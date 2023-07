Bis der Knaller zündet

Damon Baker Mitmachen ist ganz einfach: Jake Shears

Jake Shears reitet die noch immer sehr vitale Disco-Revival-Welle mit vollem Einsatz. Das zweite Soloalbum des einstigen Sängers der Scissor Sisters verbeugt sich vor der glorreichen Studio-54-Ära und tanzt in Formation in die Zukunft, wobei »Last Man Dancing« einer (nicht allzu strengen) Choreographie folgt: Der Eröffnungstrack »Too Much Music« führt direkt in die Clubnacht, eröffnet das Potourri aus unterschiedlichsten Dancemusicstilen, gestützt von einer crispy Produktion, die Acid-House-Elemente ebenso aufgreift wie glamouröse Discodivenhymnen.

Wie schon mit den Sisters verknüpft der als Jason Sellards aufgewachsene Shears mühelos Underground und Mainstream, ebenso lässig und selbstverständlich bringt er queere Themen unter. Streckenweise wirkt das Album, als existierte die Welt längst, in der Queerness Normalität ist. Im unverblümt schwulen »Really Big Deal« zum Beispiel, oder im sarkastischen »Do the Television«, in dem Shears im schönsten Sylvester-Falsetto singt: »There are movements, but these are commitments / Are my hands onto my hands when we’re done? / I was dreaming the last time I felt this / There is nothing yet something for everyone.« Shears bezeichnet das Album als seine »ultimative Houseparty«, die vielleicht nicht alle bis zum Ende durchhalten können – außer ihm selbst, dem »Last Man Dancing«, der noch tanzt, wenn schon die Sonne durch die Fensterritzen scheint.

Der Titeltrack ist eine fröhlich-freundliche Erinnerung an den größten Hit der Scissor Sisters, »I Don’t Feel Like Dancing«, – beziehungsweise, je nach Sichtweise, dessen recht unverschämte Kopie – und mittig plazierter, hedonistischer Höhepunkt. Danach wechselt die Tonalität, mit »8 Ball« und »Devil Came Down the Dance Floor« geht es deep und funkorientiert weiter, ohnehin ist die zweite Hälfte musikalisch vielschichtiger – dass Jake Shears auf Struktur und Dramaturgie steht, zeigte er zum Beispiel mit seiner Autobiographie »Boys Keep Swinging« und den Musicals »Kinky Boots« und »Tammy Faye«, bei denen er federführend mitwirkte. Auf Musik übertragen bedeutet das: Der Mann weiß, wie man Spannungsbögen aufbaut und hält, kurz pausiert und – bäm! – im richtigen Moment den Knaller zündet. Das wäre ihm gewiss auch allein gelungen, aber für eine Party braucht es halt ein paar Leute mehr als nur den Gastgeber: Kylie Minogue singt beim synthiepoppigen »Voices« mit, unter den anderen Gästen (mit mehr oder weniger ausgiebigen Beiträgen) befinden sich der US-Rapper/Performer Big Freedia, Discocomedienne Amber Martin, außerdem Jane Fonda und Iggy Pop, der Unverständliches murmelt.

Mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Gemeinschaft und die Möglichkeit zur Veränderung ist »Last Man Dancing« Safe Space und queeres Paradies, mit Jake Shears als Conferencier und enthusiastischstem Tänzer. Und gar nicht so utopisch, wie Miesepeter und -petras vielleicht unken möchten: Mitmachen ist ganz einfach.