Zuspruch für Wiens Novelle

Aaron Karasek/aal.photo/imago Gegen das Tragen solcher Sterne, die den Holocaust verharmlosen, soll künftig vorgegangen werden können (Wien, 20.11.2021)

Das sogenannte Verbotsgesetz aus dem Jahr 1947 ist neben dem »Kriegsverbrechergesetz« die Grundlage, auf der nach dem Zweiten Weltkrieg die »Entnazifizierung« in Österreich erfolgen sollte. Es untersagt »nationalsozialistische Tätigkeit«, verbietet die NSDAP sowie ihre Organisationen und Verbände und enthält eigene strafrechtliche Regelungen. Mit der im Juni präsentierten Gesetzesnovelle soll das Verbotsgesetz verschärft werden. Dennoch stoßen Teile der Novelle auf deutliche Kritik: In Österreich endet an diesem Mittwoch die Begutachtungsfrist für die von der konservativ-grünen Bundesregierung geplante Neuregelung. Da es sich um ein Gesetz im Verfassungsrang handelt, braucht die Regierung im Parlament die Zustimmung der sozialdemokratischen SPÖ. Ob sie kommt, war bis zuletzt ungewiss.

Warnung vor Bagatellisierung

In einer ausführlichen Stellungnahme zum zweiten Gesetzentwurf über die Änderungen des Verbotsgesetzes von 1947, des Vertragsbedienstetengesetzes von 1948 und des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen von 2008 sieht das Mauthausen-Komitee-Österreich (MKÖ) zwar »viel Positives, aber auch einige, teilweise schwerwiegende Defizite«. Es fordert, diese »konsequent auszuräumen«. Gemeint ist unter anderem die Möglichkeit der sogenannten Diversion. Ein solcher Verzicht auf ein förmliches Strafverfahren »für Erwachsene wäre bei NS-Wiederbetätigung und Holocaustleugnung das völlig falsche Signal. Jeder Eindruck einer Bagatellisierung dieser Straftaten muss vermieden werden«, erklärte das MKÖ.

»Ein wichtiger Lückenschluss« sei dagegen der geplante automatische Jobverlust, hält die Arbeiterkammer (AK) fest. In der Stellungnahme wird von der AK die Möglichkeit begrüßt, Nazidevotionalien ohne Strafverfahren aus dem Verkehr zu ziehen, auch wenn sie noch nicht zur Begehung einer Straftat verwendet wurden. Was als einschlägiger Gegenstand zählt, solle jedoch noch weiter präzisiert werden, fordert die AK. Denn derzeit können Objekte nur eingezogen werden, wenn sie den Tatbestand der Wiederbetätigung erfüllen. Bloßer Besitz ist derzeit nicht strafbar. Durch die Gesetzesänderung soll außerdem gegen das Tragen von gelben modifizierten Judensternen, wie es im Zuge der Coronavirusdemonstrationen stattfand, vorgegangen werden können.

Deutlich mehr Verurteilungen

Die Bundesregierung plant auch, einschlägige Inhalte, die im Internet aus anderen Ländern mit Zielrichtung Österreich gepostet werden, strafbar zu machen – »eine langjährige Forderung des MKÖ«, heißt es. Die Zahl der Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz ist laut Statistik Austria in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Während es 2010 noch 40 waren, stieg die Zahl 2015 auf 67, im Jahr 2020 dann auf 128. Im Jahr 2021 waren es 207 Verurteilungen, 2022 dann 215.

Derweil machte das MKÖ in der vergangenen Woche darauf aufmerksam, dass der Bürgermeister der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz, Klaus Luger (SPÖ), »geradezu euphorisch« den extrem rechten Ulrich Püschel als neuen städtischen Direktor für Gesundheit und Sport begrüßt hat. Püschel verfügt laut MKÖ zu engen Kontakten zu der neurechten »Identitären Bewegung«. Der 36jährige Burschenschafter der Arminia Czernowitz ist Mitglied der äußerst rechten FPÖ. Er sei fachlich qualifiziert, heißt es von seiten der SPÖ.