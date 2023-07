Gift fürs System

Britta Pedersen/dpa Eine Krankenhausfinanzierung, die sich am Bedarf und nicht an Mengen orientiert, ist nötig, sinnvoll und möglich

Klar ist bis jetzt im wesentlichen wohl eins: Die Krankenhauslandschaft wird verkleinert werden. Bereits jetzt erhalten Kliniken keine Kredite, weil Unklarheit über ihre Zukunft besteht. Aus dem gleichen Grund bewerben sich weniger Fachkräfte an kleinen Krankenhäusern. »Die Krankenhausreform ist handwerklich so schlecht gemacht, dass der gesamte Sektor verunsichert ist«, sagte Tobias Schulze, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, am Freitag. In einem Pressegespräch erläuterte die Linkspartei ihre Kritik an den Krankenhausplänen der Bundesregierung und stellte ein eigenes Konzept für eine integrierte Gesundheitsversorgung vor.

Anstelle des gesamten Gesundheitssystems nehmen die Reformvorschläge der Bundesregierung nur den Krankenhaussektor in den Blick. Dabei würden »große Häuser mit vielen Betten zum Endpunkt der Debatte gemacht«, so Schulze. Das Patientenwohl und die Arbeitsbedingungen spielten bei der Reform keine Rolle. Die Planung sei unkonkret und finanziell überhaupt nicht unterlegt. Im Gegenteil, nirgends wird so viel eingespart wie im Gesundheitsetat, sagte Ates Gürpinar, der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Zwar habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag, als sich Bund, Länder und die Bundestagsfraktionen der Regierungskoalition auf Eckpunkte für die Reform geeinigt haben, erstmals erkannt, dass die Transformation der Krankenhauslandschaft finanziert werden müsse. Bislang sah er keine Kosten durch die Reform, während selbst einzelne Mitglieder der Regierungskommission Krankenhäuser die Transformationskosten auf 100 Milliarden Euro bezifferten.

Und der aktuell drängendsten Frage verweigere sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vollständig, heißt es im Konzeptpapier der Linken, das Anforderungen an eine Krankenhausreform formuliert: »Wie können die vielen Kliniken, die derzeit inflationsbedingt hohe Defizite verbuchen, überhaupt bis zur Reform überleben?«

Die Kliniken, die es 2026, wenn die Reform wirken soll, noch geben wird, dürfen sich darauf freuen, 60 Prozent ihrer Kosten über Vorhaltepauschalen und Pflegebudget finanziert zu bekommen. Aber die Vorhaltepauschalen sind ein Etikettenschwindel. Wenn die Vorhaltebudgets über Leistungsgruppen zugeteilt werden, sind aber Mindestmengen vorausgesetzt. Lauterbach sehe zwar das Problem in den Fallpauschalen, gebe aber »das gleiche Gift weiter ins System«, so Gürpinar.

Dass das Gesundheitssystem der BRD teuer ist und nicht sehr gut arbeitet, findet auch die Linkspartei. Die Lösung sieht sie unter anderem in der Selbstkostendeckung, das heißt Krankenhäuser bekämen ihre Kosten erstattet. Voraussetzung müsste aber die Tarifbindung sein. Neben dem Insourcing von ausgelagerten Krankenhausbereichen und der Rekommunalisierung von privaten Krankenhäusern sieht Die Linke kommunale Versorgungszentren als künftiges Rückgrat für eine integrierte und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. »Sie erbringen ambulante, stationäre und notfallmedizinische Leistungen aus einer Hand und stellen die Anbindung an Krankenhäuser höherer Versorgungsstufen sicher.« Dabei müsse gewährleistet werden, dass wichtige Strukturen wie Akut- und Notfallversorgung oder Kreißsäle innerhalb einer halben Stunde erreichbar sind.

Die Frage, ob Rekommunalisierung Enteignung bedeute, verneinte die Parteivorsitzende Janine Wissler. Gürpinar ergänzte: Gelte erst das Selbstkostendeckungsprinzip, sei eine Enteignung gar nicht mehr nötig. Wo keine Rendite zu holen ist, haben private Investoren auch kein Interesse an den Strukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge.