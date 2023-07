Rückendeckung für Einpeitscher

Michael Kappeler/dpa Ihn wird man nun öfter sehen und hören (müssen): Carsten Linnemann zur Rechten von Parteichef Friedrich Merz (Berlin, 12.7.2023)

Friedrich Merz hält an seiner bislang gescheiterten Strategie fest: Der CDU-Vorsitzende geht mit Blick auf bevorstehende Landtagswahlen »all in« in Sachen Poltern gegen die Ampelregierung und Abwerben von AfD-Wählern. Als neuer Generalsekretär soll Carsten Linnemann beides besser leisten. Am Mittwoch hat das Parteipräsidium dem Personalwechsel zugestimmt. Mario Czaja muss den Posten räumen, Linnemann soll zunächst kommissarisch übernehmen.

Der Bundestagsabgeordnete aus Paderborn stehe »für inhaltliche Debatten, für ein klares Profil«, lobhudelte Präsidiumsmitglied und Exgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch in Berlin. Die CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner floskelte, dass der neue Generalsekretär die Kompetenz habe, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und dies mit dem Erhalt des Sozialstaats zu vereinen. Dem Geschassten dankte die Partei am Mittwoch per Twitter dafür, sich »intensiv für die Gesundheits-, Pflege- und Sozialpolitik starkgemacht« zu haben.

Eine Version der Geschichte hinter dem Aus für Czaja präsentierte die Springer-Presse am Mittwoch. Bild behauptete zu wissen, dass Merz vermutlich schon »seit einer Woche« den Wechsel wollte. Czaja, der 2021 der Linkspartei das Direktmandat im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf abgenommen hatte, habe die Partei »nicht klar positionieren können – vor allem nicht gegenüber der AfD und Grünen«. Czaja soll auch dafür geschasst worden sein, die Bundespolizistin Claudia Pechstein beim jüngsten Parteikonvent als Gastrednerin eingeladen zu haben. Der gescheiterte Versuch, den extrem rechten CDU-Politiker und früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, auszuschließen, werde Czaja ebenfalls angelastet.

Mit Linnemann stehen die Zeichen auf verschärften Klassenkampf von oben. Merz will offensichtlich die Stimmen der Menschen einsammeln, die applaudieren, wenn der Mann seiner Wahl Zwangsarbeit für Bürgergeldbeziehende fordert. Beide repräsentieren den besonders kapitalnahen Wirtschaftsflügel. Merz, im Hochsauerlandkreis direkt gewählt, galt vor seinem Wechsel vom Vermögensverwalter Blackrock an die Spitze der CDU als Favorit der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, während Linnemann einst Bundesvorsitzender des Zusammenschlusses war. Zuletzt war er Chef der Grundsatzkommission der CDU.