»Die Begründung des Verbots ist dünn«

Georgi Paleykov/NurPhoto/imago Antifaschisten protestieren gegen den jährlichen Aufmarsch zur Erinnerung an den 1943 von kommunistischen Partisanen erschossenen Kriegsminister Christo Lukow (25.2.2023)

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, hat am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BdA, Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegen das Ausreiseverbot für einen Aktivisten erhoben. Das Verbot sollte den Bundesvorsitzenden der VVN-BdA Florian Gutsche im Februar daran hindern, am antifaschistischen Protest gegen den »Lukow-Marsch« in Bulgarien teilzunehmen. Wie argumentieren Sie vor Gericht?

Das Ausreiseverbot ist ein massiver Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Es wird darauf gestützt, dass Florian Gutsche das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland gefährde. Rechtsgrundlage dafür ist das Passgesetz. Aus Sicht der GFF kann es nicht geeignet sein, einen so weitgehenden Eingriff in die Versammlungsfreiheit zu rechtfertigen. Wir wollen erreichen, dass ein Ausreiseverbot nicht auf vage Verdachtsmomente oder eine wie auch immer geartete Gefährdung des Ansehens der Republik gegründet sein kann. Und: Ein schwarzer Pulli, eine schwarze Jacke, eine Fahne und eine Broschüre der VVN-BdA im Reisegepäck können nicht ausreichen, um etwa pauschal Gewalttätigkeit zu unterstellen.

Welche Gründe führt die Gegenseite an, um das Vorgehen der Bundespolizei zu rechtfertigen?

Die Begründung des Ausreiseverbots ist dünn. Es wird darauf hingewiesen, dass Florian Gutsche im Phänomenbereich des Linksextremismus polizeilich in Erscheinung getreten sei. Jedoch ist er nie wegen einer Straftat verurteilt worden. Weiterhin behauptete die Bundespolizei, es könne »nicht ausgeschlossen werden«, dass er sich an gewalttätigen Ausschreitungen am Rande des Protests beteilige. Eine bloße Vermutung; dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte. Das reicht überhaupt nicht aus, um einen so weitgehenden Eingriff in die Versammlungsfreiheit vorzunehmen.

Würde ein Gerichtsurteil über den konkreten Fall hinaus wirken?

Wir wollen ein Grundsatzurteil erstreiten und insbesondere erreichen, dass dieser Gummiparagraph aus dem Passgesetz nicht mehr herangezogen werden kann. Dessen Paragraph 10 in Verbindung mit Paragraph 7 ermöglicht Ausreiseverbote, wenn Tatsachen die Annahme begründen, dass »die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet« sind. Die Bundespolizei argumentiert, dass das Ansehen der Bundesrepublik ein solcher erheblicher Belang ist. Wann das Ansehen der Bundesrepublik gefährdet ist, ist jedoch abhängig von subjektiven Einschätzungen. Daher ist das kein zulässiges Kriterium. Ein Grundsatzurteil würde die Versammlungsfreiheit insgesamt stärken, vor allem die Teilnahme an Versammlungen im Ausland.

Kam es in den vergangenen Jahren häufiger vor, dass die Polizei versucht, antifaschistische Protestaktionen etwa der VVN-BdA zu verhindern? Und wie ist das mit Blick auf die Vergangenheit Deutschlands zu werten?

Versammlungen sind insgesamt zunehmend Repressionen und Einschränkungen ausgesetzt. Die Annahme aber, die Teilnahme an Protesten gegen Nazimärsche könne überhaupt das Ansehen der Bundesrepublik gefährden, mutet seltsam an. Es ist ja umgekehrt: Das Ansehen Deutschlands würde mit antifaschistischem Engagement aufgewertet. Auch vor diesem Hintergrund ist eine solche Entscheidung, ausgerechnet hierzu die Anreise zu versagen, sehr fragwürdig.

Gemeinhin sprechen Gerichte vom »hohen Gut der Versammlungsfreiheit«. Was erwarten Sie in dem Fall?

Wir sind zuversichtlich, dass wir die Klage gewinnen können. Bisher konnte die Bundespolizei keinerlei begründete Verdachtsmomente oder auch nur Anhaltspunkte dafür benennen, dass Florian Gutsche im Ausland überhaupt eine Straftat begehen könnte. Die Versammlungsfreiheit ist ein für die Demokratie elementares Grundrecht und schützt auch die Teilnahme an Protesten im Ausland. Teilnahmeverbote sind nur im Ausnahmefall zulässig. Sie sollten nicht auf einen Gummiparagraphen aus dem Passgesetz gestützt werden können. Alle Menschen in Europa müssen an transnationalen antifaschistischen Protesten teilnehmen dürfen.