Rotlicht: Neutralität

piemags/imago Formell neutral. An den Sanktionen der EU gegen Russland beteiligt sich Bern dennoch (Schweizer Luftwaffe, 2.2.2022)

Der Ukraine-Krieg hat auch sie nicht unberührt gelassen, die Neutralität in Europa. Bis vor kurzem gab es in der EU noch fünf Staaten, die offiziell keinem Militärbündnis angehörten: Österreich, Irland, Malta, Finnland und Schweden. Hinzu kam jenseits der EU das für seinen neutralen Status wohl bekannteste Land, die Schweiz. Man kann einwenden, dass ein Staat, der EU-Mitglied ist, keine echte Neutralität beanspruchen kann; die EU leistet sich ja schließlich nicht nur eine Gemeinsame Außen-, sondern auch eine Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und arbeitet am Aufbau europäischer Streitkräfte. Und dennoch: Es ist ein Unterschied, ob man auch gleich noch dem westlichen Kriegsbündnis NATO angehört oder ob man wenigstens noch eine gewisse Distanz wahrt.

Eine gewisse Distanz – das beschreibt das Verhältnis der neutralen Staaten zur NATO wohl am besten; denn von einer scharfen Trennlinie gegenüber dem Militärpakt, den eine Neutralität erfordern würde, kann bei keinem von ihnen die Rede sein. Zumindest über das Partnership-for-­Peace-Programm, das lockerste Kooperationsformat des Bündnisses, sind alle von ihnen, sogar Malta, an die NATO angebunden. Österreich, Irland und die Schweiz haben bereits Soldaten für den NATO-Einsatz im Kosovo gestellt. Finnland und Schweden gliederten schon lange vor dem Beginn ihres offiziellen Beitrittsprozesses Truppen in die Schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses, die NATO Response Force (NRF), ein. Dass die Distanz neutraler Staaten zur NATO nur eine relative ist, das zeigte sich schon im Kalten Krieg. Die Schweiz etwa traf damals für den Fall eines heißen Krieges informelle Absprachen mit Brüssel. Ihre Geheimorganisation P-26, die bei einem Einmarsch Widerstand leisten sollte, dockte über britische Stellen an das Stay-behind-Netzwerk »Gladio« an.

In den Bevölkerungen der offiziell neutralen Länder ist die Neutralität weithin populär. In Malta etwa sprachen sich kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs 63 Prozent der Befragten ganz entschieden, 18 weitere Prozent immer noch klar für den neutralen Status ihres Landes aus, während nur sechs Prozent ihn ablehnten. In Irland wollten im Juni 61 Prozent an der Neutralität festhalten, während nur rund 14 Prozent einen NATO-Kurs wünschten. In Österreich plädierten im April gar 77 Prozent für Neutralität und lediglich 17 Prozent für einen NATO-Beitritt. Lediglich in Finnland und in Schweden ist das Verhältnis inzwischen gekippt. Große Teil der Bevölkerung wünschen sich dort mittlerweile eine Zugehörigkeit zur NATO.

Auf die noch verbliebenen neutralen Länder wächst der Druck. Die Schweiz etwa wird vor allem von der Bundesrepublik scharf attackiert, weil sie sich immer noch weigert, Waffen und Munition an die Ukraine zu liefern. Kürzlich gab es Ärger, weil Österreich, Irland und Malta, um ihre Neutralität zu wahren, für sich Ausnahmen bei den EU-Sicherheitsgarantien für die Ukraine einforderten. Und: Die konservativen und vor allem die liberalen, besonders die linksliberalen, Teile der Eliten in den neutralen Staaten arbeiten, aktuell befeuert durch den Ukraine-Krieg, mehr oder weniger systematisch auf eine Anbindung an die NATO hin. In Irland hat die Regierung eine öffentliche Debatte über die Sicherheit des Landes initiiert, deren Stoßrichtung – eine Annäherung an das Militärbündnis – unschwer zu erkennen ist. In Österreich und der Schweiz wiederum haben die Regierungen beschlossen, ihre Länder in die von Deutschland initiierte European-Sky-Shield-Initiative einzubinden, einen Flugabwehrverbund, der offiziell bündnisfrei, faktisch aber an NATO-Strukturen gebunden ist. Kriegszeiten sind für Neutralität immer schlecht.