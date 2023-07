Prävention Fehlanzeige

Jonas Walzberg/dpa Das eigene Zuhause ist für viele Frauen und Mädchen gleichbedeutend mit Gewalt

Allgemeine Körperverletzung, die Isolation von Freunden und Familie, das emotionale und finanzielle Abhängigmachen, Anbrüllen oder Bedrohen bis hin zu Freiheitsberaubung oder gar Mord – sogenannte häusliche Gewalt hat viele Facetten. Und sie nimmt zu: 240.547 Menschen haben im Jahr 2022 angezeigt, davon betroffen gewesen zu sein, in 65,6 Prozent der Fälle handelte es sich um Partnerschaftsgewalt. Die Zahl ist damit um 8,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen. Partnerschaftsgewalt nahm dabei sogar noch deutlicher zu: Die Anzahl der Betroffenen stieg um 9,4 Prozent auf 157.818 Opfer. Das ist das Ergebnis des »Lagebilds häusliche Gewalt«, das vom Bundesinnenministerium gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium und dem Bundeskriminalamt am Montag vorgestellt wurde. Es ist zwar bekannt, dass Taten, die sich im nahen persönlichen Umfeld zutragen, selten überhaupt angezeigt werden, zur Dunkelziffer konnte die Bundesregierung allerdings keine Aussagen machen.

Das neue Lagebild bildet daher die offizielle Statistik ab und zeigt, dass 80,1 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt und 54,1 Prozent der Opfer innerfamiliärer Gewalt weiblich sind. Ebenso deutlich wird in der Erhebung, dass Männer nicht nur in Partnerschaften diejenigen sind, die häufiger Gewalt ausüben, sondern im sozialen Nahumfeld generell. Bei Partnerschaftsgewalt sind 78,3 Prozent der Tatverdächtigen Männer, bei innerfamiliärer Gewalt sind es 72,5 Prozent. Insgesamt betrachtet lebte die Hälfte der Betroffenen mit der tatverdächtigen Person zusammen.

»Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern ein gravierendes Pro­blem in allen gesellschaftlichen Gruppen. Gewalt im engsten Umfeld betrifft viele Frauen, aber auch Kinder oder Pflegebedürftige. Gewalt fängt auch nicht erst mit Schlägen oder Misshandlungen an, es geht auch um Stalking und Psychoterror«, fasste Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Ergebnisse bei der Vorstellung zusammen. Sie sprach sich für besseren Gewaltschutz aus, indem Täter leichter einer gemeinsamen Wohnung verwiesen werden können und ermittelnde Polizisten besser geschult werden. Der Aspekt Prävention, um Gewalt überhaupt erst zu verhindern, spielte bei der Vorstellung eine untergeordnete Rolle, anscheinend ist sie den beiden Ministerinnen trotz der seit Jahren steigenden Zahlen weniger wichtig beziehungsweise zu kostenintensiv.

Bereits im Vorjahr wurden Höchststände bei Gewalt im sozialen Nahraum vermeldet, damals mit Verweis auf die Coronalockdowns, die die ohnehin angespannte Situation in schwierigen familiären und partnerschaftlichen Konstellationen noch verschärften. Dieses Erklärungsmuster taugt aber nicht, um den erneuten Anstieg zu interpretieren. Und bis Erklärungen und damit auch Lösungsansätze vorliegen, wird es noch dauern: Die beteiligten Ministerien kündigten ebenfalls am Montag an, mit der Studie »Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag« das Dunkelfeld bei Partnerschaftsgewalt sowie sexualisierter und digitaler Gewalt ergründen zu wollen. Erste Ergebnisse sollen im Jahr 2025 vorliegen.

Dabei drängt die Zeit, was auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) klar sein muss, wenn sie feststellt: »Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Expartner eine Frau zu töten. Die deutlich gestiegenen Zahlen zeigen die traurige Realität: Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches und alltägliches Problem.« Paus kündigte an, »trotz schwieriger Haushaltslage die Finanzierung von Baumaßnahmen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen in diesem und kommenden Jahr um zusätzliche zehn Millionen Euro stärken« zu wollen. Doch so zusätzlich, wie sie suggeriert, sind diese Mittel nicht: Im Bundeshaushalt 2023 wurden die Mittel für die Frauenhäuser um eben diese zehn Millionen gekürzt. Es handelt sich also faktisch um eine Festschreibung auf niedrigem Niveau, mehr Mittel werden nicht bereitgestellt, von Prävention ganz zu schweigen.