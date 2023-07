Ohne Rücksicht

Thomas Mukoya/REUTERS Mlolongo im Machakos County, Kenia, 12.6.2023

Kenia kommt nicht zur Ruhe. Während landesweiter Demonstrationen gegen neue Steuern, die von der Regierung verboten worden waren, sind am Mittwoch sechs Menschen bei Auseinandersetzungen mit der Polizei getötet worden. Die Beamten seien eingesetzt worden, »um die Unruhen niederzuschlagen«, sagte ein Polizist gegenüber AFP. Oppositionsführer Raila Odinga hatte zu den Demonstrationen – etwa im südlich gelegenen Mlolongo (Bild) – gegen die Anfang Juli beschlossene Einführung neuer Steuern aufgerufen. Durch diese waren die Treibstoffpreise in dem bereits zuvor von hoher Inflation hart getroffenen Land in die Höhe geschnellt.

Die Polizei feuerte unter anderem in der Hauptstadtregion Tränengas auf Demonstranten ab. Rund 50 Kinder in Nairobis Armenviertel Kangemi sollen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, nachdem die Polizei auch in der Nähe ihrer Schule Tränengas abgefeuert hatte. Einige Kinder waren demnach bewusstlos. Schon in der vergangenen Woche wurden bei Demonstrationen sechs Menschen getötet. (AFP/jW)