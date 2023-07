Berliner Realität

Sebastian Gollnow/dpa Stoff für Karlsruhe: Wahlhelfer zählen Stimmzettel für die Bundestagswahl (Berlin, 26.9.2021)

Fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl hat sich das Bundesverfassungsgericht am Dienstag erneut mit den Pannen am Wahltag in Berlin und möglichen Konsequenzen befasst. Wegen der zum Teil chaotischen Zustände – fehlende oder falsche Stimmzettel, lange Wartezeiten, geschlossene Wahllokale – musste bereits die Wahl des Abgeordnetenhauses in der Hauptstadt, die am 26. September 2021 parallel stattgefunden hatte, im Februar komplett wiederholt werden. In Karlsruhe geht es in der zweitägigen mündlichen Verhandlung, die an diesem Mittwoch fortgesetzt wird, nun um die Bundestagswahl und die Frage, in welchem Umfang diese in Berlin wiederholt werden muss und ob die Abgabe der Zweitstimme reicht. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.

Der Bundestag hatte am 10. November 2022 mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen lediglich eine partielle Wiederholung beschlossen, nämlich in 431 Berliner Wahlbezirken: 327 der 2.256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1.507 Briefwahlbezirke. Das reichte der Unionsfraktion nicht. Sie brachte eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe vor, mit der sich der Zweite Senat des Verfassungsgerichts beschäftigt. Der Bundestagsbeschluss ist aus Sicht der Union rechtswidrig, weil das Parlament die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht insgesamt für ungültig erklärt habe. In diesen sechs Wahlkreisen will die Fraktion komplett neu wählen lassen, und zwar in Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg.

Laut Mitteilung des Gerichts vom Dienstag gibt es 61 weitere Beschwerden mit Bezug auf die Bundestagswahl, darunter auch eine von der AfD-Fraktion. Beim Bundestag liegen demnach 1.713 Einsprüche gegen die Bundestagswahl in Berlin vor, auch eine des Bundeswahlleiters. Das seien rund achtmal so viele Einsprüche wie bei früheren Wahlen, wie Richter Peter Müller in der Verhandlung am Dienstag sagte, eine »bisher nicht gekannte Zahl«. Müller wies darauf hin, dass trotz der parallel stattfindenden Wahlen die Zahl der Wahlbezirke nicht in allen Teilen der Hauptstadt erhöht worden sei. Ob das keinem aufgefallen sei, fragte er den Berliner Wahlleiter Stephan Bröchler. Dieser erklärte, das sei »Berliner Realität«.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Patrick Schnieder, betonte vor Gericht, die Legitimation der Wahl müsse wiederhergestellt werden. Für den Bundestag erklärte Heiko Sauer als Bevollmächtigter, dass man nicht wisse, wie viele Nichtwähler wegen des Chaos’ nicht gewählt hätten. Unterschiedlich bewerteten die Seiten auch die Frage, ob Wartezeiten zum Beispiel ab einer halben Stunde an sich schon Wahlfehler seien.

Unabhängig davon, wie das Gericht entscheiden wird, dürfte sich an der Ampelmehrheit im Bundestag nichts ändern, weil die Berliner Stimmen wenig am bundesweiten Ergebnis ändern würden. Für die Partei Die Linke, die nur dank dreier gewonnener Direktmandate in Fraktionsstärke in den Bundestag einzog, besteht nur eine Gefahr, wenn die Bundestagswahl in Berlin komplett wiederholt werden sollte, was als unwahrscheinlich gilt. Die Wahlkreise Treptow-Köpenick und Lichtenberg, in denen Gregor Gysi und Gesine Lötzsch die Mehrheit der Erststimmen holten, gehören nicht zu denen, für die die Unionsfraktion eine Wiederholung fordert.

Der Bundestag war vor wenigen Tagen mit dem Versuch gescheitert, dem Verfahren der Union beizutreten. Weil es dazu keine gesetzlichen Regelungen gebe, lehnte das Gericht dies ab. Damit konnte das Parlament nicht beantragen, den in dem Fall federführenden Müller wegen Befangenheit abzulehnen. Dieser hatte im »FAZ Einspruch Podcast« gesagt, eine Situation wie in Berlin hätte man sich vor einigen Jahrzehnten in einem »diktatorischen sogenannten Entwicklungsland« vorstellen können, aber nicht mitten in Europa.