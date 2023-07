Detlev Konnerth/stock&people/imago Es war einmal: Kunsthaus Tacheles mit Café Zapata (1990)

Die Strategen der Unternehmensgruppe Dan Pearlman haben ein modernes Wohnquartier entworfen, das nun vor der Fertigstellung steht: Am Tacheles. Das A im Logo dieser Siedlung steht auf dem Kopf. Das, betont der offizielle Werbefilm, sei »ein Symbol für etwas, das immer auf den Kopf gestellt wird«. Im Zentrum dieses dank Dan Pearlman nun »außergewöhnlichen Stücks Stadt« befand sich nämlich dereinst das Kunsthaus Tacheles, eine Hausbesetzung direkt nach der Implosion der DDR. Die Sache steht tatsächlich auf dem Kopf: Außergewöhnlich war einst die Besetzung, der jetzt entstandene tote Raum ist allzu gewöhnlich. Die Macht nimmt sich zurück, was ihr für eine kurze Zeit entglitten war.

Es trifft sich, dass vor einiger Zeit ein Buch über diese Besetzung erschienen ist: »Zeugin und Täter« von Su Tiqqun. Als romanhafte Autobiographie angelegt, erzählt es die »Geschichte des Kunsthauses Tacheles«.

Tacheles war zunächst der Name eines offenen Improvisationsbandprojekts aus dem Osten, dessen Nachhut sich zusammen mit Kunstautonomen aus dem Westen die Überbleibsel einer ehemaligen Einkaufspassage aneigneten. Man nutzte das entstandene Machtvakuum für eine alternative Maueröffnung: »Ost-Öse und West-Schraube, Ost-Muschi und West-Muckis vereinigten sich.« Die Ideale waren ruiniert, und so rettete man sich in eine Ruine. Dort gab es dann Ateliers, Ausstellungen, Konzerte, Kneipe, Kino und mehr. Die Gegenkultur in ihren besten Jahren. Und es entstand einer der ersten Elektroclubs, bei dessen drogengesättigten Festen man den Untergang der DDR verdrängen konnte: »Von Lichtblitzen zerschnitten fügte man sich der Elektrogymnastik, die den Tanz ersetzte. Der elektronische Sound pushte den Körper in eine geistlose Doublette.«

Der Tod durchzog dieses Haus. Einmal suchte eine junge Frau aus Bayern »Spaß und Sex in der Ruine des Tacheles« und fiel dabei vom Dach und starb. Das Dach war frei zugänglich, weil es zum ursprünglichen Geist des Tacheles gehörte, keine Schlösser zu haben. Man wollte »in einem strukturfreien Raum die kollektive Überschreitung der künstlerischen Konventionen leben, ohne den Raum selber zu vereinnahmen«. Realiter hatten sich die Künstler aus West und Ost allerdings schon fein säuberlich auf verschiedenen Etagen segregiert und ihre Claims abgesteckt. Der Absturz einer Partytouristin fungierte nur noch als Katalysator dieser allgemeinen Tendenz zum Schloss: »Die Baubehörde bestrafte uns mit Auflagen und Geldsegen. Sie setzte enorme Mittel frei für den Einbau unserer eigenen Schließfächer.« Eine Weile prangte noch der Satz: »Das ist kein Tacheles« in Neonlichtern über dem Eingangstor. Das »k« im »kein« flackernd, einen Rest an Renitenz anzeigend. Den gab es auch – in Form von Erfurter Punkmalern mit Schweißmaschinen. Sie hielten sich nicht mehr lange, und auch die individualistische Vollversammlung konnte dieser Entwicklung zum Individualismus nichts entgegensetzen: »Kein einziges Instrument dieses dahergelaufenen Orchesters war wohlgestimmt. Der atonale Brei, der sich daraus ergab, klang wie eine missratene Komposition.«

So »verschlüsselte sich das Tacheles.« Von nun an gab es eine ordentliche Struktur: »Atelieretage, Mehrzwecksaal, Kino, Theater. Alles wie gehabt.« Die formelle Teilung des Raums entspricht seiner zunehmenden Kommerzialisierung. Es entstand »ein Band zwischen Clubkultur und Kunstsponsoring«, und eine ganze durch 300.000 Mark Senatskohle angeschobene halblegale Kleinökonomie, von der jeder eine Scheibe abhaben wollte: »Wir waren von einer Mutation erfasst, einer neuen Gier.« Die Geschichte des Tacheles könnte hier abbrechen, aber wir sind nicht mal bei der Hälfte. Das so in Gang gesetzte Schwungrad führte nämlich erst zur eigentlichen Blüte des Kunsthauses. Der entweichende anarchische Geist kehrte in einer gezähmten Variante wieder. Er wurde demokratisiert und kam einem größeren Publikum zugute. Die Ruine wurde zum »Fanal der Partymeile Oranienburger« und »Gründungsdelikt des Berlin-Tourismus«.

Su Tiqqun beschreibt diese jetzt posthum von der Immobilienmafia bestätigte Eingemeindung des einstigen Tacheles aus der Dynamik des Tacheles selbst. Trostlos, aber mit sympathisierendem Schmerz, der daher rührt, dass es sich im Kunsthaus bei aller Vergeblichkeit doch irgendwie zwischen bunt und bestialisch zutrug. Es bot so gerade das Quantum an Menschlichkeit, das die Aasgeier von Dan Pearlman benötigen, um ihr zynisch-wahres Motto in die Tat um zusetzen: »Wir machen Marken zu Erlebnissen und Erlebnisse zur Marke.«