Fehlende Perspektive

Thomas Krych/ZUMA Wire/imago Die Postbeschäftigten waren ein wichtiger Träger der Streikbewegung Ende 2022 (London, 9.12.2022)

Einer der längsten Arbeitskämpfe der Streikwelle in Großbritannien geht zu Ende. Die Postangestellten der Gewerkschaft Communication Workers Union (CWU) haben nach fast einem Jahr Arbeitskampf einem Angebot zugestimmt. Es ist hoch, aber bleibt unter der Inflationsrate. Die Gewerkschaft feiert es trotzdem als Erfolg. Mehr war nicht möglich, denn der Streikwelle fehlt es zunehmend an Perspektive.

Im letzten Quartal 2022 hatten rund 115.000 Angestellte 18 Tage lang die Arbeit niedergelegt. Besonders intensiv wurde der Arbeitskampf in der Vorweihnachtszeit geführt. In der arbeitsreichsten Zeit des Versandhandels wurden viele Pakete nicht pünktlich zugestellt. Da zuvor auch an einigen britischen Häfen gestreikt worden war, kamen Geschenke oft nicht rechtzeitig zu den Feiertagen an.

Die Zustimmung der Mitglieder zur Vereinbarung sei »überwältigend« gewesen, erklärte CWU am 11. Juli. Bei einer Wahlbeteiligung von 67 Prozent stimmten 75,84 Prozent für ihre Annahme. Laut Royal Mail gilt sie für die kommenden drei Jahre und bringt den Postlern eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent, die teilweise rückwirkend für 2022 gewährt wird. Daneben gibt es eine Einmalzahlung von 500 Pfund Sterling für die Angestellten bei Royal Mail und Parcelforce.

Die Arbeitskämpfe der CWU richteten sich auch gegen die Umstrukturierungspläne bei der Post, weshalb die Gewerkschaft massenhaft Entlassungen befürchtete. Royal Mail schreibt aufgrund der zunehmenden Konkurrenz und dem Wegfall der Briefzustellungen täglich eine Million Pfund Verlust. Das Unternehmen verkündete daher im vergangenen Jahr, sich schrittweise vom klassischen Zustelldienst verabschieden zu wollen. Im nun angenommenen Deal verpflichtet sich Royal Mail für die Laufzeit der Übereinkunft keine Entlassungen vorzunehmen.

CWU-Generalsekretär Dave Ward erklärte, der Arbeitskampf sei »die schwierigste Zeit in der Geschichte der Gewerkschaft und des Unternehmens« gewesen. »Unsere Mitglieder werden wissen, dass der Kampf nicht mit diesem Ergebnis endet«, so Ward: »Viele Beschäftigte vertrauen Royal Mail nicht, weil es dem Unternehmen an Integrität mangelt.«

Lange Zeit hatte CWU für Reallohnerhöhungen gekämpft, der Abschluss liegt jedoch unter der Inflationsrate. Ward wandte sich daher an seine Kritiker: »Manche wollten mehr von einer Vereinbarung. Andere empfinden die Aussicht, Details noch verhandeln zu müssen, als unangenehm.« Er wolle diese Stimmen »weiterhin hören«. Für ihn sei nun die wichtigste Aufgabe, die Gewerkschaftsbeteiligung bei der Suche nach einem neuen Post-Vorstand: »Wenn der neue CEO jemand ist, der die Belegschaft mitnehmen möchte, kann dieses Unternehmen eine glänzende Zukunft haben.« Wenn es jedoch weitergehe wie bisher, werde Royal Mail in eine noch tiefere Krise schlittern, so Ward.

Im jW-Gespräch zeigte sich CWU-Leitungsmitglied Luke Elgar ebenfalls zufrieden, denn es war ein »sehr harter Kampf«. Er hatte sich zwar auch mehr Gehaltserhöhung gewünscht, aber »zu Beginn war das ein Angriff auf die Arbeiter, der nicht mit einem Abkommen hätte enden sollen«, betonte er. Elgar strich daher die Erfolge heraus: »Wir haben die Pläne zum Umbau des Unternehmens gestoppt. Dadurch wird es nicht zu mehr als 10.000 Kündigungen kommen.«

Der Abschluss bei Royal Mail verdeutlicht die fehlende Perspektive der Gewerkschaftsbewegung. Ein Teil orientiert sich an Labour, andere Gewerkschaften, wie CWU, hatten versucht mit Enough is Enough (genug ist genug) eine eigenständige politische Plattform aufzubauen. CWU war die aktivste Gruppe in dieser Plattform: »Doch als der Kampf bei der Post sich zuspitzte, hatte CWU keine Ressourcen mehr und Enough is Enough wurde inaktiv«, erklärte der Chef der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, Mark Serwotka, die Probleme im jW-Gespräch. Die letzte Aktion der Plattform fand im Januar statt.