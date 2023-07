Christoph Hardt/IMAGO/Panama Pictures Das Stadionbad in Köln-Müngersdorf (21.6.2023)

Seit Jahren beklagt Ihre Organisation die prekäre Situation der Schwimmbäder. Sie sagen, es fehle vor allem an Geld und Personal. Erleben wir in Deutschland gerade ein Bädersterben?

So drastisch würde ich es nicht formulieren. Viele Bäder mussten in den vergangenen Jahren saniert und darum geschlossen werden, das war aber meist nur vorübergehend. 2016 fielen dafür 4,5 Milliarden Euro an. Das ist die aktuellste Zahl, die uns dazu derzeit vorliegt. Die Kosten für Sanierungen dürften wegen der Inflation inzwischen drastisch angestiegen sein. Die Bundesregierung hat das Programm »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur« ins Leben gerufen, mit dem die Verbesserung der Energieeffizienz der Bäder gefördert werden kann. Zugleich fehlen aber laut Bund Deutscher Schwimmmeister 2.500 bis 3.000 Kolleginnen und Kollegen allein am Beckenrand.

Die Fremdvergabe der Gastronomie, der Reinigung und so weiter ist auch nicht immer einfach. Auch privaten Unternehmen fehlen dafür die Fachkräfte. Ohne Quereinstieg, Zuwanderung, zeitgemäße Aus- und Fortbildung, bessere Arbeitszeitmodelle und Bezahlung werden uns die Bäder also nicht erhalten bleiben. Ob Pandemie oder Energiekrise: Bäder mussten immer als erste schließen. Das zeigt, dass es insgesamt an Wertschätzung fehlt.

Verschärft die von FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner verweigerte Entschuldung der Kommunen die prekäre Lage der Bäder?

Ob deren Entschuldung helfen würde, ist nicht gesagt. Prioritäten müssen neu gesetzt, Schwimmen und Bäder müssen zu Kulturleistungen erklärt werden. Der Minister wird einsehen müssen: Ohne Erlernen des Schwimmens gibt es keinen Segeltrip.

Ein weiteres Problem ist, dass sich arme Menschen die Eintrittspreise nicht leisten können. Was kann dagegen getan werden?

Es muss mehr investiert werden. Früher waren Bäder zur Sportertüchtigung und zum Medaillenerwerb wichtig. Heute sind sie es für das soziale Miteinander. Nach Einschätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sind derzeit sechs von zehn Kindern am Ende der Grundschule keine sicheren Schwimmer. Es heißt zwar immer wieder, alle Kinder sollen sicher schwimmen können, aber immer weniger erlernen es. Wir müssen auf Kombibäder setzen: Freibäder, über die man ein Dach ziehen kann, wenn ein Gewitter aufzieht. Angesichts des Flickenteppichs aus finanzstarken und finanzschwachen Kommunen im Bundesgebiet müssen alle gleichermaßen in die Lage zu versetzt werden, Schwimmbäder zu bauen. Geht es Kommunen schlecht, schränken sie den Freizeitsport zuerst ein. Bund, Länder und Kommunen müssen also besser zusammenwirken, um die Finanzierung zu gewährleisten.

Inwiefern sind Bäder für das soziale Miteinander wichtig?

Bäder sind Orte genau dafür. Das sind keine reinen Sportstätten. Familien zum Beispiel, die sich keine Sommerreisen leisten können, betrachten sie als Orte der Erholung. Australische und britische Studien haben gezeigt, dass ein Euro, der in Bäder investiert wird, vier Euro im Gesundheitswesen spart. Im föderalen System der Bundesrepublik braucht es für die Bäder eine Mischfinanzierung. Spitzensport und Teile der Gesundheit sind beim Bund angesiedelt, für Bildung sind die Länder zuständig; Breitensport und Soziales sind kommunale Aufgaben. In Deutschland gibt es etwa vier Prozent privatwirtschaftliche, meist hochpreisige Spaß- und Action-, sowie Wellness-Bäder. Der Rest dient öffentlicher Daseinsvorsorge.

Was tut die Bäderallianz für den Erhalt der öffentlichen Einrichtungen?

Wir sind ein Zusammenschluss führender Verbände und Institutionen der Branche und verstehen uns sozusagen als Sprachrohr der Bäder. Es geht darum, deren Anliegen bekanntzumachen. Dabei gibt es auch ständig neue, interessante Themen. Zum Beispiel könnte künstliche Intelligenz die Arbeit von Bademeisterinnen und -meistern erleichtern. Wenn ein KI-Überwachungssystem Alarm schlägt, falls im Becken möglicherweise jemand zu ertrinken droht, kann das Risiko minimiert werden, auch bei Personalmangel. Vorrangig muss aber genug Personal eingestellt werden.