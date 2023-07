»Frauen, die der Gewalt entkommen, geraten erneut in eine prekäre Situation«

Fabian Sommer/dpa Beim bundesweiten Streik der autonomen Frauenhäuser wurde in Berlin für eine sichere Finanzierung von Hilfs- und Zufluchtsprojekten demonstriert (7.3.2023)

Ihr Dokumentarfilm »Zuflucht nehmen« soll im Oktober Premiere feiern. Darin untersuchen Sie häusliche Gewalt im Kontext des angespannten Wohnungsmarktes in Berlin. Wie ist dieses Projekt zustande gekommen?

Zunächst: Ich komme nicht aus der Filmbranche. Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite in Berlin mit von Gewalt betroffenen Frauen. Das Projekt, in dem ich beschäftigt bin, der Verein Asap, ist in der Bundesrepublik relativ einzigartig: Wir vermitteln Frauen, die in einer Gewaltsituation leben oder bereits in einem Frauenhaus oder einer Zufluchtswohnung untergekommen sind, eine eigene Wohnung. Der Wohnungsmarkt in Berlin steht schon seit Jahren beispielhaft für eine in nahezu allen größeren Städten bedenkliche Entwicklung: Mietpreise steigen, es findet sich kaum noch eine bezahlbare Wohnung. Diese Auswirkungen betreffen viele Menschen. Doch wer von einem auf den anderen Tag alles zurücklassen muss, um sich aus einer Gewaltsituation zu befreien, ist davon spezifisch betroffen.

Da unser Projekt mit allen Berliner Frauenhäusern, Beratungsstellen und Zufluchtswohnungsprojekten zusammenarbeitet, sind wir gut vernetzt und erfahren in der täglichen Praxis, wie die Wohnungskrise sich auf von Gewalt betroffene Frauen wie auch auf das gesamte System von Schutzplätzen auswirkt. Schon seit vielen Jahren gibt es, übrigens bundesweit, zu wenige Frauenhausplätze, insgesamt zu wenige Schutzplätze. In Ballungsräumen und Großstädten ist es mittlerweile aber schon schwierig geworden, nur die bestehenden Plätze zu erhalten – geschweige denn auszubauen –, weil es dafür einfach keine Häuser oder Wohnungen gibt.

Es verdient Aufmerksamkeit, dass es seit Jahren steigende Zahlen von Gewalt betroffener Frauen gibt. Dieses Thema muss in die Öffentlichkeit getragen werden, und dazu gehört, wie schwierig die Situation bei den Schutzangeboten für Frauen geworden ist.

Wie ist das Projekt finanziert?

Nach der Idee zum Film musste ich mich natürlich umschauen, um irgendwie eine Finanzierung zu organisieren. Ich habe sehr viele Förderanträge und Anfragen gestellt. Die meisten wurden einfach abgelehnt, was mich unheimlich geärgert hat. Das Thema hat eine enorme Relevanz für die Gesellschaft. Glücklicherweise hat mir dann die Berliner Senatsverwaltung, die ja auch die Antigewaltprojekte bezahlt, diesen Film voll finanziert. Es gab einen Topf für Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit. Da passte das Thema offenbar gut rein. Es hat sich glücklich gefügt, aber das Land hat sich auch durch die Istanbul-Konvention verpflichtet, Öffentlichkeit und Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen zu schaffen. Unter der »rot-rot-grünen« Regierung war es die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, jetzt heißt sie Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung.

Wenn ich neu in dem Bereich wäre, hätte es vielleicht nicht so gut funktioniert. In meinem Beruf arbeite ich aber seit sieben Jahren mit der Senatsverwaltung zusammen. Mittlerweile ist dort angekommen, dass man sich auf die Hilfsprojekte verlassen kann.

Wie unterscheiden sich Zufluchtswohnungen von Frauenhäusern, und wie wirkt sich die Wohnungskrise auf die beiden Schutzkonzepte aus?

Der Wohnungsmarkt spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Entscheidung, ob eine Frau ihre Gewaltsituation verlässt. Denn die Frauen wissen natürlich, wie es zur Zeit aussieht und wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Wenn sie es schaffen, einer Gewaltsituation zu entkommen, begeben sie sich also erneut in eine prekäre Situation. Das macht Angst, in der Obdachlosigkeit zu landen. Die wenigsten kennen die Infrastruktur der vorhandenen Hilfsprojekte.

Die Idee eines Frauenhauses ist daher, Frauen in einer akuten Gewaltsituation Schutz zu bieten. Frauenhäuser sind Häuser, die meist mit starken Sicherheitsvorkehrungen versehen sind und anonymisiert irgendwo im Stadtgebiet liegen. Dort können Frauen einen Platz finden, die akut von Gewalt betroffen sind. Manche werden etwa direkt von der Polizei aus einer Gewaltsituation dorthin gebracht. In Berlin können sich Frauen an die BIG-Hotline (BIG steht für Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e. V., jW) wenden und dann – im besten Fall – auf einen Platz im Frauenhaus vermittelt werden. Dort haben die Frauen und gegebenenfalls ihre Kinder dann ein Zimmer mit Gemeinschaftsbad und -küche. Je nach Frauenhaus wohnen dort sehr viele Frauen unter einem Dach.

Nach dem ursprünglichen Konzept sollten Frauen in diesen Einrichtungen nur für einige Wochen bleiben, um dann in eine andere Wohnung ziehen können. Das hängt natürlich unmittelbar mit der Situation auf dem Wohnungsmarkt zusammen. In Großstädten hat sich die Situation aber so verschärft, dass Frauen bis zu anderthalb oder zwei Jahren im Frauenhaus wohnen, weil sich kein anderer Ort für sie findet. Das bedeutet natürlich auch wenig Fluktuation bei den vorhandenen Schutzplätzen, die anderen Frauen dann nicht zur Verfügung stehen können.

Dazu kommen weitere strukturelle Probleme: Etwa einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen ist ein enormer bürokratischer Aufwand, und in manchen Bezirken dauert es bis zu fünf Monate, bis er ausgestellt wird. Dafür müssen gefühlt Hunderte von Dokumenten abgegeben werden. Man muss sich klarmachen, dass Frauen in einer solchen Situation häufig überhaupt keine Papiere oder Dokumente vorlegen können. Dazu kommen leider je nach Vorfall noch mehr strukturelle Schwierigkeiten, durch die sich ein Aufenthalt im Frauenhaus lange hinziehen kann.

Zufluchtswohnungen gibt es schon seit der Entstehung von Frauenhäusern. Es handelt sich um anonymisierte Wohnungen, die irgendwo in der Stadt liegen können. Sie werden von Vereinen oder Trägern in normalen Wohnhäusern angemietet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind da natürlich niedriger als in einem Frauenhaus.

Es handelt sich beispielsweise um eine Wohnung mit vier Zimmern, in der dann, je nach Fall, zwei Frauen mit ihren Kindern zur Untermiete wohnen können. In diesen Wohnungen können etwa Frauen untergebracht werden, wo sich zeigt: Hier dauert der ganze Prozess länger, etwa weil die Aufenthaltssituation noch geklärt werden muss. Im Gegensatz zu Frauenhäusern können in Zufluchtswohnungen auch Söhne im Alter von über 14 Jahren mit ihren Müttern unterkommen. Für diese Fälle sind solche Wohnungen elementar. Das Konzept hat sich insofern bewährt, als dass es viel schwieriger ist, ein ganzes Wohnhaus anzumieten und dort Schutzplätze anzubieten, als einzelne Wohnungen im Stadtgebiet.

Ist das Konzept für Zufluchtswohnungen also schon damals als Reaktion auf den Wohnungsmarkt entstanden?

Das kann man so sagen. Schon die ersten Vereine, die Frauenhäuser betrieben haben, stellten – noch im Entstehen begriffen – fest, dass sie nicht warten konnten, bis die Häuser bezugsfertig waren. Sie mussten direkt Schutzplätze anbieten können, um Frauen aus akuten Gewaltsituationen zu helfen. So wurden die ersten Zufluchtswohnungen angemietet. Im weiteren Verlauf zeigte sich dann das ganze Ausmaß des Bedarfs – und wie notwendig diese Schutzwohnungen sind. Daher wurden sie auch gehalten, als die Frauenhäuser öffneten. Heute ist es trotz aller Schwierigkeiten immer noch einfacher, einzelne Wohnungen anstelle ganzer Häuser zu finden.

Die Unterkünfte bei beiden Projektarten sind permanent belegt. Bei Zufluchtswohnungen ist in den vergangenen Jahren allerdings einiges an Schutzplätzen verlorengegangen: Viele kleine Projekte erhielten eine Kündigung nach der anderen, von Privatvermietern zum Beispiel. Zum Teil waren das wirklich gut und zentral gelegene Wohnungen mit alten, also vergleichsweise günstigen Mietverträgen in Berlin-Mitte, Kreuzberg oder Friedrichshain. Da wurden dann – ganz klassisch – Eigenbedarfe angemeldet oder Sanierungen angekündigt. Oder die Mieten wurden so weit angehoben, dass die Vereine es sich einfach nicht mehr leisten konnten, die Wohnungen zu halten.

Denn die Miete einer Zufluchtswohnung muss Bürgergeld-tauglich sein, weil die allermeisten Frauen zunächst in den Bezug von Sozialgeld fallen, wenn sie eine Gewaltsituation verlassen. Da zeigt sich wieder ein untrennbarer Zusammenhang. Einige Projekte haben teilweise sehr heftig kämpfen müssen, um die Schutzplätze zu erhalten. Ein Berliner Verein hat etwa in ziemlich kurzer Zeit 16 Wohnungen verloren. Das ist für ein kleines Projekt unglaublich viel, zumal in dieser anhaltend angespannten Lage. Da hingen 30 bis 40 Schutzplätze für Frauen und Kinder dran.

Kai Liesegang Selina Höfner

Als Vermittlung ist es nicht unsere Aufgabe, aber in dieser Situation haben wir dennoch über bestehende Kontakte, etwa zu landeseigenen Wohnungsunternehmen, neue Wohnungen gesucht. Es war ein Kraftakt, aber es gelang uns glücklicherweise, zumindest einen Teil dieser verlorenen Plätze wieder neu zu vermitteln.

Wie ist die Situation der vorhandenen Schutzplätze in Berlin denn insgesamt?

2019 verfügte Berlin noch über sechs Frauenhäuser, heute sind es acht oder neun. Nach der Istanbuler Konvention gibt es einen empfohlenen Schlüssel, auf wie viele Einwohner einer Stadt ein Frauenhaus kommen sollte. Schaut man genau hin, wird deutlich, dass es in Berlin insgesamt zu wenige Schutzplätze gibt.

In der Coronapandemie hat der damalige Senat zwar gut reagiert und sehr schnell zwei Notfrauenhäuser in Hotels eingerichtet. In den vergangenen Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, um neue Immobilien für Frauenhäuser zu suchen und in Kooperation mit Trägern und Vereinen zu eröffnen. Es werden zwar Kapazitäten ausgebaut, aber das Schlimme ist: Es reicht noch immer nicht. Denn die Zahl von Frauen, die aus Gewaltsituationen fliehen müssen, steigt stetig an. In den Beratungsstellen klingelt zu den telefonischen Sprechzeiten quasi permanent der Apparat. Doch sie müssen immer wieder Frauen abweisen, weil sie keinen Platz vermitteln können. Wie gesagt, die Frauenhäuser sind komplett voll.

Das Projekt, in dem ich arbeite, hatte 2016 etwa 100 Vermittlungen bei etwa 200 Anträgen im Jahr. 2022 waren es über 600 Anträge, die wir angenommen haben – es haben sich noch weit mehr gemeldet. Wir vermitteln jährlich mehr als 250 Wohnungen an von Gewalt betroffene Frauen. Die Zahlen sprechen ja schon für sich. Und das reicht nicht, es deckt nicht den Bedarf. Die Wohnungsvermittlung arbeitet derzeit mit vier Vollzeitstellen, auf sechs Personen verteilt. Das ist eigentlich ein Witz. Mit der doppelten Besetzung wäre es vermutlich noch immer zuviel Arbeit – das Problem mit der Wohnungskrise bleibt.

Welche Umstände zwingen Frauen, solche Hilfs- und Zufluchtsangebote anzunehmen?

Die meisten Fluchtversuche erfolgen unmittelbar nach einem Gewaltausbruch. Die Wege, die zu einem Schutzplatz führen, sind ganz unterschiedlich. Häusliche Gewalt – das bedeutet, dass die Frauen, wie auch häufig ihre Kinder, von Gewalt durch Personen betroffen sind, mit denen sie gemeinsam in einer Wohnung leben. Es kann bedeuten, dass Frauen körperliche und psychische Gewalt erfahren. Einigen wird etwa der Zugriff auf Geld oder Konten verwehrt. Die meisten Frauen brauchen einige Anläufe, um ein Bewusstsein für ihre Gewaltsituation zu entwickeln, aus der sie sich befreien müssen.

Wir werden oft gefragt: Warum gehen die Frauen denn nicht einfach? Man muss sich aber klarmachen: Das sind Personen, die sich jeden Tag an dem Ort, an dem sie essen, schlafen und ihre Kinder großziehen, nicht mehr sicher fühlen können oder sogar in Lebensgefahr sind. Natürlich wollen sie unbedingt von dort weg, gleichzeitig ist dort aber alles, was sie haben: die eigenen Kinder, die ökonomische Basis, persönliche Dokumente und so weiter. Sie wissen nicht: Wo geht es hin, wenn ich gehe? Und es ist ja auch nicht klar: Wir können im Moment nicht sicher sagen, ob den Frauen dann ein Frauenhausplatz oder generell ein Schutzplatz angeboten werden kann.

Es sind teilweise sehr komplexe und komplizierte Fälle, die uns in der Praxis begegnen. Es betrifft alleinstehende Frauen, aber auch Frauen mit vielen Kindern. Manche werden von Tätern verfolgt und gefunden. Das macht es natürlich kein bisschen einfacher, eine Wohnung zu finden.

Ist ein Platz im Frauenhaus oder in einer Zufluchtswohnung für die betroffenen Frauen denn kostenfrei?

Für Frauenhäuser übernimmt der Senat sämtliche anfallenden Kosten. Der Aufenthalt ist für Frauen dadurch komplett kostenfrei. Ein riesiger Vorteil, um eine Gewaltsituation zu verlassen – wenn es denn einen Platz gibt. Zufluchtswohnungen werden dagegen nicht pauschal finanziert. Da bezahlt der Senat nur die Stellen der beschäftigten Sozialarbeiter und einige Sachkosten. Aus irgendwelchen Gründen ist bislang keine Pauschalfinanzierung möglich. Es gibt offenbar die Auffassung: Weil sie es seit Jahren alleine stemmen müssen, werden sie es auch weiterhin alleine stemmen können.

Es gab in der Coronapandemie eine Kampagne, um feministische Projekte zu sichern, die sich um genau diese Fragen drehte. Die Vereine haben keine Möglichkeit, die Qualität ihrer Angebote zu erhalten oder auszubauen, da sie schon jetzt optimal verwalten oder sogar einsparen müssen, um überhaupt weiter bestehen zu können. Es gibt ja, trotz Pauschalfinanzierung, auch schon seit Jahrzehnten Kritik an den herrschenden Standards in Frauenhäusern.

Betreibende Vereine müssen Kosten für Zufluchtswohnungen also irgendwie wieder reinbekommen. Frauen, die vor häuslicher Gewalt in eine solche fliehen, müssen diese auch bezahlen. Die allermeisten verfügen in dieser Situation nicht über ein Einkommen und müssen einen Antrag auf Bürgergeld stellen und darüber die Miete bezahlt bekommen. Daher ist es auch so wichtig, dass Zufluchtswohnungen bezahlbare Mieten haben – Vereine oder Träger können sie sonst nicht anbieten.

Auf Instagram bewerben Sie Ihren Dokumentarfilm unter anderem mit Kacheln, die über häusliche Gewalt und Phänomene wie Stalking aufklären. Eine davon erklärt: »Warum wir Frauen und FLINTA sagen«. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Offen gesagt ist es etwas widersprüchlich, dass wir von »Frauen und FLINTA« sprechen, da die Abkürzung für Frauen, Lesben, Intersexuelle, nichtbinäre, trans- und agender Personen steht.

Für die Antwort muss ich aber etwas zurückgreifen: Die allermeisten bestehenden Hilfsprojekte für Frauen entstanden aus einem politischen Kontext. Das ist auch notwendig, will man diese heftigen Herausforderungen meistern. Als Frauenhäuser in den 80er bis 90er Jahren aufkamen, war es wichtig, die Räume auch so zu nennen, um klarzumachen: Hier ist ein sicherer Ort für Frauen.

In den vergangenen Jahren wurde in der Schutzinfrastruktur aber viel diskutiert, etwa über Fragen nach Geschlechtsidentität. Schließlich sind nicht nur Cisfrauen, also Frauen, deren Geschlechtsidentität mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt, von häuslicher Gewalt betroffen. Die Gewalt betrifft alle Menschen, die sich weiblich definieren. Wir wollen angesichts dieser Debatte in unserer öffentlichen Kommunikation klar zeigen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und unser Angebot nicht nur für Cisfrauen gilt. In der Praxis begegnen uns sehr viele trans Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind; Frauen, die in queeren Beziehungen Gewalt erleben. Einigen war durch die Internetpräsenz von manchen Schutzräumen nicht klar, dass sie auch dort Hilfe und Unterstützung finden können. Bei Asap haben wir daher Wert darauf gelegt, die Schreibweise Frauen* zu verwenden, um anzuzeigen: Wir sind offen und auch da für Menschen, die sich bei anderem biologischen Geschlecht als Frauen identifizieren oder nicht binär sind. Das haben wir auch schon positiv zurückgemeldet bekommen.

In der Debatte gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. In Berlin verwenden viele Projekte noch eine Sprache, von der sich gewaltbetroffene FLINTA-Personen nicht angesprochen fühlen. Manche sagen auch: Trans Frauen sind Frauen, wir brauchen dieses Sternchen nicht, um das anzuzeigen. Wir denken aber: In der Praxis brauchen wir diese ausdrückliche Offenheit.