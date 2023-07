Kürzere Leine für Spitzel

Ralf Hirschberger/dpa Mit dabei: Polizeiwagen während einer Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses des Potsdamer Landtags (22.11.2018)

Das V steht offiziell für »Vertrauen«, doch so weit her ist es damit nicht: Nachdem der Einsatz sogenannter V-Leute durch den Verfassungsschutz infolge des NSU-Skandals neugeregelt worden ist, gibt es klare Normen für den Einsatz von Spitzeln durch die Polizei bis heute nicht. Das will die Bundesregierung jetzt offenbar ändern. Das FDP-geführte Bundesjustizministerium hat einen Referentenentwurf vorgelegt, der gesetzliche Vorgaben für die Anwerbung und den Einsatz von »V-Leuten« durch Polizeibehörden vorsieht, wie Süddeutsche Zeitung (SZ) und Spiegel am Mittwoch abend online berichteten. Rechtliche Grundlage sind bislang nur vergleichsweise lax gehaltene Verwaltungsvorschriften sowie eine allgemeine Klausel der Strafprozessordnung.

Zu Einzelheiten des Entwurfs wollte sich Stefan Zimmermann von der Pressestelle des Ministeriums gegenüber junge Welt am Donnerstag nicht äußern. Er erklärte lediglich, im Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen sei vorgesehen, »die Voraussetzungen für den Einsatz von V-Personen zu regeln und sie unter Wahrung der notwendigen Anonymität parlamentarisch überprüfbar zu machen«. Zimmermann konnte immerhin bestätigen, dass »wir uns zu diesem Vorhaben innerhalb des Ressortkreises in Abstimmungen befinden«.

Der SZ zufolge soll der Einsatz von »V-Personen« künftig nur noch auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch ein Gericht angeordnet werden dürfen. Dieses soll den Einsatz dann fortlaufend kontrollieren. Neue Vorgaben soll die Polizei auch dafür bekommen, wen sie zum Einschleusen in Gruppierungen anwerben darf und wen nicht. So sollen Minderjährige tabu sein, ebenso Personen, die in den vergangenen Jahren wegen eines Verbrechens verurteilt wurden oder wegen eines Vergehens eine Gefängnisstrafe erhalten haben. Damit wären Deals vom Tisch, mit denen Gefangenen der verdeckte Einsatz für die Polizei im Tausch für eine vorzeitige Entlassung schmackhaft gemacht werden soll.

Striktere Vorgaben soll es der Vorlage zufolge auch bei der Dauer und der Bezahlung von »V-Mann«-Einsätzen geben. Höchstens fünf Jahre sollen Polizeispitzel künftig aktiv sein, und laut Referentenentwurf sollen sie von Geldzahlungen der Behörden nicht abhängig sein. Aussagen von solchen Polizeiagenten vor Gericht sollen ermöglicht werden, indem eine »audiovisuelle Vernehmung« und entsprechende Verfremdungen erlaubt werden. Damit soll die Identität der Spione geschützt werden.

Diesen will das Ministerium offenbar in einem rechtsstaatlich eher heiklen Bereich besondere Freiheiten lassen, heißt es im SZ-Bericht weiter. Ihnen soll es künftig erlaubt sein, ihre kriminellen Komplizen zu Taten zu »provozieren«. Wenn die Ermittler sie dabei observieren, könnten sie auf dieser Grundlage dann gegen die Komplizen, die sich zu einer Straftat haben »verleiten« lassen, wie es im Gesetzentwurf formuliert ist, ein Strafverfahren einleiten. Dabei dürfe es allerdings nicht um Gewalttaten gehen, aber zum Beispiel um Diebstahl, Drogen- oder Propagandadelikte. Die »V-Person« solle nicht »erheblich« auf eine observierte Person »einwirken« dürfen, sondern höchstens einen kleinen Anstoß zur Tat geben, heißt es. Eine schwammige Regelung, die der Auslegung bedarf.

Der Vorstoß aus dem Justizministerium könnte in den nächsten Monaten durchaus noch zu Spannungen innerhalb der Bundesregierung führen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Vorhaben des FDP-geführten Justizressorts an der für die Bundespolizei zuständige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihrem der Polizei zugewandten Apparat scheitern oder zumindest von dort stark ausgebremst werden. So könnte die Polizeilobby sich via Faeser auch gegen eine zu strenge Reglementierung des Einsatzes von »V-Leuten« wehren.