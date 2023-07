Verlorene Häppchen

JOHANNES PUCH/ORF Die mutigste Möglichkeit: Laura Leupi liest »Das Alphabet der sexualisierten Gewalt«

Akkreditiert bin ich gewesen. Wäre ach, so gern zum Ingeborg-Bachmann-Preis nach Klagenfurt aufgebrochen. Hätte mir die aktuelle Filztasche abgeholt, die dort an Teilnehmer und Pressevertreter ausgeteilt wird. Außen ist mit stilisiertem Strich der Kopf der Bachmann aufgedruckt, daneben prunkt groß die Zahl 23. Innen befinden sich Schreibblock, Stift und allerlei Broschüren mit helfenden Angaben zum Wettlesen, zum Standort, zu den Teilnehmern und Jurymitgliedern sowie kleine Überraschungen als zusätzliche Erinnerungsgaben.

Meine letzte Tasche stammt aus dem Jahr 2019. Sie ist leicht lädiert. Bin dennoch gern mit ihr behangen unterwegs. Weil die Neunzehn meine Lieblingszahl und Schicksalsziffer ist. Bin mit der Zahl sehr eng verbunden. Sie ist die Quersumme aus Tag und Jahr meiner Geburt. Es gereicht mir zur Freude, schießt im neunzehnten Spiel der Saison die Nummer neunzehn in der neunzehnten Minute ihr neunzehntes Tor. Ein solches Erlebnis beseelt mich den ganzen restlichen Tag und lang über ihn hinaus.

So hüte ich aus gesundheitlichen Gründen das Haus, schau mir die Lesungen, statt live im ORF-Garten zu sitzen, der jetzt Bachmann-Platz heißt, am Bildschirm an. Da geht es mir nicht viel anders als den zwei armen Kandidaten die, auserwählt und eingeladen, im Vorfeld der »Tage der deutschsprachigen Literatur« aus ähnlich bitteren Gründen wie ich absagen mussten. Das Dilemma: Das alte, bis in unsere Tage hinein geltende Regelwerk sieht ersatzweise Lesungen im Homemodus nicht vor, wie sie während der Pandemie weltweit üblich geworden sind. Für die Verhinderten dürfen auch leider keine anderen Bewerber einfach nachrücken. Also muss Verzicht geübt werden. Die Anzahl der Wettlesenden reduziert sich von vierzehn auf zwölf. Die Lesungen beginnen eine Stunde später.

In meinem augenblicklichen Gesundheitszustand scheinen mir die zwölf wie zum Autorenmahl um einen imaginären Lesetisch gruppiert, aus ihrer Mitte dann wird durch den Entscheid der Jury das diesjährige literarische Wunderkind erwählt. Für wie gelungen oder nicht ich das von mir flugs entworfene Bild halte – zum Wettbewerb in Klagenfurt finde ich es passend. Könnte mir als Anregung dienen für einen deutlich längeren Text als diesen hier.

Der Auslosung wohne ich, die Liebste mir zur Seite, online bei. Für sie ist das Prozedere des Wettlesens etwas vollkommen Neues. Ich darf sie während der Übertragung mit munteren kleinen Details versorgen. Interna zum Ort, zur Geschichte und den verschiedenen Leuten, die kurz oder groß, nebenbei oder gewichtig im Bild auftauchen. Wer sie sind und sich weshalb wie benehmen. Was sie mit dem Bachmannpreis zu schaffen haben. Wie ich einzelne Personen von denen kennengelernt habe. Was zu ihnen zu sagen ist, sonst niemand von ihnen weiß.

Wir hören der ukrainischen Gastrednerin zu, verfolgen den aufrüttelnden Text von Tanja Maljartschuk Wort für Wort. Stimmen ihr in allem zu. Atmen durch. Ich beginne davon zu reden, wie interessant für uns beide die anschließende Eröffnungsparty geworden wäre. Alte Bekanntschaften würde ich auffrischen, neue Gesichter sehen. Kleine Häppchen würden wir zu uns nehmen, sprächen mit diesem und jenem Gast. Stießen an auf Gesundheit, Zukunft, Literatur, das Leben, die Liebe, den Wettbewerb und die Macher im Hintergrund. Untergekommen wären wir in Villach, beim Alfred im Haus, säßen auf seinem Balkon, den ich liebevoll Allürenbalkon getauft habe. Den Blick gerichtet auf die Karawanken, in slowenische, italienische, österreichische Gipfel unterteilt.

Kam leider alles nicht zustande. Sehe mir die ersten beiden Lesetage allein an. Kommentiere, was zu ihnen gesagt werden muss, über das Handy meiner Liebsten, die auf Arbeit ist. Rede von meinem Bauchgefühl, dass ich am ersten Lesetag mit der Autorin, die einen männlichen Putzfimmel in großer Manier schildert, die Gewinnerin der siebenundvierzigsten Bachmann-Tage erlebt habe. Und so ist es gekommen. Die Jury schließt sich zu meiner großen Freude und Überraschung mit neunzehn an Valeria Gordeev vergebenen Punkten meinem Bauchurteil an. Was ihrer kolossalen Lesung nachfolgt, reicht nicht an sie heran. Was zum Ende der DDR oder über kiffende Mütter vorgelesen wird, flattert gewichtslos an mir vorbei. Selbst der Schrei von Martin Piekar geht mir zum einen Ohr hinein, zum anderen Ohr wieder hinaus. Schreiben und Schreien gehört bei mir zusammen. Richtig mutig hätte ich es gefunden, wäre Laura Leupi mit ihrem couragierten Text über »Das Alphabet der sexualisierten Gewalt« zur Siegerin gekürt worden. So gilt auch dieses Mal: Was nicht sofort geschieht, passiert später auch nicht mehr.