Götzendienst mit Cowboyhut

AnaMassard Raus aus der Kirche: Gideon haben die Tür gefunden

Gideon ist ein alttestamentarischer Richter, der Dinge »Abhauende«, wie sein hebräischer Name verrät. Gideon ist auch eine Metalcoreband aus Tuscaloosa, sweet home Alabama. Seit 2008 brachten die vier Missionare den Glauben unter die Leute, was, besonders wenn es um Hardcore und Metal geht, immer offenlegt, wie peinlich Agitation sein kann. Man fühlt sich an die »Buddy Christ«-Imagekampagne der katholischen Kirche aus der Religionsparodie »Dogma« (1999) erinnert, realer noch an regenbogenfahnenschwingende Talarträger, die lieber in den so sauren wie sündigen Apfel des Intersektionalismus beißen, ehe die Kirche von der Cancel Culture im neuerlichen Aufflammen des Kulturkampfes hierzulande totgerungen wird, weil zu viele mit dem Zehnt nicht mehr rausrücken.

Gideon wollen das seit 2019 auch nicht mehr. Und siehe da: »Gideon geben das Christentum auf und machen ihr bis dato bestes Album«, wie das Kerrang Magazine zur Veröffentlichung von »Out of Control« titelte. Zu recht: Gideon fanden nunmehr weltlich den mit dem Charme eines Rüpels rübergebrachten Straßengroove, der auch ihr jüngstes Werk »More Power. More Pain.« ausmacht.

Wer die Macht nicht mehr über den Wolken verortet, der bekommt die Sorgen der Mächtigen dazu: »Do you feel the power / No sacrifice in vain / It’s the price you pay«, heißt es dazu im Titelstück. Man merkt: Böhse Onkelz gibt es nicht nur hier.

Das instrumentelle Rezept der Häreten ist grundsätzlich das gleiche wie beim Vorgängeralbum: Die Überzahl an Breakdowns schafft den Drive, die Leersaiten von Daniel McCartney schnurren, während Jake Smelley an den Drums sein Bestes tun muss, damit die Lücken zwischen den Riffs zum Klingen gebracht werden und nicht einfach nur Löcher zum Reinfallen werden. Arbeitsteilung ist nicht immer fair.

Gideon unterstreichen noch ihre eigene Stärke auf »More Power. More Pain.« und legen blank, wie nah die Verwandtschaft von Hardcore und ­HipHop eigentlich ist. Turntables werden ab und an im Hintergrund gescratcht, damit wird aus der Machtdemonstration Götzendienerei, denn das kennt man von Bands wie Emmure.

Gideon, scheint es, verteilen die Bürden der diesseitigen Machtübernahme auf die Schultern der Riesen, auf die sie sich stellen: »Locked out of Heaven« klingt des sedierten Cleangesangs im Refrain wegen stark nach den Deftones, und wenn die Gitarre federleicht und hallend das Tempo in aller Sanftheit vorgibt, wie im auch lyrisch dazu passenden Muntermacher »I Will Carry You« – da braucht es nichts weiter, da ist man dann bei den Szenegöttern The Ghost Inside.

Das mag man alles als Opfergabe ablehnen, auch weil es das Album stilistisch auseinandertreibt. Andererseits ist es schlichtweg ehrlich. Denn nur weil man nicht mehr in die Kirche geht, heißt das noch lange nicht, dass man an nichts mehr glaubt. Unfug inklusive. Zeigen auch die vielen Skits, die den Albumfluss selbst gestört hätten, wiederholten Gideon einfach nur das geradlinige »Out of Control«, weil es so gut ankam. Die Einschübe von »More Power. More Pain.« bestehen aus einem Interview, es geht um Suizidalität, Familienanekdoten, den Entzug, den man spätestens mit dem eigenen Tod macht, und Folklore. Also: Alabama, dies, das. Alles gipfelt darin, dass der Interviewte berichtet, wie er in die Cowboystiefelstapfen seines sicher irgendwas mit Country singenden Vaters treten musste, die »Reinkarnation« werden, wie es die Interviewerin anbiedernd nennt. »Hell for a Man« heißt der Gesprächsschnipsel, mit dem das Album beginnt. Die Hölle auf Erden nimmt Gideon an: Sänger Daniel McWorther trägt nunmehr Stetson auf der Bühne. Fehlt nur, er ist aus Gold gewebt.