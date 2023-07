Polizei als langer Arm Höckes

IMAGO/HärtelPRESS Demonstration der Bündnisse »Chemnitz nazifrei« und »Aufstehen gegen Rassismus« am 78. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus vor dem Karl-Marx-Monument (Chemnitz, 8.5.2023)

»Björn Höcke ist ein Nazi« – so das Motto einer aktuellen Kampagne der Initiative »Aufstehen gegen Rassismus« (AgR). Die Initiatoren wollen damit auf das Wirken des Thüringer AfD-Landes- und -Fraktionschefs sowie auf Gefahren des Aufwärtstrends der extrem rechten Partei aufmerksam machen. Zuletzt sind immer wieder Nazigegner mit teils eigenmächtigem Handeln von Polizisten konfrontiert gewesen, die sich am Motto der Kampagne störten. jW liegen Berichte der vergangenen Wochen aus Chemnitz, Frankfurt am Main, Nürnberg, Hamburg und Berlin vor. Meist sind es Anzeigen wegen Beleidigung oder Verleumdung sowie die Beschlagnahmung von Transparenten und Plakaten, mit denen die politische Arbeit kriminalisiert und sabotiert wurde.

Dabei ist die Sache im Grunde klar: Mit einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Meiningen wurde bereits im September 2019 erlaubt, dass Höcke als Faschist bezeichnet werden darf. Jemanden zwar als Faschisten, nicht aber als Nazi bezeichnen zu dürfen, erscheint da eher als Kalkül für Repression. Wie dünn das Eis ist, auf das sich die Beamten begeben, dürfte nun auch in manchen Amtsstuben von Strafverfolgungsbehörden einleuchten. Von Staatsanwaltschaften aus Frankfurt am Main sowie aus Chemnitz sind zuletzt Schreiben an Betroffene der Polizeischikane gegangen, denen zufolge die Ermittlungen eingestellt wurden.

Hannah Geiger ist Pressereferentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), in deren Trägerschaft sich AgR befindet. Sie erklärte am Dienstag im jW-Gespräch, die Polizei mache sich »zum sehr langen Arm von Höcke und der AfD«. »Politische Prioritäten bestimmter Polizeibehörden« würden »doch sehr deutlich«. Geiger hofft nun, dass »die Verantwortlichen dieser Maßnahmen« sich »im Klaren darüber« sind, »wie sie damit zum gesellschaftlichen Klima beisteuern, das stark nach rechts ausschlägt«.