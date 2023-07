»This is a very german fruit!« Wir sitzen mit zwei US-amerikanischen Touristen auf einer Plauener Caféterrasse. Roswitha hält eine Stachelbeere zwischen Daumen und Zeigefinger. »Please, try some!« Sie deutet auf eine Schale Stachelbeeren, die sie auf den Bistrotisch gestellt hat. Aber so german wie Rossi denkt, ist die Frucht nicht, die beiden kennen »Gooseberrys« (»Gänsebeeren«) aus ihrer Heimat. Sie essen jeweils eine Höflichkeitsbeere – Stachelbeeren haben eine sehr saure Schale.

Ursprünglich stammt der Stachelbeerstrauch aus dem Kaukasus und dem Norden der Ukraine. Er wurde von den Dänen und Normannen nach Westeuropa gebracht. Eng verwandt mit der Johannisbeere, wurde die Stachelbeere in den 70er Jahren mit derselben gekreuzt – heraus kam die »Jostabeere«, wohl eine deutsch-deutsche Spezialität und Wortschöpfung. DDR und BRD kreuzten parallel mit unterschiedlichen Sorten, so der Nabu. Andere Quellen behaupten, die Kreuzung sei schon 1922 durch den Botaniker Erwin Baur, einen Rassenhygieniker, durchgeführt worden. Das Ergebnis hieß »Jochelbeere« und sollte mehltauresistent sein. Doch very german, die Stachelbeere, zumindest als Hybridvariante.

Während rund die Hälfte der Weltjohannisbeerernte aus Russland stammt, hat Deutschland mit 15.000 Tonnen hier nur einen kleinen Anteil. Bei Stachelbeeren hingegen sind »wir« mit 80.000 Tonnen und damit 50 Prozent der Gesamtproduktion Weltmarktführer. »Wow!« Die Amis sind beeindruckt … Oder tun so. »An deutschen Stachelbesen soll die Welt genesen«, sagt der Typ grinsend und wir überlegen, ob er eine KI ist. Ein Blick in die Liste der Vitamine und Mineralien des Superfoods gibt Aufschluss über die Gesundheitseffekte: Es enthält genau das gleiche, wie alle Früchte, die im Internet gelobhudelt werden, und hilft natürlich gegen sämtliche Krankheiten. Das heißt, wer Stachelbeeren isst, kann nicht mehr sterben. Da es sich bei Fisch umgekehrt verhält (schwermetall- und plastikverseucht), empfehlen wir im Sinne eines demographischen Ausgleichs diese Kombination:

Makrele mit Stachelbeersoße

Für die Stachelbeersoße 500 g Beeren waschen und die Blüten und Stiele entfernen. In einem Topf mit etwa 80 ml Wasser dünsten und weichkochen. Die heißen Stachelbeeren durch ein Sieb passieren. Einen EL Öl, zwei EL Sherry, eine Prise Salz, eine Prise Zucker und eine Prise Cayennepfeffer zu dem Stachelbeerbrei geben und gut verrühren. Die fertige Soße etwa zehn Minuten stehenlassen und noch einmal abschmecken. Eine ausgenommene Makrele mit Knoblauch und Petersilie füllen, mit Salz und Pfeffer würzen und von beiden Seiten mit etwas Öl in einer Pfanne braten. Auf einen Teller legen und die kurz aufgewärmte Soße darübergeben. Dazu Bier oder Apfelsaftschorle.

Das Rezept erklärt nebenbei, warum die Stachelbeere auf französisch »Groseille à maquereau« heißt – Makrelenjohannisbeere. Man mochte dieses Essen im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Für den 14. Juli wünschen wir alles Gute!