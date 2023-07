piemags/imago Nasreddin Schah besucht den Hafen von London: »So viele Schiffe und so viele Zuschauer (...) und alle gut gekleidet und die Frauen gutaussehend«, aus seinem Reisetagebuch, Eintrag vom 25. Juni 1873

In der deutschen Rundfunkwirtschaft finden derzeit die allsommerlichen Nächte der langen Messer statt. Vorige Woche wurde die aktuelle Reichweitenerhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) veröffentlicht, im nachhinein beugen sich die Geschäftsführer der Privatsender traditionell über die eigenen Zahlen und die der Konkurrenz, feuern Programmchefs und DJs und formatieren zum x-ten Male die Programme um. Derlei Ritualmassaker sind bei der ARD unüblich, dort werden die Wellenchefs bei fortgesetzter Unfähigkeit befördert und bekommen einen Rotstift an die Brust geheftet. Der vergleichsweise reformunwillige Deutschlandfunk fährt mit Kontinuität offenbar gut. Die Wortwelle der Deutschlandradios erreicht nach den Ergebnissen der Medienanalyse »Audio 2023 II« fast unverändert täglich 2,27 Millionen Hörer und ist damit das sechsmeistgehörte Programm des Landes und das einzige unter den Top ten, das nicht dudelt beim Funken. Deutschlandfunk Kultur verbesserte sich um 120.000 Hörer täglich auf 644.000.

Damit zu den Dampfradiokonsumententipps: Vor 150 Jahren gab der iranische Schah Naser ad-Din seinen 25 Ehefrauen ein Abschiedsbussi und machte sich auf, Europa zu besuchen. Er bereiste 1873 den Kontinent und amüsierte sich dabei wie Bolle über die törichten Ungläubigen. Martin Schwab hat aus dem »Reisetagebuch des Nasreddin Schah« gelesen (Di., 16.05 Uhr, Ö 1). Der barmherzige Christengott hat den Franken einen Sprachfehler geschenkt, damit alle Zweitgeborenen, die nichts erben außer dem prälabialen l und einem waffenscheinpflichtigen r, wenigstens Kabarettist werden können. Die »Querköpfe« wiederholen einen Besuch bei den Spottdrosseln in der Gegend, »Wou die Hasen Hosn und die Hosen Husn haßn« (DLF 2013, Mi., 21.05 Uhr, DLF). Eine Hörfabel mit zwei lesbischen Huftieren von Mareike Maage und Dietmar Dath bringt der »Hörspielartmix« mit dem Stück »Antilopenverlobung« (BR 2013, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Wolfram Berger hat den Monolog »Räuberzelle« von Christian Winkler eingesprochen, die abenteuerliche Lebensbeichte eines unverbesserlichen Gauners (ORF 2012, Sa., 14.05 Uhr, Ö 1). Die Hintergründe des sich ausweitenden Wirtschaftskriegs der Vereinigten Staaten gegen die Volksrepublik sollen in der Reportage »USA, China und die Mikrochips« ausgeleuchtet werden (Sa., 17.30 Uhr, SR 2). Ende Mai haben Ensemblemitglieder der New Yorker Met in der Hamburger Elbphilharmonie eine konzertante Aufführung von Gershwins »Porgy and Bess« gegeben, der Mitschnitt ist am Samstag abend republikweit zu hören (Sa., 20 Uhr, auf fast allen ARD-Kulturradios).

Als Kind wurde ich immer wieder zum Zirkus gezerrt, wo mich deprimierte Tiere und dämliche Clowns amüsieren sollten, und ich fragte mich: »Was ist am Zirkus so toll?« Antworten in »Kakadu« (So., 7.30 Uhr, DLF Kultur). Millionen Kinder in armen Ländern wachsen ohne Eltern auf, weil diese in der Ferne schuften müssen, um die Familie zu ernähren. Wie Gustavo in der Reportage »Sehnsucht per Videokonferenz« (So., 12.30 Uhr, DLF Kultur). Im Hörspiel »Mein Lieblingstier heißt Winter (1/2)« nach dem Roman von Ferdinand Schmalz kommt dem Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht die eingefrorene Leiche vom Herrn Doktor Schauer abhanden (NDR 2023, Ursendung, So., 19.03 Uhr, NDR Kultur). Schließlich rettet Inés in »Ganz die deine« von Claudia Piñeiro ihren zwanghaft seitensprüngigen Gatten Ernesto vor dem Knast, um ihn anschließend fertigzumachen (Deutschlandradio Kultur 2009, Mo., 22.03 Uhr, DLF Kultur).