Ein billiges Schmuckstück

2023 MANDARIN ET COMPAGNIE/FOZ/GAUMONT/SCOPE PICTURES/FRANCE 2 CINEMA/PLAYTIME PRODUCTION Gold-digger von 1934: Rebecca Marder, Isabelle Huppert und Nadia Tereszkiewicz (v. l. n. r.)

Die Boulevardkomödie ist nachsichtig gegen das Harmlose und fordert Belanglosigkeit geradezu ein, schließt Subtilitäten aber nicht aus. Bei François Ozon agiert die leichte Muse allerdings mit dem Vorschlaghammer, und so rattert die Maschine von »Mein fabelhaftes Verbrechen« gleich ziemlich hektisch los.

Zwei junge Frauen, die angehende Schauspielerin Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) und die Anwältin Pau­line (Rebecca Marder), teilen sich eine »Garçonnière«. Pauline hat womöglich ein Auge auf Madeleine geworfen, diese ist aber mit André unzufrieden, dessen reiche Familie ihn lukrativ zwangsverheiraten will. Wäre der Vater tot, sähe die Lage natürlich anders aus – das Motiv des Mordes für den guten Zweck ist so in der Welt. Derweil machen sich die beiden Gold-digger schön und gehen ins Kino, wo gerade »Mauvaise graine« anläuft (den Billy Wilder auf seinem Zwischenstopp auf dem Weg nach Hollywood gedreht hat), womit sich die Handlung von Ozons Ausstattungsfilm auf das Jahr 1934 datieren lässt.

Tags drauf wird aber tatsächlich ein Mann aus Madeleines Umfeld ermordet, ein Produzent von Kinofilmen. Bevor der penetrante Kommissar ihnen noch mehr zusetzt, denn er scheint einen Verdacht gegen sie zu hegen, geht Madeleine unter Paulines juristischer Anleitung in die Offensive und gesteht die Tat, die sie nicht begangen hat. Da die beiden ihr Geld ohnehin einmal mit dem Verdrehen von Fakten verdienen wollen, ergibt ihr Plan natürlich Sinn: Die gutaussehende Madeleine gedenkt das Gericht zum Theatersaal zu machen. Denn sie weiß, dass auch negative Publizität von Nutzen sein und sich womöglich monetarisieren lassen kann. Madeleines Auftritte sind sogar derart überzeugend, dass die Öffentlichkeit ihren #MeToo-Ansatz abkauft und als feministischen Akt der Selbstverteidigung bewundert. Kaum freigesprochen, tritt sie dann die ersehnte Karriere als Superstar an.

Die Szene wechselt zur Villa des neuen Filmstars: Auftritt Isabelle Huppert. Sie spielt eine nach Sarah Bernhardt modellierte Frau – Odette Chaumette, die als Stummfilmstar schon bessere Zeiten gesehen hat. Jetzt drängelt sie sich mit krüsseligem Haar und in der Designergarderobe einer vergangenen Epoche in Madeleines Luxushaus. Grün vor Neid, aber fest entschlossen will sie etwas vom Erfolg der jungen Konkurrentin abhaben. Die kann dieses Anliegen schon deshalb nicht zurückweisen, weil Chaumette es war, die den Mann tatsächlich ermordet hat.

An dieser Stelle muss eingefügt werden, denn es ist kaum zu übersehen: im Produktionsland von »Mon Crime« (so der Originaltitel) herrschen Vorstellungen des kintoppmäßig Reizvollen, für die es hierzulande weder gut entwickelte Sensoren noch eigentliche Entsprechungen mehr gibt. Herausragendes Indiz dieser unterhaltungskulturellen Differenz ist eine laszive Breite, die der »Spielfreude« der prominenteren Teile der Besetzung eingeräumt wird, denen der Rang eines nationalen Heiligtums zugebilligt wird. Da Ozon bekanntlich besser mit Schauspielerinnen als Schauspielern kann und die beiden Hauptdarstellerinnen Tereszkiewicz und Marder noch nicht sehr bekannt sind, gibt er zwar auch Fabrice Luchini oder André Dussolier einige Gelegenheiten, besser läuft es aber für Isabelle Huppert, die als Odette Chaumette die zweite Hälfte des Films dominiert und deren Schrulligkeit in Frankreich vermutlich größtes Entzücken auslöst.

Allerdings gibt es diese Bedürfnisse nach den bestätigenden Kunstgenüssen beziehungsweise nach diesem speziellen Starkult nun einmal, warum sollte ausgerechnet das französische Kino sie also nicht befriedigen? Das war wohl auch schon für Alain Resnais ein Grund, ab 1990 diesen Weg ins schaumig Angenehme der Boulevardkomödie einzuschlagen. Sein Immobiliensingspiel »Das Leben ist ein Chanson« (1997) ragt da nicht nur deshalb heraus, weil André Dussollier darin, anders als in »Mein fabelhaftes Verbrechen«, wahrhaft herzerweichend subtil brillieren konnte.

Resnais ist erwähnenswert, weil es atmosphärische Ähnlichkeiten mit Ozons Filmen gibt, eine vergleichbare Selbstverständlichkeit der bourgeoisen Rahmung, auch ähnlich zelebrierte Ostentationen der Schauspielerei. Resnais war zu einem Kino boulevardesker Lesbarkeit über eine kristalline und literarisch geprägte Avanciertheit gelangt. Womöglich haben sich ungewöhnliche Konvektionen auch deshalb in seinen späteren Filmen erhalten, in denen das allzu gemütlich Allzumenschliche oft in laborhaften Aufstellungen abgekühlt war.

Bei Ozon können sich ähnliche Verschränkungen allenfalls als Anbau realisieren. Das geschieht hier zum einen auf der Ebene diverser cineastischer und theatraler Pastiches, zum anderen in Vorstellungen von »Queerness«, die jetzt alle Welt aber ganz genau so vertritt. Und eben nicht zuletzt da, wo auf beliebige Vergangenheiten die gerade geltenden Maßstäbe und Wertvorstellungen hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit oder sexueller Selbstbestimmung zurückprojiziert werden. Diese Anachronismen sind aber der Kitsch von heute, weil sie es nur auf eine preisgünstig zu habende, im Grunde opportunistische Haltung zur Gegenwart absehen. Dabei hat Ozon sogar ein paar Ebenen zuviel eingebaut, denn »Mein fabelhaftes Verbrechen« wirkt bei aller Überladenheit erstaunlich dünn. Nicht mal aus boulevardesker Amoralität kann er eine besondere Spannung schlagen. Für seine Komödie nachteiliger ist es aber, dass das Temporeiche nur rappelig ist und die Frivolität nicht schaumig, sondern seifig wirkt.