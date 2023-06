New York: Mann plädiert nach Würgetod von Obdachlosem auf nicht schuldig

IMAGO/Pacific Press Agency

New York. Der nach dem Tod eines Obdachlosen nach einem Würgegriff in der New Yorker U-Bahn angeklagte Mann hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Der Ex-Soldat Daniel Penny wies am Mittwoch vor einem Gericht in Manhattan die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Dem 24jährigen wird sogenannter Totschlag zweiten Grades sowie fahrlässige Tötung zur Last gelegt.

Der auf einem Handyvideo festgehaltene Tod des 30jährigen Jordan Neely, der als Michael-Jackson-Imitator Geld verdient hatte, hatte Anfang Mai Empörung und Proteste ausgelöst. Der Afroamerikaner hatte nach Zeugenaussagen in einer U-Bahn angefangen, Passagiere anzuschreien. Er soll aber niemanden körperlich angegriffen haben. Der Passagier Penny nahm Neely auf dem Boden liegend minutenlang in einen Würgegriff.

Neely verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Die Gerichtsmedizin stufte den Fall als Tod durch Fremdverschulden ein, Todesursache war demnach ein Zusammendrücken des Halses.

Der Tod des Obdachlosen, der nach Angaben seiner Familie unter psychischen Problemen litt, sorgte landesweit für Schlagzeilen. Aktivisten und einige Abgeordnete forderten die Festnahme Pennys, der nach einer Befragung durch die Polizei zunächst auf freien Fuß gekommen war.

Penny selbst hat in einem Interview Bedauern über Neelys Tod geäußert. Er bestritt zugleich jegliche rassistische Motivation. Der 24jährige befindet sich derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß. (AFP/jW)