksrepublik mit Strafzöllen, wie die chinesischen Gastgeber kritisierten. Dadurch würden sie den Ausbau im eigenen Land behindern.