Widerstand und Solidarität

Allende, Neruda und Jára: Die Namen der drei »Märtyrer« des Pinochet-Putsches in Chile waren am Donnerstag abend allgegenwärtig in der Maigalerie der jungen Welt. Zu Gast war der Historiker Carlos Gomes, der den rund 30 Anwesenden sein aktuelles Buch »Chile 1973 – Denkmäler, Wandbilder in DDR und BRD« gemeinsam mit jW-Ressortleiterin Außenpolitik, Ina Sembdner, vorstellte. Im Bild zu sehen ist die Wandmalerei im Audimax der Universität Bielefeld, entstanden in einer Nacht- und Nebelaktion von der Brigade »Salvador Allende« gemeinsam mit Studierenden. (jW)